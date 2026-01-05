कृति सेनन और धनुष स्टारर इंटेंस रोमांटिक ड्रामा 'तेरे इश्क में' साल 2025 की सबसे सफल फिल्मों में से एक रही है. इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा परफॉर्म किया है. वहीं जो लोग इस फिल्म को सिनेमाघरों में देखने से चूक गए, उनके लिए गुड न्यूज है. दरअसल ये फिल्म ओटीटी पर रिलीज होने जा रही है. चलिए यहां जानते हैं 'तेरे इश्क में' ओटीटी पर कब और कहां आएगी.

'तेरे इश्क में' ओटीटी पर कब और कहां रिलीज होगी?

पिछले साल रिलीज हुई कई रोमांटिक फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा परफ़ॉर्म किया था. इनमें ‘सैयारा’ से लेकर ‘एक दीवाने की दीवानियत’ और 'तेरे इश्क में' शामिल हैं. धनुष और कृति सेनन स्टारर 'तेरे इश्क में' को दर्शकों ने काफी पसंद किया था और इसकी कहानी से लेकर स्टार कास्ट की परफॉर्मेंस की खूब तारीफ हुई थी. थिएट्रिकल रन के बाद अब ये फिल्म ओटीटी पर व्यापक दर्शकों तक पहुंचने के लिए तैयार है, जिससे ऑडियंस अपने घरों में आराम से बैठकर इस दिल को छू लेने वाली लव स्टोरी को एक्सपीरियंस कर सकेंगे. बता दें कि 'तेरे इश्क में' 23 जनवरी, 2026 से नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होना शुरू हो जाएगी.

'तेरे इश्क में' का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

आनंद एल राय द्वारा निर्देशित 'तेरे इश्क में' 28 नवंबर 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी. इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो सैकनिल्क के आंकड़ों के मुताबिक 'तेरे इश्क में' ने भारत में 116.71 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन किया था. जबकि दुनिया भर में इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 161.96 करोड़ रुपये रहा था.

'तेरे इश्क में' की क्या है कहानी और स्टार कास्ट

'तेरे इश्क में' की कहानी शंकर (धनुष) एक पैशनेट छात्र नेता, और मुक्ति एक साइकोलॉजी स्टूडेंट, के इर्द-गिर्द घूमती है. मुक्ति उसे मेल एंगर को कंट्रोल करने पर अपने थिसिस के लिए काम पर रखती है, इस दौरान शंकर उससे प्यार कर बैठता है जबकि मुक्ति उसका फायदा उठाती है. बाद में शंकर इंडियन एयरफोर्स में चला जाता है और फिर उसका अतीत उससे टकराता है.

फिल्म में धनुष ने फ्लाइट लेफ्टिनेंट शंकर गुरुका, कृति सेनन ने मुक्ति बेनीवाल, प्रकाश राज ने राघव गुरुक्कल, टोटा रॉय चौधरी ने यशवन्त बेनीवाल, प्रियांशु पेन्युली ने वेद, परमवीर सिंह चीमा ने जसजीत सिंह शेरगिल का रोल निभाया है.