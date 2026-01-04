एक्सप्लोरर
जब शक्ति कपूर ने ऑनस्क्रीन खींचा लड़की का दुपट्टा, नाराजगी से माता-पिता ने बीच में छोड़ दी थी फिल्म
Shakti Kapoor: शक्ति कपूर का नाम बॉलीवुड के फेमस विलन के रोल्स में लिया जाता है. उन्होंने कई फिल्मों में विलेन का किरदार निभाकर लोगों का दिल जीता, लेकिन उनके माता-पिता को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं थी.
बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर शक्ति कपूर आज अपनी वर्सेटाइल एक्टिंग के लिए जाने जाते हैं. उन्होंने बड़े पर्दे पर खूंखार खलनायक से लेकर गुदगुदाने वाली कॉमेडी तक, हर रोल में अपनी छाप छोड़ी है. हालांकि, करियर के शुरुआती दौर में उनकी पहचान एक मशहूर विलेन के रूप में बनी थी. हाल ही में शक्ति कपूर ने एक पुराना किस्सा बताया कि कैसे उन्हें पर्दे पर विलेन वाले काम करते देख उनके माता-पिता दंग रह गए थे. उन्होंने बताया कि फिल्म में एक लड़की का दुपट्टा खींचते देख उनके पिता इतने नाराज हुए कि बीच में ही थिएटर छोड़कर चले गए थे और उन्हें जमकर खरी-खोटी सुनाई थी.
