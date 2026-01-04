जब शक्ति कपूर ने ऑनस्क्रीन खींचा लड़की का दुपट्टा, नाराजगी से माता-पिता ने बीच में छोड़ दी थी फिल्म

शक्ति कपूर ने फिल्म इंडस्ट्री में अपने यादगार निगेटिव रोल्स से पॉपुलैरिटी हासिल की, लेकिन उनके माता-पिता को यह पसंद नहीं था. इस घटना के बारे में बात करते हुए शक्ति ने अल्फा नियॉन स्टूडियोज को बताया, 'जब मेरी दो बड़ी फिल्में रिलीज हुई थीं और एक और बड़ी फिल्म 'इंसानियत के दुश्मन' रिलीज हुई थी, तो मैंने अपने माता-पिता से फिल्म देखने जाने को कहा.