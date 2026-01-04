कृति सेनन की बहन और एक्ट्रेस नूपुर सेनन को लेकर लंबे समय से खबरें थीं कि वो सिंगर स्टेबिन बेन को डेट कर रही हैं. हालांकि दोनों ने ही पब्लिकली हमेशा एक-दूसरे अपना सिर्फ अच्छा दोस्त बताया था. लेकिन 3 जनवरी 2026 को नूपुर और स्टेबिन ने सगाई करके अपना रिश्ता ऑफिशियल कर दिया है.