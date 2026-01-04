हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडकोई चोरी छुपे चला रहा अफेयर, किसी का रिश्ता है जग जाहिर... जानें किसे डेट कर रहीं ये 7 बॉलीवुड हसीनाएं

कोई चोरी छुपे चला रहा अफेयर, किसी का रिश्ता है जग जाहिर... जानें किसे डेट कर रहीं ये 7 बॉलीवुड हसीनाएं

Bollywood Actresses Affairs: बॉलीवुड की कई हसीनाएं किसी ना किसी को डेट कर रही हैं. कुछ एक्ट्रेसेस का रिश्ता सीक्रेट है तो कुछ खुलेआम अपने प्यार का इजहार करती नजर आती हैं.

By : दरख्शां मुमताज़  | Updated at : 04 Jan 2026 06:41 PM (IST)
Bollywood Actresses Affairs: बॉलीवुड की कई हसीनाएं किसी ना किसी को डेट कर रही हैं. कुछ एक्ट्रेसेस का रिश्ता सीक्रेट है तो कुछ खुलेआम अपने प्यार का इजहार करती नजर आती हैं.

बॉलीवुड कलाकार जितनी भी कोशिश कर लें, लेकिन कई बार उनकी पर्सनल लाइफ पब्लिक हो ही जाती हैं. इसी कड़ी में कई हसीनाओं ने भले ही अपना रिलेशनशिप ऑफिशियल ना किया हो, लेकिन उनका अफेयर लोगों की नजरों से बच भी नहीं पाया. हालांकि कई कपल्स ऐसे भी हैं जो खुलेआम एक-दूसरे पर प्यार लुटाते दिखाई देते हैं.

कृति सेनन की बहन और एक्ट्रेस नूपुर सेनन को लेकर लंबे समय से खबरें थीं कि वो सिंगर स्टेबिन बेन को डेट कर रही हैं. हालांकि दोनों ने ही पब्लिकली हमेशा एक-दूसरे अपना सिर्फ अच्छा दोस्त बताया था. लेकिन 3 जनवरी 2026 को नूपुर और स्टेबिन ने सगाई करके अपना रिश्ता ऑफिशियल कर दिया है.
कृति सेनन की बहन और एक्ट्रेस नूपुर सेनन को लेकर लंबे समय से खबरें थीं कि वो सिंगर स्टेबिन बेन को डेट कर रही हैं. हालांकि दोनों ने ही पब्लिकली हमेशा एक-दूसरे अपना सिर्फ अच्छा दोस्त बताया था. लेकिन 3 जनवरी 2026 को नूपुर और स्टेबिन ने सगाई करके अपना रिश्ता ऑफिशियल कर दिया है.
कृति सेनन को लेकर खबरें हैं कि वो बिजनेसमैन कबीर बहिया को डेट कर रही हैं. दोनों को अक्सर पार्टीज और वेकेशन्स पर एक साथ देखा जाता है. बता दें कि कबीर एम एस धोनी के साले हैं.
कृति सेनन को लेकर खबरें हैं कि वो बिजनेसमैन कबीर बहिया को डेट कर रही हैं. दोनों को अक्सर पार्टीज और वेकेशन्स पर एक साथ देखा जाता है. बता दें कि कबीर एम एस धोनी के साले हैं.
Published at : 04 Jan 2026 06:39 PM (IST)
Nupur Sanon Janhvi Kapoor Tara Sutaria TRIPTI DIMRI

विश्व
'एक दाढ़ी-टोपी वाला जिहादी और दूसरा कोट-पेंट वाला, दोनों का एक ही सपना', बांग्लादेश में हिंसा पर बरसीं तसलीमा नसरीन  
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'दबदबा था दबदबा है और रहेगा, मैं इनका बाप हूं...', रितेश्वर महाराज के बयान पर भावुक हुए बृजभूषण सिंह
क्रिकेट
बांग्लादेश नहीं जाएगी टीम इंडिया? शेड्यूल का हो चुका एलान, फिर भी खतरे में दोनों देशों के बीच वनडे और टी20 सीरीज
विश्व
‘जिसकी लाठी, उसकी भैंस’, वेनेजुएला पर अमेरिकी एयरस्ट्राइक और मादुरो की गिरफ्तारी पर शशि थरूर का पहला रिएक्शन
विश्व
'एक दाढ़ी-टोपी वाला जिहादी और दूसरा कोट-पेंट वाला, दोनों का एक ही सपना', बांग्लादेश में हिंसा पर बरसीं तसलीमा नसरीन  
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'दबदबा था दबदबा है और रहेगा, मैं इनका बाप हूं...', रितेश्वर महाराज के बयान पर भावुक हुए बृजभूषण सिंह
क्रिकेट
बांग्लादेश नहीं जाएगी टीम इंडिया? शेड्यूल का हो चुका एलान, फिर भी खतरे में दोनों देशों के बीच वनडे और टी20 सीरीज
विश्व
‘जिसकी लाठी, उसकी भैंस’, वेनेजुएला पर अमेरिकी एयरस्ट्राइक और मादुरो की गिरफ्तारी पर शशि थरूर का पहला रिएक्शन
बॉलीवुड
'मैं राज करने आई हूं, मुझे कोई नहीं रोक सकता...', 'धुरंधर' के गाने 'शरारत' को मिले 100 मिलियन व्यूज तो बोलीं आयशा खान
विश्व
5 मिनट में काबू, 2 घंटे में देश से बाहर...आधी रात को घर से कैसे उठाए गए मादुरो, जानें अमेरिका के ऑपरेशन की इनसाइड स्टोरी
यूटिलिटी
फोन में दिख रहे हैं ये साइन तो समझ लो कहीं और से हो रहा कंट्रोल, जानें हैकिंग से बचने के टिप्स
शिक्षा
12वीं के बाद कैसे बन सकते हैं पायलट, पढ़ाई से लेकर ट्रेनिंग में कितना आता है खर्चा?
ENT LIVE
Jana Nayagan Trailer Review: Vijay Thalapathy की आखिरी फिल्म, Politics की तरफ सारा ध्यान
ENT LIVE
‘Border 2' का पहला गाना ‘Ghar Kab Aaoge’ | वही एहसास, वही जज्बात, एक नए version के साथ
ENT LIVE
Ikkis Review: Param Vir Chakra Winner की कहानी, Jaideep Ahlawat की दमदार performance और Dharam Ji का आखिरी रोल बना यादगार
ENT LIVE
Almighty Motion Picture का Biggest Spiritual Announcement: Neem Karoli Baba पर 7-Part Global Series ‘SANT’ का हुआ ऐलान
Paisa LIVE
Indian Gold Power: जब घरों का सोना दुनिया को चौंकाए | Paisa Live
