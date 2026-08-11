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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडसिंगर सुकृति कक्कड़ ने कर ली सगाई, मंगेतर शौमिक शेट्टी ने घुटनों पर बैठकर किया प्रपोज

सिंगर सुकृति कक्कड़ ने कर ली सगाई, मंगेतर शौमिक शेट्टी ने घुटनों पर बैठकर किया प्रपोज

Sukriti Kakar engagement: सिंगर सुकृति कक्कड़ ने हाल ही में अपनी सगाई की फोटोज शेयर कर फैंस को हैरान कर दिया. मंगेतर शौमिक शेट्टी ने उन्हें वादियों के बीच प्रपोज किया.

Written By : मयूरी सिंह  | Updated at : 11 Aug 2026 03:38 PM (IST)
Sukriti Kakar engagement: सिंगर सुकृति कक्कड़ ने हाल ही में अपनी सगाई की फोटोज शेयर कर फैंस को हैरान कर दिया. मंगेतर शौमिक शेट्टी ने उन्हें वादियों के बीच प्रपोज किया.

सिंगर सुकृति कक्कड़ ने सगाई कर ली है. हाल ही में उन्होंने सोशल मीडिया पर सगाई की कई फोटोज भी शेयर की हैं. मंगेतर शौमिक शेट्टी ने बड़े ही रोमांटिक अंदाज में सिंगर को प्रपोज किया. सेलेब्स कपल को बधाई दे रहे हैं.

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सिंगर सुकृति कक्कड़ ने हाल ही में अपनी सगाई की तस्वीरें इंस्टाग्राम पर शेयर की हैं. फोटोज में कपल काफी रोमांटिक अंदाज में नजर आया.
सिंगर सुकृति कक्कड़ ने हाल ही में अपनी सगाई की तस्वीरें इंस्टाग्राम पर शेयर की हैं. फोटोज में कपल काफी रोमांटिक अंदाज में नजर आया.
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मंगेतर शौमिक शेट्टी ने सिंगर सुकृति कक्कड़ को वादियों के बीच घुटनों पर बैठकर प्रपोज किया है.
मंगेतर शौमिक शेट्टी ने सिंगर सुकृति कक्कड़ को वादियों के बीच घुटनों पर बैठकर प्रपोज किया है.
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खूबसूरत नजारों के बीच सिंगर अपने मंगेतर शौमिक शेट्टी को किस करती दिखीं.
खूबसूरत नजारों के बीच सिंगर अपने मंगेतर शौमिक शेट्टी को किस करती दिखीं.
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जहां सुकृति कक्कड़ ग्रीन कलर के गाउन में बला की हसीन दिख रही थीं, वहीं उनके मंगेतर शौमिक शेट्टी ब्राउन कोट-पैंट में हैंडसम दिखें.
जहां सुकृति कक्कड़ ग्रीन कलर के गाउन में बला की हसीन दिख रही थीं, वहीं उनके मंगेतर शौमिक शेट्टी ब्राउन कोट-पैंट में हैंडसम दिखें.
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एक फोटो में सुकृति कक्कड़ अपनी सगाई की रिंग भी फ्लॉन्ट करती नजर आईं. दोनों साथ में काफी खुश लग रहे थे.
एक फोटो में सुकृति कक्कड़ अपनी सगाई की रिंग भी फ्लॉन्ट करती नजर आईं. दोनों साथ में काफी खुश लग रहे थे.
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इन फोटोज को शेयर करते हुए सुकृति कक्कड़ ने लिखा, 'आज, कल, हमेशा के लिए.' उनके इस पोस्ट कर सेलेब्स प्यार लुटा रहे हैं.
इन फोटोज को शेयर करते हुए सुकृति कक्कड़ ने लिखा, 'आज, कल, हमेशा के लिए.' उनके इस पोस्ट कर सेलेब्स प्यार लुटा रहे हैं.
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सुकृति कक्कड़ की बहन और सिंगर प्रकृति कक्कड़ ने लिखा, 'बधाई हो. तुम्हारी लव स्टोरी को देखना मेरे लिए सौभाग्य की बात रही है. तुम दोनों एक-दूसरे के लिए ही बने हो.' सिंगर विशाल दादलानी ने लिखा,'बधाई हो.' अमाल मलिक ने लिखा, 'अरे वाह! आपको बधाई.'
सुकृति कक्कड़ की बहन और सिंगर प्रकृति कक्कड़ ने लिखा, 'बधाई हो. तुम्हारी लव स्टोरी को देखना मेरे लिए सौभाग्य की बात रही है. तुम दोनों एक-दूसरे के लिए ही बने हो.' सिंगर विशाल दादलानी ने लिखा,'बधाई हो.' अमाल मलिक ने लिखा, 'अरे वाह! आपको बधाई.'
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सुकृति कक्कड़ को 'कर गई चुल' गाने से काफी पॉपुलैरिटी मिली. उन्होंने अपनी बहन प्रकृति कक्कड़ के साथ गई गाने गाए हैं.
सुकृति कक्कड़ को 'कर गई चुल' गाने से काफी पॉपुलैरिटी मिली. उन्होंने अपनी बहन प्रकृति कक्कड़ के साथ गई गाने गाए हैं.
Published at : 11 Aug 2026 03:38 PM (IST)
Tags :
Sukriti Kakar

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