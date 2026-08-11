सिंगर सुकृति कक्कड़ ने कर ली सगाई, मंगेतर शौमिक शेट्टी ने घुटनों पर बैठकर किया प्रपोज

सुकृति कक्कड़ की बहन और सिंगर प्रकृति कक्कड़ ने लिखा, 'बधाई हो. तुम्हारी लव स्टोरी को देखना मेरे लिए सौभाग्य की बात रही है. तुम दोनों एक-दूसरे के लिए ही बने हो.' सिंगर विशाल दादलानी ने लिखा,'बधाई हो.' अमाल मलिक ने लिखा, 'अरे वाह! आपको बधाई.'