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सिंगर सुकृति कक्कड़ ने कर ली सगाई, मंगेतर शौमिक शेट्टी ने घुटनों पर बैठकर किया प्रपोज
Sukriti Kakar engagement: सिंगर सुकृति कक्कड़ ने हाल ही में अपनी सगाई की फोटोज शेयर कर फैंस को हैरान कर दिया. मंगेतर शौमिक शेट्टी ने उन्हें वादियों के बीच प्रपोज किया.
सिंगर सुकृति कक्कड़ ने सगाई कर ली है. हाल ही में उन्होंने सोशल मीडिया पर सगाई की कई फोटोज भी शेयर की हैं. मंगेतर शौमिक शेट्टी ने बड़े ही रोमांटिक अंदाज में सिंगर को प्रपोज किया. सेलेब्स कपल को बधाई दे रहे हैं.
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Published at : 11 Aug 2026 03:38 PM (IST)
Tags :Sukriti Kakar
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