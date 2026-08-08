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बला की खूबसूरत हैं नवाजुद्दीन सिद्दीकी की बेटी, हीरोइनें भी पड़ जाएंगी फीकी!
नवाजुद्दीन सिद्दीकी के साथ-साथ उनकी बेटी शोरा सिद्दीकी भी सोशल मीडिया पर काफी चर्चा में रहती हैं. हाल ही में उन्हें एयरपोर्ट पर स्पॉट किया गया. इस दौरान उन्होंने अपनी खूबसूरती से सबका ध्यान खींचा.
बॉलीवुड एक्टर नवाजुद्दीन सिद्दीकी और उनकी बेटी शोरा सिद्दीकी को हाल ही में एयरपोर्ट पर स्पॉट किया गया. इस दौरान शोरा के लुक ने हर किसी का ध्यान खींच लिया. उनकी तस्वीरें सामने आते ही फैंस उनकी खूबसूरती की तारीफ करने लगे.
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Published at : 08 Aug 2026 03:04 PM (IST)
Tags :Nawazuddin Siddiqui
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Hirdesh Kumar Singh
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