'डीसी' की सक्सेस के बाद चमकी वामिका गब्बी की किस्मत, ऋषभ शेट्टी की 'जय हनुमान' में हुई एंट्री!

वामिका गब्बी की एंट्री से एक्साइटेड हुए फैंस

बताया जा रहा है कि इस बड़े बजट की फिल्म में वामिका गब्बी एक अहम भूमिका निभाती नजर आ सकती हैं. हालांकि, मेकर्स की ओर से अभी तक उनके फिल्म का हिस्सा होने की ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं की गई है. अगर वामिका की एंट्री पक्की होती है, तो ये उनके करियर के लिए एक बड़ा मौका होगा. खास बात ये है कि 'जय हनुमान' वामिका का तीसरा तेलुगु प्रोजेक्ट होगा.

प्रशांत वर्मा कर रहे हैं फिल्म के निर्देशन

'जय हनुमान' के निर्देशन की जिम्मेदारी प्रशांत वर्मा ने संभाली है. फिल्म में राणा दग्गुबाती भी अहम भूमिका निभा रहे हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक, वो फिल्म में अश्वत्थामा का किरदार निभा सकते हैं. टी-सीरीज इस बड़े प्रोजेक्ट को को-प्रोड्यूस कर रही है. फिल्म को लेकर पहले से ही दर्शकों के बीच काफी उत्साह है और ये 2026 की मोस्ट अवेटेड फिल्मों में से एक है. फैंस फिल्म से जुड़ी हर अपडेट पर नजर बनाए हुए हैं और इसके रिलीज होने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं.

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ये हैं वामिका गब्बी की अपकमिंग फिल्में

वर्क फ्रंट की बात करें तो वामिका गब्बी जल्द ही फिल्म 'दिल का दरवाजा खोल ना डार्लिंग' में नजर आएंगी. वो इस फिल्म में जया बच्चन और सिद्धांत चतुर्वेदी जैसे एक्टर्स के साथ स्क्रीन शेयर करने वाली हैं. वामिका गब्बी के पास फिल्म 'टिकी टाका' भी है. इस फिल्म के जरिए वो मलयालम सिनेमा में वापसी कर रही हैं. वामिका गब्बी जल्द ही धर्मा प्रोडक्शन की हीरोइन बनने जा रही हैं. वो फिल्म 'कुकू की कुंडली' में नजर आएंगी. भुवन बाम इस फिल्म के हीरो हैं.

वामिका गब्बी की ये फिल्में भी कतार में

वामिका गब्बी की फिल्म 'G2' भी कतार में है. इस फिल्म में वो अदिवि शेष और इमरान हाशमी के साथ नजर आएंगी. इस स्पाई एक्शन थ्रिलर तेलुगु फिल्म में एक्ट्रेस जोरदार एक्शन करती दिखेंगी. वकील उज्ज्वल निकम की बायोपिक फिल्म 'उज्ज्वल निकम' में वामिका गब्बी अहम भूमिका निभाने वाली हैं. इस फिल्म के हीरो राजकुमार राव हैं. फिल्म की शूटिंग अक्टूबर 2025 में शुरू हई थी. फिलहाल फिल्म की रिलीज डेट का ऐलान नहीं हुआ है.

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