'डीसी' की सक्सेस के बाद चमकी वामिका गब्बी की किस्मत, ऋषभ शेट्टी की 'जय हनुमान' में हुई एंट्री!
Wamiqa Gabbi: एक्ट्रेस वामिका गब्बी इन दिनों फिल्म 'डीसी' को लेकर चर्चा में हैं. इसी बीच खबर है कि उन्हें ऋषभ शेट्टी की मोस्ट अवेटेड फिल्म 'जय हनुमान' में अहम रोल ऑफर हुआ है.
एक्ट्रेस वामिका गब्बी इन दिनों फिल्म 'डीसी' को लेकर सुर्खियां बटोर रही हैं. इस फिल्म में लोकेश कनगराज लीड रोल में हैं. रोमांस और एडवेंचर से भरपूर ये फिल्म 7 अगस्त 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी और पहले ही दिन से ये बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त परफॉर्म कर रही है. अब 'डीसी' की सक्सेस के बीच वामिका गब्बी को बड़ा ऑफर मिला है.
'जय हनुमान' में नजर आएंगी वामिका गब्बी
तेलुगु123 की रिपोर्ट के अनुसार, वामिका गब्बी की ऋषभ शेट्टी की मोस्ट अवेटेड साउथ फिल्म 'जय हनुमान' में एंट्री हो गई है. ये फिल्म जब से अनाउंस हुई है, तभी से काफी चर्चा में बनी हुई है और दर्शक इसके सिनेमाघरों में आने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. अब वामिका के फिल्म से जुड़ने की खबर ने फैंस की एक्साइटमेंट और बढ़ा दी है.