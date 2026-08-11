बंगाल CM शुभेंदु अधिकारी के हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग, वीडियो आया सामने

पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के हेलीकॉप्टर की मंगलवार (11 अगस्त) को इमरजेंसी लैंडिंग हुई. खराब मौसम के कारण पूर्व मेदिनीपुर जिले के कोलाघाट में हेलीकॉप्टर को उतारना पड़ा. एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि मुख्यमंत्री दमदम से हेलीकॉप्टर के जरिए केशपुर के लिए रवाना हुए थे, लेकिन एहतियात के तौर पर पायलट ने कोलाघाट के एक खुले मैदान में हेलीकॉप्टर को लैंड करवा दिया.

'पीटीआई' की रिपोर्ट के मुताबिक, सीएम शुभेंदु अधिकारी स्वतंत्रता सेनानी खुदराम बोस को श्रद्धांजलि देने के लिए आयोजित एक कार्यक्रम में शामिल होने केशपुर जा रहे थे. वे लैंडिंग के बाद सड़क के जरिए पश्चिम मेदिनीपुर जिले के केशपुर में तय कार्यक्रम स्थल के लिए रवाना हो गए.

STORY | Bengal CM's helicopter makes emergency landing at Kolaghat due to inclement weather conditions



West Bengal Chief Minister Suvendu Adhikari's helicopter on Tuesday made an emergency landing at Kolaghat in Purba Medinipur district due to inclement weather conditions,… pic.twitter.com/uzBnUoMeTR — Press Trust of India (@PTI_News) August 11, 2026

बंगाल के कई हिस्सों में बारिश, मौसम विभाग की चेतावनी

बंगाल को लेकर मौसम विभाग ने पहले ही चेतावनी जारी कर दी थी. मंगलवार को बंगाल के कई हिस्सों में मौसम काफी बिगड़ गया. IMD ने कहा था कि अगस्त का दूसरा हफ्ता शुरू होते ही मौसम का मिजाज फिर बदलने वाला है. कहीं झमाझम बारिश होगी तो कहीं उमस और गर्मी लोगों की परेशानी बढ़ा सकती है. 6 से 19 अगस्त तक का एक्सटेंडेड रेंज फोरकास्ट जारी किया है. मौसम विभाग के मुताबिक अगले दो हफ्तों में देश के कई राज्यों में भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है.

गौरतलब है कि सीएम शुभेंदु अधिकारी ने इससे पहले सोमवार को कोलकाता में थे. उन्होंने यहां 'हर घर तिरंगा' रैली को हरी झंडी दिखाई. यह रैली स्वतंत्रता दिवस से पहले प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के आह्वान पर देशभर में आयोजित की जा रही है. अधिकारी के साथ राज्य के परिवहन मंत्री अर्जुन सिंह, स्वास्थ्य मंत्री शरद्वता मुखोपाध्याय और सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के अन्य विधायक भी शामिल हुए.

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