मौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाबंगाल CM शुभेंदु अधिकारी के हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग, वीडियो आया सामने

बंगाल CM शुभेंदु अधिकारी के हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग, वीडियो आया सामने

Suvendu Adhikari CM West Bengal: पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी का हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार होने से बाल-बाल बच गया. उसकी इमरजेंसी लैंडिंग करवाई गई.

Written By : रत्नाकर पाण्डेय |  Updated at : 11 Aug 2026 01:36 PM (IST)
Preferred Sources

पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के हेलीकॉप्टर की मंगलवार (11 अगस्त) को इमरजेंसी लैंडिंग हुई. खराब मौसम के कारण पूर्व मेदिनीपुर जिले के कोलाघाट में हेलीकॉप्टर को उतारना पड़ा. एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि मुख्यमंत्री दमदम से हेलीकॉप्टर के जरिए केशपुर के लिए रवाना हुए थे, लेकिन एहतियात के तौर पर पायलट ने कोलाघाट के एक खुले मैदान में हेलीकॉप्टर को लैंड करवा दिया.

'पीटीआई' की रिपोर्ट के मुताबिक, सीएम शुभेंदु अधिकारी स्वतंत्रता सेनानी खुदराम बोस को श्रद्धांजलि देने के लिए आयोजित एक कार्यक्रम में शामिल होने केशपुर जा रहे थे. वे लैंडिंग के बाद सड़क के जरिए पश्चिम मेदिनीपुर जिले के केशपुर में तय कार्यक्रम स्थल के लिए रवाना हो गए.

बंगाल के कई हिस्सों में बारिश, मौसम विभाग की चेतावनी

बंगाल को लेकर मौसम विभाग ने पहले ही चेतावनी जारी कर दी थी. मंगलवार को बंगाल के कई हिस्सों में मौसम काफी बिगड़ गया. IMD ने कहा था कि अगस्त का दूसरा हफ्ता शुरू होते ही मौसम का मिजाज फिर बदलने वाला है. कहीं झमाझम बारिश होगी तो कहीं उमस और गर्मी लोगों की परेशानी बढ़ा सकती है. 6 से 19 अगस्त तक का एक्सटेंडेड रेंज फोरकास्ट जारी किया है. मौसम विभाग के मुताबिक अगले दो हफ्तों में देश के कई राज्यों में भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है.

गौरतलब है कि सीएम शुभेंदु अधिकारी ने इससे पहले सोमवार को कोलकाता में थे. उन्होंने यहां 'हर घर तिरंगा' रैली को हरी झंडी दिखाई. यह रैली स्वतंत्रता दिवस से पहले प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के आह्वान पर देशभर में आयोजित की जा रही है. अधिकारी के साथ राज्य के परिवहन मंत्री अर्जुन सिंह, स्वास्थ्य मंत्री शरद्वता मुखोपाध्याय और सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के अन्य विधायक भी शामिल हुए.

यह भी पढ़ें : अधर में FCRA और महिला आरक्षण बिल! झारखंड में लाठीचार्ज से संसद में BJP को संजीवनी

About the author रत्नाकर पाण्डेय

रत्नाकर पाण्डेय एक डायनामिक मीडिया प्रोफेशनल हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 10 साल से ज़्यादा का अनुभव है. वे खबरों को साफ, सटीक और असरदार तरीके से पेश करने में माहिर हैं. नेशनल और इंटरनेशनल मुद्दों के साथ-साथ उन्हें स्पोर्ट्स की गहरी समझ है. वे खेल से जुड़ी खबरें और एनालिसिस को आसान और दिलचस्प भाषा में लिखते हैं, जिससे पाठक सीधे जुड़ाव महसूस करते हैं.

मीडिया के अलावा रत्नाकर पाण्डेय एक सिंगर और म्यूजिक कंपोज़र भी हैं. शब्दों और संगीत दोनों पर उनकी अच्छी पकड़ है, जो उनकी सोच और क्रिएटिविटी को अलग पहचान देती है. यही वजह है कि उनकी लेखनी में जानकारी के साथ-साथ एक खास फ्लो और फील भी नजर आता है.
Read More
Published at : 11 Aug 2026 01:09 PM (IST)
Tags :
Suvendu Adhikari West Bengal Breaking News Abp News INDIA
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
बंगाल CM शुभेंदु अधिकारी के हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग, वीडियो आया सामने
बंगाल CM शुभेंदु अधिकारी के हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग, वीडियो आया सामने
इंडिया
NEET के खिलाफ विजय सरकार का बड़ा कदम, विपक्षी DMK ने भी दिया साथ, क्या है प्रावधान?
NEET के खिलाफ विजय सरकार का बड़ा कदम, विपक्षी DMK ने भी दिया साथ
इंडिया
'घड़ियाली आंसू बहाना...' धर्मेंद्र प्रधान ने राहुल गांधी पर साधा निशाना
'घड़ियाली आंसू बहाना...' धर्मेंद्र प्रधान ने राहुल गांधी पर साधा निशाना
इंडिया
Xप्लेन: चीनी महंगी होने पर गन्ना नहीं, तो किससे बनेगा E20 पेट्रोल? समझें इंजन पर असर का पूरा गणित
गन्ना नहीं, तो किससे बनेगा E20 पेट्रोल? समझें इंजन इफैक्ट का पूरा गणित
Advertisement

वीडियोज

Mars Mystery: मंगल ग्रह पर मिली मधुमक्खियां? |ABPLIVE
Mangal Milan में क्यों गूंजा जय श्री राम? |ABPLIVE
Baramati Crime: पत्नी ने रची पति को रास्ते से हटाने की खौफनाक साजिश? | Sansani
Janhit with Chitra Tripathi: CM Soren से छात्र..'हमको झुका ना पाओगे'! | Jharkhand Students Protest
Kanwar Yatra 2026: बुर्के में कांवड़, मुस्लिम महिला और हिंदू पति! नोटिस के बाद भी नहीं रुकी तमन्ना !
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
चीन में टाइफून डॉल्फिन से हाहाकार का अलर्ट, 24 घंटे में टूट जाएंगे बारिश के सारे रिकॉर्ड?
चीन में टाइफून डॉल्फिन से हाहाकार का अलर्ट, 24 घंटे में टूट जाएंगे बारिश के सारे रिकॉर्ड?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
छात्र आंदोलन के बीच मायावती की Gen-Z से अपील, कहा- षडयंत्र से दूर रहें
छात्र आंदोलन के बीच मायावती की Gen-Z से अपील, कहा- षडयंत्र से दूर रहें
क्रिकेट
बाबरआजम और शाहीन अफरीदी आमने-सामने? वनडे कप्तानी पर छिड़ी जंग
बाबरआजम और शाहीन अफरीदी आमने-सामने? वनडे कप्तानी पर छिड़ी जंग
बॉलीवुड
गोवा में पेंट हाउस, मुंबई में करोड़ों का बंगला, 100 करोड़ से ज्यादा का है इमरान हाशमी का साम्राज्य, नेटवर्थ जान उड़ जाएंगे होश
100 करोड़ से ज्यादा का है इमरान हाशमी का साम्राज्य, नेटवर्थ जान उड़ जाएंगे होश
विश्व
फूड ट्रंक में छिपे, मिलिट्री जेट से भरी उड़ान... तुर्किए से कैसे निकले डोनाल्ड ट्रंप
फूड ट्रंक में छिपे, मिलिट्री जेट से भरी उड़ान... तुर्किए से कैसे निकले डोनाल्ड ट्रंप
इंडिया
Fact Check: अरुणाचल प्रदेश में घुस गई है चीनी सेना? वायरल वीडियो का सच
Fact Check: अरुणाचल प्रदेश में घुस गई है चीनी सेना? वायरल वीडियो का सच
ट्रेंडिंग
Denmark Woman In India Sleeper Train: डेनमार्क से आई महिला ने स्लीपर ट्रेन में किया सफर, जो बताया हो गया वायरल
डेनमार्क से आई महिला ने स्लीपर ट्रेन में किया सफर, जो बताया हो गया वायरल
हेल्थ
Skin Itch After Bathing: 5 साल से पानी में रह रहा लड़का, बाहर निकलते ही होती है जलन; ये कौन-सी बीमारी?
5 साल से पानी में रह रहा लड़का, बाहर निकलते ही होती है जलन; ये कौन-सी बीमारी?
ABP NEWS
शव-यात्रा को देखकर तीर्थयात्रियों के कदम रुक गए और यातायात भी थम गया।
शव-यात्रा को देखकर तीर्थयात्रियों के कदम रुक गए और यातायात भी थम गया।
ABP NEWS
सुप्रिया सुले ने अखिलेश यादव को भी अपनी बेटी की शादी में आमंत्रित किया।
सुप्रिया सुले ने अखिलेश यादव को भी अपनी बेटी की शादी में आमंत्रित किया।
ABP NEWS
ट्रेन में आरती देखकर यात्री हैरान रह गए! फिर उन्हें प्रसाद मिला।
ट्रेन में आरती देखकर यात्री हैरान रह गए! फिर उन्हें प्रसाद मिला।
ABP NEWS
यात्रियों को वैकुंठ ले जाने के लिए भयंदर-दादर लोकल, एक चलते-फिरते मंदिर में तब्दील हो जाता है.
यात्रियों को वैकुंठ ले जाने के लिए भयंदर-दादर लोकल, एक चलते-फिरते मंदिर में तब्दील हो जाता है.
ABP NEWS
महाराष्ट्र पुलिस को बड़ी कामयाबी, हथियारों का जखीरा जब्त।
महाराष्ट्र पुलिस को बड़ी कामयाबी, हथियारों का जखीरा जब्त।
Embed widget