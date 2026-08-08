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ट्विंकल खन्ना का स्टाइलिश एयरपोर्ट लुक, 52 की उम्र में भी दिखीं बेहद ग्लैमरस

Twinkle Khanna Airport Look: बॉलीवुड एक्ट्रेस और राइटर ट्विंकल खन्ना को हाल ही में एयरपोर्ट पर स्पॉट किया गया. इस दौरान वो काफी स्टाइलिश डेनिम लुक में नजर आईं.

Written By : मयूरी सिंह  | Updated at : 08 Aug 2026 05:26 PM (IST)
Twinkle Khanna Airport Look: बॉलीवुड एक्ट्रेस और राइटर ट्विंकल खन्ना को हाल ही में एयरपोर्ट पर स्पॉट किया गया. इस दौरान वो काफी स्टाइलिश डेनिम लुक में नजर आईं.

बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार की पत्नी और राइटर-एक्ट्रेस ट्विंकल खन्ना हाल ही में एयरपोर्ट पर स्पॉट हुईं. 52 साल की ट्विंकल का स्टाइलिश डेनिम लुक लोगों का ध्यान खींच रहा है. इस दौरान उनका कूल और ग्लैमरस अंदाज देखकर फैंस भी उनकी तारीफ करते नजर आए.

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एक्ट्रेस ट्विंकल खन्ना को आज मुंबई एयरपोर्ट पर स्पॉट किया गया. एक्ट्रेस इस दौरान काफी स्टाइलिश अंदाज में नज़र आई.
एक्ट्रेस ट्विंकल खन्ना को आज मुंबई एयरपोर्ट पर स्पॉट किया गया. एक्ट्रेस इस दौरान काफी स्टाइलिश अंदाज में नज़र आई.
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लुक की बात करें तो ट्विंकल खन्ना ने डेनिम और टॉप के साथ श्रग कैरी किया था.
लुक की बात करें तो ट्विंकल खन्ना ने डेनिम और टॉप के साथ श्रग कैरी किया था.
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इसी के साथ एक्ट्रेस ने एक हैवी नेकलेस भी वियर किया, जो लुक को और भी ज्यादा अट्रैक्टिव बना रहा था.
इसी के साथ एक्ट्रेस ने एक हैवी नेकलेस भी वियर किया, जो लुक को और भी ज्यादा अट्रैक्टिव बना रहा था.
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खुले बाल और मिनिमल मेकअप में वो काफी ब्यूटीफुल लग रही थी. उन्होंने सनग्लासेज भी लगाए थे.
खुले बाल और मिनिमल मेकअप में वो काफी ब्यूटीफुल लग रही थी. उन्होंने सनग्लासेज भी लगाए थे.
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ट्विंकल खन्ना ने पैप्स को अलग अलग-अंदाज में पोज दिए. उनकी ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं.
ट्विंकल खन्ना ने पैप्स को अलग अलग-अंदाज में पोज दिए. उनकी ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं.
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बता दें ट्विंकल खन्ना काफी टाइम से पड़े पर्दे से दूर हैं. वो आखिरी बार फिल्म 'लव के लिए कुछ भी करेगा' में नजर आई थी, जो 2001 को रिलीज़ हुई थी.
बता दें ट्विंकल खन्ना काफी टाइम से पड़े पर्दे से दूर हैं. वो आखिरी बार फिल्म 'लव के लिए कुछ भी करेगा' में नजर आई थी, जो 2001 को रिलीज़ हुई थी.
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इसके बाद एक्ट्रेस ने एक्टिंग छोड़ दी और राइटिंग में करियर बनाया. उन्होंने कई किताबें लिखी हैं जैसे 'मिसेज फनीबोन्स' और 'पायजामा आर फॉरगिविंग'.
इसके बाद एक्ट्रेस ने एक्टिंग छोड़ दी और राइटिंग में करियर बनाया. उन्होंने कई किताबें लिखी हैं जैसे 'मिसेज फनीबोन्स' और 'पायजामा आर फॉरगिविंग'.
Published at : 08 Aug 2026 05:26 PM (IST)
Tags :
Twinkle Khanna

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