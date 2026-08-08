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ट्विंकल खन्ना का स्टाइलिश एयरपोर्ट लुक, 52 की उम्र में भी दिखीं बेहद ग्लैमरस
Twinkle Khanna Airport Look: बॉलीवुड एक्ट्रेस और राइटर ट्विंकल खन्ना को हाल ही में एयरपोर्ट पर स्पॉट किया गया. इस दौरान वो काफी स्टाइलिश डेनिम लुक में नजर आईं.
बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार की पत्नी और राइटर-एक्ट्रेस ट्विंकल खन्ना हाल ही में एयरपोर्ट पर स्पॉट हुईं. 52 साल की ट्विंकल का स्टाइलिश डेनिम लुक लोगों का ध्यान खींच रहा है. इस दौरान उनका कूल और ग्लैमरस अंदाज देखकर फैंस भी उनकी तारीफ करते नजर आए.
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Published at : 08 Aug 2026 05:26 PM (IST)
Tags :Twinkle Khanna
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Hirdesh Kumar Singh
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