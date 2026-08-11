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हिंदी न्यूज़मनोरंजनओटीटीऐश्वर्या से क्यों हुआ तेज प्रताप का तलाक? 3 महीने ही चली शादी, घरेलू हिंसा के आरोप पर किया रिएक्ट

ऐश्वर्या से क्यों हुआ तेज प्रताप का तलाक? 3 महीने ही चली शादी, घरेलू हिंसा के आरोप पर किया रिएक्ट

तेजप्रताप यादव को इन दिनों शो 'भोजपुरी बवाल' में देखा जा रहा है. शो में उन्होंने अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर बात की. तेजप्रताप ने बताया कि उनका तलाक क्यों हुआ था.

Written By : मोनिका गुप्ता |  Updated at : 11 Aug 2026 03:07 PM (IST)
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'भोजपुरी बवाल' इन दिनों चर्चा में है. इस शो में तेजप्रताप यादव भी नजर आ रहे हैं. शो में उन्होंने भोजपुरी इंडस्ट्री के एक्टर्स के लिए डिनर भी होस्ट किया था. वो भोजपुरी इंडस्ट्री को आगे लेकर जाना चाहते हैं. अब भोजपुरी बवाल के लेटेस्ट एपिसोड में शुभांकर मिश्रा संग बातचीत में तेजप्रताप ने शादी-तलाक के बारे में बात की.

तेजप्रताप की क्यों टूटी शादी

तेजप्रताप ने कहा, 'हर किसी की जिंदगी में तूफान आता है. हम तीन महीने साथ रहे. उसके बाद मैंने तलाक के लिए फाइल कर दिया. नहीं बन पाया. वो पूजा पाठ करने से रोक-टोक करती थी. मंदिर जाने से रोक-टोक करना. वो सब करत थीं और हम पूजा-पाठ वाले. हमें अगर पता होता तो क्यों इसके जाल में फंसते. वो दिल्ली के कॉलेज से पढ़ी थीं.'

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घरेलू हिंसा के आरोपों पर तेजप्रताप ने कहा
आगे तेजप्रताप ने घरेलू हिंसा के आरोप पर कहा, 'आरोप तो कोई भी लगा सकता है. इसका सबूत क्या है. हमारी माताजी के हाथ में जो हुआ उसके तो दो-तीन विधायक साक्षी हैं. गवाही में है. वीडियो तो हमारे पास भी है. वो अचानक चली गईं. कोई फोन नहीं किया गया. हमारे घर में तो सीसीटीवी लगा हुआ था. उनकी सारी हरकत रिकॉर्ड हुई है. कोर्ट में मैंने लगाई है. कोर्ट में मामला चल रहा है.' 

दूसरी शादी पर क्या बोले तेजप्रताप?

 
 
 
 
 
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इस मामले के खत्म होने के बाद क्या तेज प्रताप यादव दोबारा शादी करना चाहते हैं? इसके जवाब में उन्होंने कहा, 'सोचा जाएगा. फिलहाल तो जनता की सेवा करनी है अभी तो ये ही दिमाग में है. शादी जब होगी तब होगी. अकेलापन क्या होता है. दुनिया होती होगी परेशान. हम अकेलेपन से परेशान नहीं हैं.'

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अपनी जिंदगी के रिश्तों में खटास को लेकर उन्होंने कहा, 'हम आगे बढ़ गए. अब जो लिखा था जितने दिन का उतने दिन का था. अब हमारा काम अलग है. हम पीछे जाते ही नहीं. वर्तमान में बात करते हैं. हमें कोई पछतावा नहीं है.'

तेजप्रताप यादव ने इसके अलावा भोजपुरी इंडस्ट्री को लेकर बात की. उन्होंने कहा, 'सब लोगों को एक प्लेटफॉर्म पर आने की जरूरत है. आजकल भोजपुरी में माहौल खराब हो गया है. कोई अब जुड़ना नहीं चाहता है. इतनी अश्लीलता है. शो के खत्म होते-होते उम्मीद करता हूं कि लोगों को साथ में आ जाना चाहिए. बाकी मैं भी बात करूंगा.'

मालूम हो कि तेजप्रताप यादव ने शो में एक डिनर होस्ट किया था. इस डिनर में पवन सिंह, काजल राघवानी, दिनेश लाल यादव, आम्रपाली नजर आए थे. डिनर में काफी बवाल हुआ था. काजल और आम्रपाली ने एक-दूसरे पर आरोप लगाए और दोनों के बीच में जमकर झगड़ा हुआ था. इसके बाद पवन सिंह गुस्सा होकर चले गए थे. फिर आम्रपाली भी गुस्से में उठकर चली गई थीं. काजल ने आम्रपाली पर आरोप लगाया था कि उनकी वजह से दिनेश लाल यादव अब काजल के साथ काम नहीं करते हैं.

About the author मोनिका गुप्ता

मोनिका गुप्ता, ABP  LIVE में सीनियर कॉपी एडिटर हैं. यहां ये एंटरटेनमेंट टीम का हिस्सा हैं. मोनिका की सिनेमा की दुनिया में खास रुचि है. फिल्म- टीवी- वेब शोज देखती हैं और उनके बारे में बात करती और लिखती हैं. ऑफबीट फिल्म चाहे बॉलीवुड की हो या हॉलीवुड की, उसके बारे में स्टोरी करती हैं. इससे पहले वो लाइव हिंदुस्तान और आजतक में काम कर चुकीं हैं. मोनिका ने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट से पढ़ाई की है.
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Published at : 11 Aug 2026 02:53 PM (IST)
Tags :
TejPratap Yadav Bhojpuri Bawaal
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