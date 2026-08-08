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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडआलिया भट्ट से लेकर दीपिका पादुकोण तक, जानें एक्ट्रेसेस के बजट-फ्रेंडली ब्यूटी सीक्रेट्स

आलिया भट्ट से लेकर दीपिका पादुकोण तक, जानें एक्ट्रेसेस के बजट-फ्रेंडली ब्यूटी सीक्रेट्स

Budget Friendly Beauty Secrets: बॉलीवुड एक्ट्रेसेस अपनी खूबसूरती के लिए जानी जाती हैं, लेकिन उनके कुछ ब्यूटी सीक्रेट्स ऐसे हैं जिन्हें अपनाने के लिए आपको ज्यादा पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है.

Written By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 08 Aug 2026 01:53 PM (IST)
Budget Friendly Beauty Secrets: बॉलीवुड एक्ट्रेसेस अपनी खूबसूरती के लिए जानी जाती हैं, लेकिन उनके कुछ ब्यूटी सीक्रेट्स ऐसे हैं जिन्हें अपनाने के लिए आपको ज्यादा पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है.

बॉलीवुड एक्ट्रेसेस अपनी फिल्मों के साथ-साथ अपनी खूबसूरती को लेकर भी फैंस के बीच चर्चा में रहती हैं. उन्हें देखकर अक्सर लगता है कि ग्लोइंग स्किन और परफेक्ट लुक के लिए महंगे प्रोडक्ट्स और ट्रीटमेंट की जरूरत होती होगी. हालांकि, कई सेलिब्रिटीज अपनी स्किन और बालों का ख्याल रखने के लिए आसान घरेलू नुस्खों पर भी भरोसा करती हैं. खास बात ये है कि इनमें से कई चीजें आपके किचन में आसानी से मिल जाएंगी. आइए जानते हैं एक्ट्रेसेस के ऐसे ही कुछ बजट-फ्रेंडली ब्यूटी सीक्रेट्स.

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अगर आप जाह्नवी कपूर जैसी ग्लोइंग स्किन चाहते हैं तो तेल से स्किन और बालों की देखभाल कर सकते हैं. महंगे बॉडी लोशन की जगह कुछ नेचुरल ऑयल का इस्तेमाल किया जा सकता है.
अगर आप जाह्नवी कपूर जैसी ग्लोइंग स्किन चाहते हैं तो तेल से स्किन और बालों की देखभाल कर सकते हैं. महंगे बॉडी लोशन की जगह कुछ नेचुरल ऑयल का इस्तेमाल किया जा सकता है.
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घरेलू नुस्खों में मुल्तानी मिट्टी और हल्दी का इस्तेमाल काफी पुराना है. वहीं, करीना कपूर भी अपनी स्किन केयर रूटीन में घरेलू नुस्खों को शामिल करने की बात बता चुकी हैं. बेसन, हल्दी और दूध या दही से बना उबटन भी स्किन के लिए इस्तेमाल किया जाता है.
घरेलू नुस्खों में मुल्तानी मिट्टी और हल्दी का इस्तेमाल काफी पुराना है. वहीं, करीना कपूर भी अपनी स्किन केयर रूटीन में घरेलू नुस्खों को शामिल करने की बात बता चुकी हैं. बेसन, हल्दी और दूध या दही से बना उबटन भी स्किन के लिए इस्तेमाल किया जाता है.
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नारियल तेल बालों के लिए काफी फायदेमंद माना जाता है. प्रियंका चोपड़ा और दीपिका पादुकोण भी कई बार बालों में नारियल तेल लगाने की बात कर चुकी हैं. यह बालों में नमी बनाए रखने के साथ-साथ उन्हें मुलायम और चमकदार रखने में मदद कर सकता है.
नारियल तेल बालों के लिए काफी फायदेमंद माना जाता है. प्रियंका चोपड़ा और दीपिका पादुकोण भी कई बार बालों में नारियल तेल लगाने की बात कर चुकी हैं. यह बालों में नमी बनाए रखने के साथ-साथ उन्हें मुलायम और चमकदार रखने में मदद कर सकता है.
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दीपिका पादुकोण भी बालों की देखभाल के लिए ऑयलिंग को अपनी रूटीन का हिस्सा बता चुकी हैं. अगर आपके बाल ज्यादा रूखे हैं, तो नहाने से पहले हल्के हाथों से नारियल तेल से स्कैल्प और बालों की मसाज की जा सकती है. कुछ देर बाद बालों को माइल्ड शैंपू से धो लें.
दीपिका पादुकोण भी बालों की देखभाल के लिए ऑयलिंग को अपनी रूटीन का हिस्सा बता चुकी हैं. अगर आपके बाल ज्यादा रूखे हैं, तो नहाने से पहले हल्के हाथों से नारियल तेल से स्कैल्प और बालों की मसाज की जा सकती है. कुछ देर बाद बालों को माइल्ड शैंपू से धो लें.
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चावल का पानी स्किन केयर में काफी इस्तेमाल किया जाता है. कोरियन ब्यूटी ट्रेंड के बाद यह और ज्यादा लोकप्रिय हुआ है. इसे बनाने के लिए चावल को पानी में भिगोकर कुछ देर बाद छान लें. आलिया भट्ट भी अपने मॉर्निंग रूटीन में चावल के पानी का इस्तेमाल कर चुकी हैं.
चावल का पानी स्किन केयर में काफी इस्तेमाल किया जाता है. कोरियन ब्यूटी ट्रेंड के बाद यह और ज्यादा लोकप्रिय हुआ है. इसे बनाने के लिए चावल को पानी में भिगोकर कुछ देर बाद छान लें. आलिया भट्ट भी अपने मॉर्निंग रूटीन में चावल के पानी का इस्तेमाल कर चुकी हैं.
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सुबह उठने के बाद चेहरे पर हल्की सूजन नजर आए तो कई लोग आइसिंग का इस्तेमाल करते हैं. बर्फ चेहरे को कुछ समय के लिए फ्रेश और टाइट लुक देने में मदद करती है. जैकलीन फर्नांडिज भी आइसिंग का इस्तेमाल करती हैं.
सुबह उठने के बाद चेहरे पर हल्की सूजन नजर आए तो कई लोग आइसिंग का इस्तेमाल करते हैं. बर्फ चेहरे को कुछ समय के लिए फ्रेश और टाइट लुक देने में मदद करती है. जैकलीन फर्नांडिज भी आइसिंग का इस्तेमाल करती हैं.
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ग्लोइंग स्किन के लिए सिर्फ स्किन केयर प्रोडक्ट्स ही जरूरी नहीं हैं. अच्छी नींद और पानी पीना भी उतना ही जरूरी है. अनन्या पांडे भी अपनी ब्यूटी रूटीन में नींद और हाइड्रेशन को अहम मानती हैं.
ग्लोइंग स्किन के लिए सिर्फ स्किन केयर प्रोडक्ट्स ही जरूरी नहीं हैं. अच्छी नींद और पानी पीना भी उतना ही जरूरी है. अनन्या पांडे भी अपनी ब्यूटी रूटीन में नींद और हाइड्रेशन को अहम मानती हैं.
Published at : 08 Aug 2026 01:53 PM (IST)
Tags :
Deepika Padukone Beauty Secrets Alia Bhatt

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