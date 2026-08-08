आलिया भट्ट से लेकर दीपिका पादुकोण तक, जानें एक्ट्रेसेस के बजट-फ्रेंडली ब्यूटी सीक्रेट्स

दीपिका पादुकोण भी बालों की देखभाल के लिए ऑयलिंग को अपनी रूटीन का हिस्सा बता चुकी हैं. अगर आपके बाल ज्यादा रूखे हैं, तो नहाने से पहले हल्के हाथों से नारियल तेल से स्कैल्प और बालों की मसाज की जा सकती है. कुछ देर बाद बालों को माइल्ड शैंपू से धो लें.