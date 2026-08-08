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साड़ी में नयनतारा तो व्हाइट गाउन में कियारा, ट्रेलर लॉन्च में 'टॉक्सिक' की लेडी स्टार्स ने लूटी लाइमलाइट
Toxic Trailer Launch: यश की फिल्म 'टॉक्सिक' का ट्रेलर रिलीज कर दिया गया है और इसे बैंगलोर में इसका ट्रेलर लॉन्च इवेंट रखा गया था, जिसमें फिल्म की लेडी स्टार्स ने लाइमलाइट ही चुरा ली. देखिए फोटोज.
यश की अपकमिंग फिल्म 'टॉक्सिक' का ट्रेलर रिलीज कर दिया गया है, जिसका ट्रेलर लॉन्चिंग इवेंट बैंगलोर में रखा गया था. इसमें यश के साथ ही नयनतारा, तारा सुतारिया, रुक्मिणी वसंत, अक्षय ओबेरॉय, हुमा कुरैशी और कियारा आडवाणी भी पहुंचीं. इस दौरान फिल्म की लेडी स्टार्स का लुक देखते ही बन रहा था. नयनतारा ने साड़ी में तो कियारा ने व्हाइट गाउन में सारी लाइमलाइट चुरा ली. देखिए फोटोज...
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Published at : 08 Aug 2026 10:24 PM (IST)
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Hirdesh Kumar Singh
Opinion