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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडसाड़ी में नयनतारा तो व्हाइट गाउन में कियारा, ट्रेलर लॉन्च में 'टॉक्सिक' की लेडी स्टार्स ने लूटी लाइमलाइट

साड़ी में नयनतारा तो व्हाइट गाउन में कियारा, ट्रेलर लॉन्च में 'टॉक्सिक' की लेडी स्टार्स ने लूटी लाइमलाइट

Toxic Trailer Launch: यश की फिल्म 'टॉक्सिक' का ट्रेलर रिलीज कर दिया गया है और इसे बैंगलोर में इसका ट्रेलर लॉन्च इवेंट रखा गया था, जिसमें फिल्म की लेडी स्टार्स ने लाइमलाइट ही चुरा ली. देखिए फोटोज.

Written By : राहुल यादव  | Updated at : 08 Aug 2026 10:24 PM (IST)
Toxic Trailer Launch: यश की फिल्म 'टॉक्सिक' का ट्रेलर रिलीज कर दिया गया है और इसे बैंगलोर में इसका ट्रेलर लॉन्च इवेंट रखा गया था, जिसमें फिल्म की लेडी स्टार्स ने लाइमलाइट ही चुरा ली. देखिए फोटोज.

यश की अपकमिंग फिल्म 'टॉक्सिक' का ट्रेलर रिलीज कर दिया गया है, जिसका ट्रेलर लॉन्चिंग इवेंट बैंगलोर में रखा गया था. इसमें यश के साथ ही नयनतारा, तारा सुतारिया, रुक्मिणी वसंत, अक्षय ओबेरॉय, हुमा कुरैशी और कियारा आडवाणी भी पहुंचीं. इस दौरान फिल्म की लेडी स्टार्स का लुक देखते ही बन रहा था. नयनतारा ने साड़ी में तो कियारा ने व्हाइट गाउन में सारी लाइमलाइट चुरा ली. देखिए फोटोज...

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'टॉक्सिक' के ट्रेलर लॉन्च में यश का अलग ही स्वैग देखने के लिए मिला. इस दौरान उन्होंने फिल्म की डायरेक्टर गीतू मोहनदास और पूरी टीम की जमकर तारीफ भी की. फिल्म में वो राया के रोल में हैं.
'टॉक्सिक' के ट्रेलर लॉन्च में यश का अलग ही स्वैग देखने के लिए मिला. इस दौरान उन्होंने फिल्म की डायरेक्टर गीतू मोहनदास और पूरी टीम की जमकर तारीफ भी की. फिल्म में वो राया के रोल में हैं.
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'टॉक्सिक' के ट्रेलर लॉन्च में कियारा आडवाणी, नयनतारा और तारा सुतारिया एक साथ बैठे हुए नजर आईं. इस दौरान उनके बीच अच्छा बॉन्ड देखने के लिए मिला.
'टॉक्सिक' के ट्रेलर लॉन्च में कियारा आडवाणी, नयनतारा और तारा सुतारिया एक साथ बैठे हुए नजर आईं. इस दौरान उनके बीच अच्छा बॉन्ड देखने के लिए मिला.
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ट्रेलर लॉन्चिंग इवेंट में नयनतारा का कियारा के साथ बॉन्ड देखने के लिए मिला. वहीं, उन्होंने ट्रेलर लॉन्च इवेंट के लिए ऑरेंज कलर की शिमरी साड़ी कैरी की थी. इस दौरान उनका लुक देखते ही बन रहा था.
ट्रेलर लॉन्चिंग इवेंट में नयनतारा का कियारा के साथ बॉन्ड देखने के लिए मिला. वहीं, उन्होंने ट्रेलर लॉन्च इवेंट के लिए ऑरेंज कलर की शिमरी साड़ी कैरी की थी. इस दौरान उनका लुक देखते ही बन रहा था.
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'टॉक्सिक' की लीड एक्ट्रेस कियारा आडवाणी ने इस दौरान व्हाइट गाउन में सारी लाइमलाइट ही चुरा ली. वो इस दौरान बेहद ही खूबसूरत लगीं.
'टॉक्सिक' की लीड एक्ट्रेस कियारा आडवाणी ने इस दौरान व्हाइट गाउन में सारी लाइमलाइट ही चुरा ली. वो इस दौरान बेहद ही खूबसूरत लगीं.
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फिल्म के ट्रेलर लॉन्चिंग इवेंट में कियारा आडवाणी ने यश के साथ काम के एक्सपीरियंस को साझा किया और बताया कि फिल्म में काम करना उनके लिए बेहद ही बेहतरीन अनुभव था.
फिल्म के ट्रेलर लॉन्चिंग इवेंट में कियारा आडवाणी ने यश के साथ काम के एक्सपीरियंस को साझा किया और बताया कि फिल्म में काम करना उनके लिए बेहद ही बेहतरीन अनुभव था.
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फिल्म में साउथ एक्ट्रेस रुक्मिणी वसंत भी अहम रोल में हैं. इस दौरान उनका ऑफ शोल्डर गाउन में दिखीं.
फिल्म में साउथ एक्ट्रेस रुक्मिणी वसंत भी अहम रोल में हैं. इस दौरान उनका ऑफ शोल्डर गाउन में दिखीं.
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हुमा कुरैशी ने भी ट्रेलर लॉन्चिंग इवेंट में शिरकत की. इस दौरान वो ब्लैक कलर की ड्रेस में दिखीं. इस बीच वो बेहद ही कमाल के लुक में नजर आईं.
हुमा कुरैशी ने भी ट्रेलर लॉन्चिंग इवेंट में शिरकत की. इस दौरान वो ब्लैक कलर की ड्रेस में दिखीं. इस बीच वो बेहद ही कमाल के लुक में नजर आईं.
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हुमा कुरैशी ने भी 'टॉक्सिक' के ट्रेलर लॉन्चिंग इवेंट में कहा कि वो खुद खुशनसीब मानती हैं कि उन्हें यश के साथ काम करने का मौका मिला और वो 'टॉक्सिक' जैसी फिल्म का हिस्सा बनीं.
हुमा कुरैशी ने भी 'टॉक्सिक' के ट्रेलर लॉन्चिंग इवेंट में कहा कि वो खुद खुशनसीब मानती हैं कि उन्हें यश के साथ काम करने का मौका मिला और वो 'टॉक्सिक' जैसी फिल्म का हिस्सा बनीं.
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इस दौरान तारा सुतारिया का भी शानदार लुक देखने के लिए मिला. उन्होंने इंस्टाग्राम पर अपनी तस्वीरें भी शेयर की है. इस दौरान वो सिजलिंग अवतार में दिखीं.
इस दौरान तारा सुतारिया का भी शानदार लुक देखने के लिए मिला. उन्होंने इंस्टाग्राम पर अपनी तस्वीरें भी शेयर की है. इस दौरान वो सिजलिंग अवतार में दिखीं.
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तारा सुतारिया ने भी इस फिल्म में काम करने का अनुभव साझा किया और बताया कि इसमें काम करने उनके लिए एक बेहतरीन एक्सपीरियंस रहा.
तारा सुतारिया ने भी इस फिल्म में काम करने का अनुभव साझा किया और बताया कि इसमें काम करने उनके लिए एक बेहतरीन एक्सपीरियंस रहा.
Published at : 08 Aug 2026 10:24 PM (IST)
Tags :
Yash 'Toxic'

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