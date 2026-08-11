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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडनंबरिंग में हुई गलती तो अमिताभ बच्चन ने मांगी माफी, यूजर्स मजे लेते हुए बोले- 'सही किया वरना जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट हो जाता'

नंबरिंग में हुई गलती तो अमिताभ बच्चन ने मांगी माफी, यूजर्स मजे लेते हुए बोले- 'सही किया वरना जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट हो जाता'

दिग्गज कलाकार अमिताभ बच्चन ने हाल ही में एक्स पर एक पोस्ट शेयर किया, जिसमें उनसे एक गलती हो गई. अब उनके इस ट्वीट पर फैंस ने भी जमकर रिएक्ट कर रहे हैं और मजेदार कमेंट कर रहे हैं.

Written By : मयूरी सिंह |  Updated at : 11 Aug 2026 03:28 PM (IST)
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बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते हैं. वो अक्सर एक्स पर पोस्ट शेयर करते हैं. अमिताभ अपनी पोस्ट को लगातार नंबर देते हैं और कभी-कभी नंबर गलत भी हो जाता है, जिसे वो बाद में एक और पोस्ट के जरिए ठीक कर देते हैं. वहीं हाल ही में उनकी ऐसी ही एक गलती सुधारने वाली पोस्ट सोशल मीडिया पर चर्चा में आ गई. एक्स पर फैंस ने उनके इस अंदाज को लेकर मजेदार रिएक्शन दे रहे हैं.

बिग बी ने मांगी माफी
अमिताभ बच्चन ने हाल ही में एक्स पर एक पोस्ट शेयर किया, जिसमें पोस्ट को नंबर देने में गलती हो गई. पोस्ट नंबर 5817 के बाद उन्होंने गलती से 5718, 5719 और आगे के नंबर लिख दिए. एक फैन के ध्यान दिलाने पर अमिताभ को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने इसे तुरंत ठीक किया. अमिताभ ने लिखा, 'नंबरिंग में मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, इसके लिए माफी चाहता हूं. 5817 के बाद नंबर 5818, 5819 और 5820 होना चाहिए था.'

उन्होंने गलती बताने वाले फैन को धन्यवाद भी दिया और लिखा, 'मुझे सही करने के लिए शुक्रिया, Ef सुनील.'

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यूजर्स ने किए जमकर कमेंट
अमिताभ बच्चन की पोस्ट की नंबरिंग में हुई गलती को सुधारने के बाद एक्स पर लोगों ने जमकर मजे लिए. एक एक्स यूजर ने मजाक करते हुए लिखा, 'इंसानियत ‘Ef सुनील’ के इस महान योगदान को हमेशा याद रखेगी.' एक यूजर ने पेपर लीक को लेकर होने वाले छात्र प्रदर्शनों का जिक्र करते हुए लिखा, 'अच्छा हुआ आपने गलती मान ली, वरना मैं इस नंबर लीक के खिलाफ जंतर-मंतर पर प्रदर्शन करने जाने वाला था.'

एक अन्य फैन ने मजाक में कहा, 'गलती मानने और उसे सुधारने के लिए शुक्रिया सर. वरना देशभर में बहुत बड़ा प्रदर्शन हो जाता.'

नंबरिंग में हुई गलती तो अमिताभ बच्चन ने मांगी माफी, यूजर्स मजे लेते हुए बोले- 'सही किया वरना जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट हो जाता

एक अन्य यूजर ने लिखा, 'मेरा पूरा दिन खराब कर दिया. प्लीज आगे से ध्यान रखिए, इसका असर हम सभी पर पड़ता है. धन्यवाद.' कुछ फैंस ने अमिताभ की पुरानी पोस्ट में हुई नंबरिंग की गलतियां भी खोज निकालीं.

नंबरिंग में हुई गलती तो अमिताभ बच्चन ने मांगी माफी, यूजर्स मजे लेते हुए बोले- 'सही किया वरना जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट हो जाता

कुछ फैंस ने अमिताभ की पुरानी फिल्मों का भी जिक्र किया. एक यूजर ने लिखा, 'दो और दो पांच' के बाद ऐसी गलती पहली बार हुई है.'

नंबरिंग में हुई गलती तो अमिताभ बच्चन ने मांगी माफी, यूजर्स मजे लेते हुए बोले- 'सही किया वरना जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट हो जाता

वहीं एक फैन ने मजाक करते हुए कहा कि अब उसे अमिताभ की पिछली सभी पोस्ट नए नंबर के हिसाब से दोबारा पढ़नी पड़ेंगी. वहीं, एक यूजर ने अमिताभ के शो ‘कौन बनेगा करोड़पति’ का जिक्र करते हुए मजाक किया, 'अगर वह कभी KBC के कंटेस्टेंट बने, तो उनका 7 करोड़ का सवाल होना चाहिए- आपके आखिरी ट्वीट का नंबर क्या है?'

अमिताभ बच्चन का वर्क फ्रंट
अमिताभ बच्चन आखिरी बार तेलुगु फिल्म 'कल्कि 2898 एडी' और तमिल फिल्म 'वेट्टैयन' में नजर आए थे. फिलहाल वो ‘कल्कि 2898 एडी’ के सीक्वल की शूटिंग कर रहे हैं.

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About the author मयूरी सिंह

मयूरी सिंह एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट है और एबीपी लाइव के लिए बतौर इंटर्न काम कर रही हैं. ओटीटी की खबरों पर पर इनकी खास पकड़ है और वे वेब सीरीज, फिल्मों और पॉडकास्ट से जुड़ी ताजा खबरों पर लगातार नजर रखती हैं. मयूरी मनोरंजन जगत की नई रिलीज, ट्रेंडिंग कंटेंट और डिजिटल स्टोरीटेलिंग से जुड़े विषयों को सरल और आकर्षक अंदाज में पाठकों तक पहुंचाती हैं. ओटीटी और पॉडकास्ट इंडस्ट्री की अपडेट्स, इनसाइट्स और ट्रेंड्स को कवर करना इनके लेखन की खासियत है.
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Published at : 11 Aug 2026 03:28 PM (IST)
Tags :
Amitabh Bachchan
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