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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुड'अलायंस' की सक्सेस पार्टी में सलमान खान का दिखा दबंग अंदाज, भाई सोहेल खान ने भी छाए

'अलायंस' की सक्सेस पार्टी में सलमान खान का दिखा दबंग अंदाज, भाई सोहेल खान ने भी छाए

Alliance Success Party: रियलिटी शो 'अलायंस' खत्म हो चुका है. हाल ही में सोहेल खान ने शो की सक्सेस पार्टी होस्ट की, जिसमें सलमान खान ने अपनी दमदार एंट्री से पूरी लाइमलाइट चुरा ली.

Written By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 09 Aug 2026 01:28 PM (IST)
Alliance Success Party: रियलिटी शो 'अलायंस' खत्म हो चुका है. हाल ही में सोहेल खान ने शो की सक्सेस पार्टी होस्ट की, जिसमें सलमान खान ने अपनी दमदार एंट्री से पूरी लाइमलाइट चुरा ली.

बॉलीवुड एक्टर सोहेल खान को बीते दिनों रियलिटी शो 'अलायंस' में देखा गया था. भले ही वो शो की ट्रॉफी अपने नाम नहीं कर सके, लेकिन अपने गेम प्लान से उन्होंने दर्शकों का खूब दिल जीता. अब ये शो खत्म हो चुका है और जीत का ताज मिनी माथुर के सिर सजा. शो खत्म होने के बाद सोहेल खान ने एक सक्सेस पार्टी होस्ट की, जिसमें कई सितारे शामिल हुए.

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सोहेल खान ने 8 अगस्त को अपने घर पर 'अलायंस' की सक्सेस पार्टी होस्ट की, जिसमें कई सेलेब्स शामिल हुए. हालांकि, पूरी लाइमलाइट बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान चुरा ले गए.
सोहेल खान ने 8 अगस्त को अपने घर पर 'अलायंस' की सक्सेस पार्टी होस्ट की, जिसमें कई सेलेब्स शामिल हुए. हालांकि, पूरी लाइमलाइट बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान चुरा ले गए.
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इस पार्टी में सलमान खान का दबंग अंदाज देखने को मिला. टीवी एक्टर कुशाल टंडन ने पार्टी की कुछ तस्वीरें अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर शेयर की हैं. फोटो में रवि किशन क बेटी रीवा किशन भी नजर आ रही हैं.
इस पार्टी में सलमान खान का दबंग अंदाज देखने को मिला. टीवी एक्टर कुशाल टंडन ने पार्टी की कुछ तस्वीरें अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर शेयर की हैं. फोटो में रवि किशन क बेटी रीवा किशन भी नजर आ रही हैं.
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'अलायंस' को कुणाल खेमू ने होस्ट किया था. कुणाल भी सोहेल खान की सक्सेस पार्टी में पहुंचे. इस दौरान वो अपनी पत्नी सोहा अली खान के साथ नजर आए.
'अलायंस' को कुणाल खेमू ने होस्ट किया था. कुणाल भी सोहेल खान की सक्सेस पार्टी में पहुंचे. इस दौरान वो अपनी पत्नी सोहा अली खान के साथ नजर आए.
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पार्टी में एंट्री करने से पहले कुणाल खेमू और सोहा अली खान ने पैप्स को एक से बढ़कर एक पोज दिए. उनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं.
पार्टी में एंट्री करने से पहले कुणाल खेमू और सोहा अली खान ने पैप्स को एक से बढ़कर एक पोज दिए. उनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं.
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सोहेल खान की सक्सेस पार्टी में उनके भाई अरबाज खान भी पहुंचे. इस दौरान वो अपनी पत्नी शूरा खान के साथ नजर आए. दोनों ने पार्टी में जमकर मस्ती की और कैमरे के सामने साथ में पोज भी दिए.
सोहेल खान की सक्सेस पार्टी में उनके भाई अरबाज खान भी पहुंचे. इस दौरान वो अपनी पत्नी शूरा खान के साथ नजर आए. दोनों ने पार्टी में जमकर मस्ती की और कैमरे के सामने साथ में पोज भी दिए.
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इस तस्वीर में कुशाल टंडन अपनी बेस्ट फ्रेंड निति टेलर के साथ पोज देते नजर आ रहे हैं. दोनों की बॉन्डिंग तस्वीर में साफ देखने को मिल रही है.
इस तस्वीर में कुशाल टंडन अपनी बेस्ट फ्रेंड निति टेलर के साथ पोज देते नजर आ रहे हैं. दोनों की बॉन्डिंग तस्वीर में साफ देखने को मिल रही है.
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इस पार्टी में होस्ट सोहेल खान भी अपने स्टाइलिश अंदाज से छा गए. उन्होंने कुशाल टंडन के साथ खूब मस्ती की और जमकर डांस भी किया.
इस पार्टी में होस्ट सोहेल खान भी अपने स्टाइलिश अंदाज से छा गए. उन्होंने कुशाल टंडन के साथ खूब मस्ती की और जमकर डांस भी किया.
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पार्टी में 'अलायंस' की विनर मिनी माथुर भी अपने पति और फिल्ममेकर कबीर खान के साथ पहुंचीं. दोनों ने कैमरे के सामने साथ में पोज दिए.
पार्टी में 'अलायंस' की विनर मिनी माथुर भी अपने पति और फिल्ममेकर कबीर खान के साथ पहुंचीं. दोनों ने कैमरे के सामने साथ में पोज दिए.
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ऋतिक रोशन की एक्स-वाइफ सुजैन खान भी सोहेल खान की पार्टी में शामिल हुईं. इस दौरान सुजैन के बॉयफ्रेंड अर्सलान गोनी को भी उनके साथ स्पॉट किया गया.
ऋतिक रोशन की एक्स-वाइफ सुजैन खान भी सोहेल खान की पार्टी में शामिल हुईं. इस दौरान सुजैन के बॉयफ्रेंड अर्सलान गोनी को भी उनके साथ स्पॉट किया गया.
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कुशाल ने फोटोज शेयर करते हुए लिखा, 'यादगार रात. सोहेल भाई और सलमान भाई के साथ.' ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं.
कुशाल ने फोटोज शेयर करते हुए लिखा, 'यादगार रात. सोहेल भाई और सलमान भाई के साथ.' ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं.
Published at : 09 Aug 2026 09:22 AM (IST)
Tags :
Sohail Khan SALMAN KHAN

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