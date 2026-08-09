'अलायंस' की सक्सेस पार्टी में सलमान खान का दिखा दबंग अंदाज, भाई सोहेल खान ने भी छाए

इस पार्टी में सलमान खान का दबंग अंदाज देखने को मिला. टीवी एक्टर कुशाल टंडन ने पार्टी की कुछ तस्वीरें अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर शेयर की हैं. फोटो में रवि किशन क बेटी रीवा किशन भी नजर आ रही हैं.