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'अलायंस' की सक्सेस पार्टी में सलमान खान का दिखा दबंग अंदाज, भाई सोहेल खान ने भी छाए
Alliance Success Party: रियलिटी शो 'अलायंस' खत्म हो चुका है. हाल ही में सोहेल खान ने शो की सक्सेस पार्टी होस्ट की, जिसमें सलमान खान ने अपनी दमदार एंट्री से पूरी लाइमलाइट चुरा ली.
बॉलीवुड एक्टर सोहेल खान को बीते दिनों रियलिटी शो 'अलायंस' में देखा गया था. भले ही वो शो की ट्रॉफी अपने नाम नहीं कर सके, लेकिन अपने गेम प्लान से उन्होंने दर्शकों का खूब दिल जीता. अब ये शो खत्म हो चुका है और जीत का ताज मिनी माथुर के सिर सजा. शो खत्म होने के बाद सोहेल खान ने एक सक्सेस पार्टी होस्ट की, जिसमें कई सितारे शामिल हुए.
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Published at : 09 Aug 2026 09:22 AM (IST)
Tags :Sohail Khan SALMAN KHAN
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