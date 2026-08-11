मौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वफूड ट्रंक में छिपे, मिलिट्री जेट से भरी उड़ान... तुर्किए से कैसे निकले डोनाल्ड ट्रंप

फूड ट्रंक में छिपे, मिलिट्री जेट से भरी उड़ान... तुर्किए से कैसे निकले डोनाल्ड ट्रंप

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से एक जुड़ी एक रिपोर्ट सामने आई है जिसमें उन्हें जुलाई में एक सीक्रेट ऑपरेशन के तहत तर्किए से निकाए गए थे. इस बारे में व्हाइट हाउस के लोगों को भी नहीं पता था.

Written By : दीक्षा छाबड़ा |  Updated at : 11 Aug 2026 10:15 AM (IST)
Preferred Sources

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सुरक्षा को एक खुलासा हुआ है. वाशिंगटन पोस्ट की एक रिपोर्ट के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप पिछले महीने तर्किए से एयरफोर्स वन के बजाय एक गुप्त सैन्य विमान से रवाना हुए थे. यह कदम ईरान से मिले हत्या के खतरे के बाद सुरक्षा के तहत उठाया गया था.

पहले व्हाइट हाउस ने जानकारी दी थी कि राष्ट्रपति अपने आधिकारिक विमान से उड़ान भर रहे हैं, लेकिन वास्तव में उन्हें चकमा देने की रणनीति के तहत एक दूसरे विमान में शिफ्ट किया गया था.

ईरान से डरे ट्रंप
ट्रंप नाटो (NATO) सम्मेलन में हिस्सा लेने अंकारा (तुर्किए) गए थे. इसके लिए उन्होंने कतर से मिले और हाल ही में अपडेट किए गए नए जेट का इस्तेमाल किया था. हालांकि, वापसी के वक्त उन्होंने सुरक्षा चिंताओं और ईरान से बढ़ते तनाव के बीच दूसरा विमान इस्तेमाल करने का फैसला किया. ट्रंप ने सोशल मीडिया ऐप 'ट्रुथ सोशल' पर लिखा कि वे पुरानी यादों के लिए पुराने एयरफोर्स वन विमान से यात्रा कर रहे हैं. कैमरे के सामने वे उसी पुराने विमान में सवार हुए, लेकिन बाद में एयरपोर्ट के कैटरिंग ट्रक के जरिए उन्हें छिपाकर एक छोटे सैन्य विमान (Air Force C-32A) में पहुंचा दिया गया.

स्टाफ को भी भनक नहीं लगी
यात्रा कर रहे पत्रकारों और कई व्हाइट हाउस कर्मचारियों को यही लगा कि राष्ट्रपति पुराने एयरफोर्स वन में ही मौजूद हैं. पत्रकारों को पूरी उड़ान के दौरान खिड़कियों के पर्दे बंद रखने को कहा गया था. जब बाद में ट्रंप से इस बारे में पूछा गया, तो उन्होंने मजाकिया लहजे में कहा कि यह एक खतरनाक उड़ान हो सकती थी, और अगर मुझे कुछ होता तो आप भी साथ ही जाते!

गुप्त विमान से ट्रंप सुरक्षित ब्रिटेन के आरएएफ मिल्डनहॉल (RAF Mildenhall) पहुंचे. इसके कुछ ही मिनटों बाद मीडिया को लेकर आ रहा पुराना एयरफोर्स वन भी वहां उतरा. इसके बाद ट्रंप वापस अपने मुख्य विमान में आए और वहां तैनात अमेरिकी सैनिकों से मुलाकात की.

बता दें ये पहली बार नहीं हुआ है. साल 2000 में भी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन के पाकिस्तान दौरे के समय इसी तरह एक फर्जी एयरफोर्स वन का इस्तेमाल चकमा देने के लिए किया गया था.

ये भी पढ़ें: कोलंबिया में 7.4 तीव्रता के भूकंप ने मचाई तबाही, अब तक 132 मौतें, 1500 से ज्यादा घर तबाह

और पढ़ें

About the author दीक्षा छाबड़ा

दीक्षा छाबड़ा ABP live.Com में सीनियर कॉपी एडिटर हैं. यहां ये  न्यूज डेस्क का हिस्सा हैं. दीक्षा को देश, विदेश और एंटरटेनमेंट की दुनिया में काफी दिलचस्पी है. वो इन सभी के बारे में लिखती हैं. इन्हें पत्रकारिता के जगत में 9 साल पूरे हो चुके हैं. इन्होंने अपने करियर की शुरुआत इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ की थी. इसके बाद से ये इंडिया टीवी, टीवी9 जैसी संस्थाओं में एंटरटेनमेंट डेस्क पर काम कर चुकी हैं. दीक्षा ने अपनी पढ़ाई इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट से की है.
Read More
Published at : 11 Aug 2026 08:02 AM (IST)
Tags :
Turkey Donald Trump DONALD Trump IRAN
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
फूड ट्रंक में छिपे, मिलिट्री जेट से भरी उड़ान... तुर्किए से कैसे निकले डोनाल्ड ट्रंप
फूड ट्रंक में छिपे, मिलिट्री जेट से भरी उड़ान... तुर्किए से कैसे निकले डोनाल्ड ट्रंप
विश्व
PoK में बहिष्कार के बीच बाग-हवेली की चार सीटों पर मतदान, कई बूथों पर नहीं पड़ा एक भी वोट
PoK में बहिष्कार के बीच बाग-हवेली की चार सीटों पर मतदान, कई बूथों पर नहीं पड़ा एक भी वोट
विश्व
'हर मौत की कीमत चुकाए तेहरान', ट्रंप का अल्टीमेटम, ईरान से मांगा मुआवजा
'हर मौत की कीमत चुकाए तेहरान', ट्रंप का अल्टीमेटम, ईरान से मांगा मुआवजा
विश्व
कोलंबिया में 7.4 तीव्रता के भूकंप ने मचाई तबाही, अब तक 132 मौतें, 1500 से ज्यादा घर तबाह
कोलंबिया में 7.4 तीव्रता के भूकंप ने मचाई तबाही, अब तक 132 मौतें, 1500 से ज्यादा घर तबाह
Advertisement

वीडियोज

Baramati Crime: पत्नी ने रची पति को रास्ते से हटाने की खौफनाक साजिश? | Sansani
Janhit with Chitra Tripathi: CM Soren से छात्र..'हमको झुका ना पाओगे'! | Jharkhand Students Protest
Kanwar Yatra 2026: बुर्के में कांवड़, मुस्लिम महिला और हिंदू पति! नोटिस के बाद भी नहीं रुकी तमन्ना !
Assam Flood Crisis: असम में बाढ़ का तांडव, 98 मौतें, समय रैनाने भेजे 10 लाख, अब CM वापस लेंगे FIR?
Sansani: बेवफा बीवी की तेजाबी साजिश
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
ईरान का खौफ या कोई और बात? तुर्किए से छुपके से निकले डोनाल्ड ट्रंप
ईरान का खौफ या कोई और बात? तुर्किए से छुपके से निकले डोनाल्ड ट्रंप
पंजाब
'सरकार अपना बहुमत...', CM मान पर राजा वडिंग के दावे से पंजाब में हलचल
'सरकार अपना बहुमत...', CM मान पर राजा वडिंग के दावे से पंजाब में हलचल
क्रिकेट
इंटरनेशनल क्रिकेट में कितने किलो के बैट से खेलते हैं खिलाड़ी?
इंटरनेशनल क्रिकेट में कितने किलो के बैट से खेलते हैं खिलाड़ी?
बॉलीवुड
Toxic से यश ने वसूली सबसे मोटी रकम, जानें- कियारा आडवाणी से नयनतारा तक किसे मिली कितनी फीस?
'टॉक्सिक' से यश ने वसूली सबसे मोटी रकम, जानें- कियारा सहित बाकी स्टार कास्ट की फीस
इंडिया
जनवरी में होनी थी शादी, ट्रेकिंग से गायब हुआ IIT इंजीनियर, तलाश में जुटे 100 लोग
जनवरी में होनी थी शादी, ट्रेकिंग से गायब हुआ IIT इंजीनियर, तलाश में जुटे 100 लोग
इंडिया
Fact Check: अरुणाचल प्रदेश में घुस गई है चीनी सेना? वायरल वीडियो का सच
Fact Check: अरुणाचल प्रदेश में घुस गई है चीनी सेना? वायरल वीडियो का सच
ट्रैवल
Monsoon Picnic Safety Tips: मानसून पिकनिक पर जा रहे हैं? बच्चों को जरूर बताएं ये पांच सेफ्टी टिप्स
मानसून पिकनिक पर जा रहे हैं? बच्चों को जरूर बताएं ये पांच सेफ्टी टिप्स
शिक्षा
दिल्ली के स्कूलों में रोजाना 30 मिनट अनिवार्य रीडिंग, लंच ब्रेक में भी खुली रहेगी लाइब्रेरी 
दिल्ली के स्कूलों में रोजाना 30 मिनट अनिवार्य रीडिंग, लंच ब्रेक में भी खुली रहेगी लाइब्रेरी 
ABP NEWS
विरोध-प्रदर्शनों के बाद देवेंद्र महतो को रांची के अस्पताल में भर्ती कराया गया।
विरोध-प्रदर्शनों के बाद देवेंद्र महतो को रांची के अस्पताल में भर्ती कराया गया।
ABP NEWS
चिराग पासवान सुप्रिया सुले की बेटी की शादी में शामिल हुए।
चिराग पासवान सुप्रिया सुले की बेटी की शादी में शामिल हुए।
ABP NEWS
मुंबई की लोकल ट्रेन बनी मंदिर, देवता को लगाया गया '56 भोग'!
मुंबई की लोकल ट्रेन बनी मंदिर, देवता को लगाया गया '56 भोग'!
ABP NEWS
एक टक्कर और 'मौत का कुआँ'—एक दुखद हादसा।
एक टक्कर और 'मौत का कुआँ'—एक दुखद हादसा।
ABP NEWS
सड़क किनारे बने कुएं में गिरने से दो लोगों की मौत हो गई।
सड़क किनारे बने कुएं में गिरने से दो लोगों की मौत हो गई।
Embed widget