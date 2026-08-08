पति से अलग होने के बाद सिंगल मदर बनीं ये एक्ट्रेसेस, अकेले कर रहीं बच्चों की परवरिश

टीवी एक्ट्रेस दलजीत की पहली शादी एक्टर शालीन भनोट से हुई थी. साल 2015 में दोनों का तलाक हो गया था. इस शादी से उनका एक बेटा है. मार्च 2023 में उन्होंने बिजनेसमैन निखिल पटेल से दूसरी शादी की थी और वो अपने बेटे के साथ विदेश भी शिफ्ट हो गई थीं. शादी के कुछ समय बाद ही निखिल पटेल के साथ उनके रिश्ते में अनबन हो गई और दोनों अलग हो गए. अब एक्ट्रेस सिंगल लाइफ बिता रही हैं और अकेले बेटे की परवरिश कर रही हैं.