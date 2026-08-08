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पति से अलग होने के बाद सिंगल मदर बनीं ये एक्ट्रेसेस, अकेले कर रहीं बच्चों की परवरिश
आज हम आपको उन एक्ट्रेसेस के बारे में बताने जा रहे हैं, जिन्होंने पति से तलाक के बाद अकेले ही अपने बच्चों की परवरिश की. इन एक्ट्रेसेस ने सिंगल मदर बनकर अपने बच्चों को संभाला.
टीवी से लेकर बॉलीवुड तक कई ऐसी एक्ट्रेसेस हैं, जिन्होंने पति से अलग होने के बाद अकेले ही अपने बच्चों की परवरिश की. इन एक्ट्रेसेस ने सिंगल मदर बनकर न सिर्फ अपने बच्चों की जिम्मेदारी संभाली, बल्कि अपने करियर को भी बखूबी आगे बढ़ाया. इस लिस्ट में कई मशहूर एक्ट्रेसेस के नाम शामिल हैं, आइए जानते हैं उनके बारे में.
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Published at : 08 Aug 2026 06:30 PM (IST)
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