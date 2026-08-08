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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडपति से अलग होने के बाद सिंगल मदर बनीं ये एक्ट्रेसेस, अकेले कर रहीं बच्चों की परवरिश

पति से अलग होने के बाद सिंगल मदर बनीं ये एक्ट्रेसेस, अकेले कर रहीं बच्चों की परवरिश

आज हम आपको उन एक्ट्रेसेस के बारे में बताने जा रहे हैं, जिन्होंने पति से तलाक के बाद अकेले ही अपने बच्चों की परवरिश की. इन एक्ट्रेसेस ने सिंगल मदर बनकर अपने बच्चों को संभाला.

Written By : मयूरी सिंह  | Updated at : 08 Aug 2026 06:30 PM (IST)
आज हम आपको उन एक्ट्रेसेस के बारे में बताने जा रहे हैं, जिन्होंने पति से तलाक के बाद अकेले ही अपने बच्चों की परवरिश की. इन एक्ट्रेसेस ने सिंगल मदर बनकर अपने बच्चों को संभाला.

टीवी से लेकर बॉलीवुड तक कई ऐसी एक्ट्रेसेस हैं, जिन्होंने पति से अलग होने के बाद अकेले ही अपने बच्चों की परवरिश की. इन एक्ट्रेसेस ने सिंगल मदर बनकर न सिर्फ अपने बच्चों की जिम्मेदारी संभाली, बल्कि अपने करियर को भी बखूबी आगे बढ़ाया. इस लिस्ट में कई मशहूर एक्ट्रेसेस के नाम शामिल हैं, आइए जानते हैं उनके बारे में.

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एक्ट्रेस करिश्मा कपूर ने साल 2003 में बिजनेसमैन संजय कपूर से शादी की थी और 2016 में उनका कानूनी रूप से तलाक हो गया. इस शादी से उनके दों हैं. बेटी समायरा और बेटा कियान. तलाक के बाद से वो अपने दोनों बच्चों की अकेले ही परवरिश कर रही हैं. साल 2025 में संजय कपूर का निधन हो गया था.
एक्ट्रेस करिश्मा कपूर ने साल 2003 में बिजनेसमैन संजय कपूर से शादी की थी और 2016 में उनका कानूनी रूप से तलाक हो गया. इस शादी से उनके दों हैं. बेटी समायरा और बेटा कियान. तलाक के बाद से वो अपने दोनों बच्चों की अकेले ही परवरिश कर रही हैं. साल 2025 में संजय कपूर का निधन हो गया था.
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श्वेता तिवारी ने दो शादियां की हैं. उनकी पहली शादी राजा चौधरी से 1998 में हुई थी, जिनसे उनकी बेटी पलक तिवारी हैं. फिर साल 2007 में उनका राजा चौधरी से तलाक हो गया. इसके बाद उन्होंने 2013 में अभिनव कोहली से शादी की, जिनसे उनका एक बेटा रेयांश है. साल 2019 में ये रिश्ता भी टूट गया. दोनों पतियों से अलग होने के बाद श्वेता ने अकेले ही अपने दोनों बच्चों की कानूनी कस्टडी ली और उनकी देखभाल कर रही हैं.
श्वेता तिवारी ने दो शादियां की हैं. उनकी पहली शादी राजा चौधरी से 1998 में हुई थी, जिनसे उनकी बेटी पलक तिवारी हैं. फिर साल 2007 में उनका राजा चौधरी से तलाक हो गया. इसके बाद उन्होंने 2013 में अभिनव कोहली से शादी की, जिनसे उनका एक बेटा रेयांश है. साल 2019 में ये रिश्ता भी टूट गया. दोनों पतियों से अलग होने के बाद श्वेता ने अकेले ही अपने दोनों बच्चों की कानूनी कस्टडी ली और उनकी देखभाल कर रही हैं.
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मशहूर टीवी एक्ट्रेस उर्वशी ढोलकिया भी एक सिंगल मदर हैं। उन्होंने 16 साल की उम्र में शादी की थी और 17 साल की उम्र में उनके जुड़वां बेटे क्षितिज और सागर हुए. महज 18 साल की उम्र में उनका तलाक हो गया था, जिसके बाद उन्होंने अकेले ही अपने दोनों बेटों की परवरिश की है.
मशहूर टीवी एक्ट्रेस उर्वशी ढोलकिया भी एक सिंगल मदर हैं। उन्होंने 16 साल की उम्र में शादी की थी और 17 साल की उम्र में उनके जुड़वां बेटे क्षितिज और सागर हुए. महज 18 साल की उम्र में उनका तलाक हो गया था, जिसके बाद उन्होंने अकेले ही अपने दोनों बेटों की परवरिश की है.
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एक्ट्रेस महिमा चौधरी ने भी अपनी बेटी अरियाना की अकेले परवरिश की. उन्होंने साल 2006 में बॉबी मुखर्जी से शादी की थी. हालांकि, साल 2013 में पति से अलग हो गई.
एक्ट्रेस महिमा चौधरी ने भी अपनी बेटी अरियाना की अकेले परवरिश की. उन्होंने साल 2006 में बॉबी मुखर्जी से शादी की थी. हालांकि, साल 2013 में पति से अलग हो गई.
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टीवी एक्ट्रेस दलजीत की पहली शादी एक्टर शालीन भनोट से हुई थी. साल 2015 में दोनों का तलाक हो गया था. इस शादी से उनका एक बेटा है. मार्च 2023 में उन्होंने बिजनेसमैन निखिल पटेल से दूसरी शादी की थी और वो अपने बेटे के साथ विदेश भी शिफ्ट हो गई थीं. शादी के कुछ समय बाद ही निखिल पटेल के साथ उनके रिश्ते में अनबन हो गई और दोनों अलग हो गए. अब एक्ट्रेस सिंगल लाइफ बिता रही हैं और अकेले बेटे की परवरिश कर रही हैं.
टीवी एक्ट्रेस दलजीत की पहली शादी एक्टर शालीन भनोट से हुई थी. साल 2015 में दोनों का तलाक हो गया था. इस शादी से उनका एक बेटा है. मार्च 2023 में उन्होंने बिजनेसमैन निखिल पटेल से दूसरी शादी की थी और वो अपने बेटे के साथ विदेश भी शिफ्ट हो गई थीं. शादी के कुछ समय बाद ही निखिल पटेल के साथ उनके रिश्ते में अनबन हो गई और दोनों अलग हो गए. अब एक्ट्रेस सिंगल लाइफ बिता रही हैं और अकेले बेटे की परवरिश कर रही हैं.
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एक्ट्रेस नीना गुप्ता ने बिना शादी के वेस्टइंडीज के पूर्व क्रिकेटर विवियन रिचर्ड्स की बेटी मसाबा गुप्ता को जन्म दिया था और अकेले ही उसका पालन-पोषण किया था. हालांकि, बाद में साल 2008 में उन्होंने चार्टर्ड अकाउंटेंट विवेक मेहरा से शादी कर ली थी.
एक्ट्रेस नीना गुप्ता ने बिना शादी के वेस्टइंडीज के पूर्व क्रिकेटर विवियन रिचर्ड्स की बेटी मसाबा गुप्ता को जन्म दिया था और अकेले ही उसका पालन-पोषण किया था. हालांकि, बाद में साल 2008 में उन्होंने चार्टर्ड अकाउंटेंट विवेक मेहरा से शादी कर ली थी.
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एक्ट्रेस संजीदा शेख एक सिंगल मदर हैं. आमिर अली से तलाक के बाद वो अपनी बेटी आयरा की अकेले ही परवरिश कर रही हैं और बेटी की कस्टडी उनके पास है.
एक्ट्रेस संजीदा शेख एक सिंगल मदर हैं. आमिर अली से तलाक के बाद वो अपनी बेटी आयरा की अकेले ही परवरिश कर रही हैं और बेटी की कस्टडी उनके पास है.
Published at : 08 Aug 2026 06:30 PM (IST)
Tags :
Shweta Tiwari Sanjeeda Sheikh Karisma Kapoor

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