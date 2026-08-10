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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडमाना को देखते ही दिल हार बैठे थे सुनील शेट्टी, परिवार था रिश्ते के खिलाफ, फिर 9 साल बाद हुई शादी

माना को देखते ही दिल हार बैठे थे सुनील शेट्टी, परिवार था रिश्ते के खिलाफ, फिर 9 साल बाद हुई शादी

Suniel Shetty Birthday Special: एक्टर सुनील शेट्टी और माना शेट्टी की लव स्टोरी काफी फिल्मी है. माना शेट्टी संग शादी करने के लिए एक्टर को लंब इंतजार करना पड़ा था.

Written By : मयूरी सिंह  | Updated at : 10 Aug 2026 07:03 PM (IST)
Suniel Shetty Birthday Special: एक्टर सुनील शेट्टी और माना शेट्टी की लव स्टोरी काफी फिल्मी है. माना शेट्टी संग शादी करने के लिए एक्टर को लंब इंतजार करना पड़ा था.

बॉलीवुड एक्टर सुनील शेट्टी की लव लाइफ काफी दिलचस्प है. एक्टर पहली नजर में ही माना पर दिल हार बैठे थे. हालांकि उन्हें शादी क लिए 9 साल लंबा इंतज़ार करना पड़ा था. सुनील शेट्टी, 11 अगस्त को अपना बर्थडे सेलिब्रेट करने वाले हैं. ऐसे में चलिए जानते हैं कि वो माना शेट्टी से पहली बार कब मिले थे.

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सुनील शेट्टी और माना शेट्टी की लव स्टोरी बेहद फिल्मी है. सुनील शेट्टी ने माना को 9 साल तक डेट किया था.
सुनील शेट्टी और माना शेट्टी की लव स्टोरी बेहद फिल्मी है. सुनील शेट्टी ने माना को 9 साल तक डेट किया था.
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सुनील शेट्टी और माना शेट्टी की पहली मुलाकात एक पेस्ट्री शॉप पर हुई थी. पहली नजर में ही सुनील शेट्टी को माना दत्त से प्यार हो गया था.
सुनील शेट्टी और माना शेट्टी की पहली मुलाकात एक पेस्ट्री शॉप पर हुई थी. पहली नजर में ही सुनील शेट्टी को माना दत्त से प्यार हो गया था.
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इसके बाद सुनील शेट्टी ने ठान लिया था कि वो माना को ही अपना लाइफ पार्टनर बनाएंगे. सुनील शेट्टी ने माना को पहले अपना दोस्त बनाया था.
इसके बाद सुनील शेट्टी ने ठान लिया था कि वो माना को ही अपना लाइफ पार्टनर बनाएंगे. सुनील शेट्टी ने माना को पहले अपना दोस्त बनाया था.
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इसके बाद दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ीं. फिर सुनील शेट्टी और माना ने एक दूसरे को डेट करना शुरू कर दिया.
इसके बाद दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ीं. फिर सुनील शेट्टी और माना ने एक दूसरे को डेट करना शुरू कर दिया.
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कपल को शादी के लिए लंबा इंतजार करना पड़ा था. दोनों का धर्म अलग था. सुनील शेट्टी साउथ इंडियन हिंदू फैमिली से है, वहीं माना गुजराती मुस्लिम फैमिली से थीं.
कपल को शादी के लिए लंबा इंतजार करना पड़ा था. दोनों का धर्म अलग था. सुनील शेट्टी साउथ इंडियन हिंदू फैमिली से है, वहीं माना गुजराती मुस्लिम फैमिली से थीं.
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धर्म अलग होने की वजह से दोनों के परिवार वाले इस रिश्ते के खिलाफ थे. हालांकि, फिर कपल ने 9 साल के लंबे इतंजार के बाद अपने रिश्ते को नया नाम दे दिया.
धर्म अलग होने की वजह से दोनों के परिवार वाले इस रिश्ते के खिलाफ थे. हालांकि, फिर कपल ने 9 साल के लंबे इतंजार के बाद अपने रिश्ते को नया नाम दे दिया.
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सुनील शेट्टी और माना शेट्टी ने साल 1991 में शादी की थी. कपल के दो बच्चे भी हैं. एक बेटी आशिया शेट्टा और बेटा अहान शेट्टी.
सुनील शेट्टी और माना शेट्टी ने साल 1991 में शादी की थी. कपल के दो बच्चे भी हैं. एक बेटी आशिया शेट्टा और बेटा अहान शेट्टी.
Published at : 10 Aug 2026 07:03 PM (IST)
Tags :
Suniel Shetty Mana Shetty

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