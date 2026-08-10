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माना को देखते ही दिल हार बैठे थे सुनील शेट्टी, परिवार था रिश्ते के खिलाफ, फिर 9 साल बाद हुई शादी
Suniel Shetty Birthday Special: एक्टर सुनील शेट्टी और माना शेट्टी की लव स्टोरी काफी फिल्मी है. माना शेट्टी संग शादी करने के लिए एक्टर को लंब इंतजार करना पड़ा था.
बॉलीवुड एक्टर सुनील शेट्टी की लव लाइफ काफी दिलचस्प है. एक्टर पहली नजर में ही माना पर दिल हार बैठे थे. हालांकि उन्हें शादी क लिए 9 साल लंबा इंतज़ार करना पड़ा था. सुनील शेट्टी, 11 अगस्त को अपना बर्थडे सेलिब्रेट करने वाले हैं. ऐसे में चलिए जानते हैं कि वो माना शेट्टी से पहली बार कब मिले थे.
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Published at : 10 Aug 2026 07:03 PM (IST)
Tags :Suniel Shetty Mana Shetty
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