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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडएयरपोर्ट पर दिखा 'टॉक्सिक' एक्ट्रेस कियारा का स्टाइलिश अंदाज, नोरा फतेही ने भी लूटी लाइमलाइट, देखें फोटोज

एयरपोर्ट पर दिखा 'टॉक्सिक' एक्ट्रेस कियारा का स्टाइलिश अंदाज, नोरा फतेही ने भी लूटी लाइमलाइट, देखें फोटोज

Bollywood Celebs Airport Look: कियारा आडवाणी और नोरा फतेही को हाल ही में मुंबई एयरपोर्ट पर स्पॉट किया गया. इस दौरान दोनों हसीनाएं अपने स्टाइलिश लुक में नजर आईं. आइए देखते हैं उनकी तस्वीरें.

Written By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 08 Aug 2026 09:59 AM (IST)
Bollywood Celebs Airport Look: कियारा आडवाणी और नोरा फतेही को हाल ही में मुंबई एयरपोर्ट पर स्पॉट किया गया. इस दौरान दोनों हसीनाएं अपने स्टाइलिश लुक में नजर आईं. आइए देखते हैं उनकी तस्वीरें.

आए दिन एयरपोर्ट पर पैप्स सेलेब्स को स्पॉट करते हैं. हाल ही में आज सुबह मुंबई एयरपोर्ट पर बॉलीवुड की दो हसीनाओं कियारा आडवाणी और नोरा फतेही को स्पॉट किया गया. इस दौरान दोनों अपने स्टाइलिश अंदाज में नजर आईं और उनका लुक देखते ही बन रहा था.

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एयरपोर्ट पर बॉलीवुड एक्ट्रेस कियारा आडवाणी का स्टाइलिश लुक देखने को मिला. उन्होंने डेनिम-ऑन-डेनिम लुक में एयरपोर्ट पर एंट्री की, जिसमें वो काफी ग्लैमरस नजर आईं.
एयरपोर्ट पर बॉलीवुड एक्ट्रेस कियारा आडवाणी का स्टाइलिश लुक देखने को मिला. उन्होंने डेनिम-ऑन-डेनिम लुक में एयरपोर्ट पर एंट्री की, जिसमें वो काफी ग्लैमरस नजर आईं.
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कियारा ने ब्लू डेनिम की फिटेड जैकेट पहनी थी, जिसे उन्होंने मैचिंग डेनिम स्कर्ट के साथ पेयर किया था. जैकेट पर लगे सिल्वर बटन उनके लुक को और स्टाइलिश बना रहे थे.
कियारा ने ब्लू डेनिम की फिटेड जैकेट पहनी थी, जिसे उन्होंने मैचिंग डेनिम स्कर्ट के साथ पेयर किया था. जैकेट पर लगे सिल्वर बटन उनके लुक को और स्टाइलिश बना रहे थे.
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इसके साथ उन्होंने व्हाइट हैंडबैग कैरी किया और न्यूड हील्स के साथ अपने लुक को कंप्लीट किया. ब्लैक ओवल सनग्लासेस और खुले वेवी बालों ने उनके लुक में ग्लैम का तड़का लगाया.
इसके साथ उन्होंने व्हाइट हैंडबैग कैरी किया और न्यूड हील्स के साथ अपने लुक को कंप्लीट किया. ब्लैक ओवल सनग्लासेस और खुले वेवी बालों ने उनके लुक में ग्लैम का तड़का लगाया.
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मिनिमल मेकअप और हल्की मुस्कान में कियारा काफी ग्लैमरस नजर आईं. इस दौरान कियारा ने पैप्स के सामने एक से बढ़कर एक स्टाइलिश पोज दिए.
मिनिमल मेकअप और हल्की मुस्कान में कियारा काफी ग्लैमरस नजर आईं. इस दौरान कियारा ने पैप्स के सामने एक से बढ़कर एक स्टाइलिश पोज दिए.
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वर्क फ्रंट की बात करें तो कियारा जल्द ही फिल्म 'टॉक्सिक' में नजर आएंगी. इस गैंगस्टर फिल्म के हीरो कन्नड़ सुपरस्टार यश हैं. ये फिल्म 26 अगस्त 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी.
वर्क फ्रंट की बात करें तो कियारा जल्द ही फिल्म 'टॉक्सिक' में नजर आएंगी. इस गैंगस्टर फिल्म के हीरो कन्नड़ सुपरस्टार यश हैं. ये फिल्म 26 अगस्त 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी.
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एयरपोर्ट पर पॉपुलर डांसर और एक्ट्रेस नोरा फतेही ने भी पूरी लाइमलाइट चुरा ली. इस दौरान उनका बेहद स्टाइलिश और ग्लैमरस लुक देखने को मिला.
एयरपोर्ट पर पॉपुलर डांसर और एक्ट्रेस नोरा फतेही ने भी पूरी लाइमलाइट चुरा ली. इस दौरान उनका बेहद स्टाइलिश और ग्लैमरस लुक देखने को मिला.
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उन्होंने ग्रे कलर का को-ऑर्ड सेट पहना था, जिसमें जिप-अप हुडी और मैचिंग लूज फिट पैंट शामिल थी. इसके अंदर उन्होंने व्हाइट क्रॉप टॉप पहना था, जो उनके लुक को स्टाइलिश टच दे रहा था.
उन्होंने ग्रे कलर का को-ऑर्ड सेट पहना था, जिसमें जिप-अप हुडी और मैचिंग लूज फिट पैंट शामिल थी. इसके अंदर उन्होंने व्हाइट क्रॉप टॉप पहना था, जो उनके लुक को स्टाइलिश टच दे रहा था.
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अपने लुक को नोरा ने व्हाइट स्नीकर्स, ब्लैक सनग्लासेस और ब्राउन लेदर हैंडबैग के साथ कंप्लीट किया. खुले बालों और मिनिमल मेकअप में वो काफी ग्लैमरस नजर आईं.
अपने लुक को नोरा ने व्हाइट स्नीकर्स, ब्लैक सनग्लासेस और ब्राउन लेदर हैंडबैग के साथ कंप्लीट किया. खुले बालों और मिनिमल मेकअप में वो काफी ग्लैमरस नजर आईं.
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इस दौरान नोरा ने पैप्स के लिए कई स्टाइलिश पोज भी दिए. उनकी ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं.
इस दौरान नोरा ने पैप्स के लिए कई स्टाइलिश पोज भी दिए. उनकी ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं.
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वर्क फ्रंट की बात करें तो नोरा जल्द ही फिल्म 'कंचना 4' में नजर आएंगी. फिलहाल इस तमिल फिल्म की शूटिंग चालू है. अभी मेकर्स ने फिल्म की रिलीज डेट अनाउंस नहीं की है.
वर्क फ्रंट की बात करें तो नोरा जल्द ही फिल्म 'कंचना 4' में नजर आएंगी. फिलहाल इस तमिल फिल्म की शूटिंग चालू है. अभी मेकर्स ने फिल्म की रिलीज डेट अनाउंस नहीं की है.
Published at : 08 Aug 2026 09:59 AM (IST)
Tags :
Kiara Advani Nora Fatehi

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