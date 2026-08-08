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एयरपोर्ट पर दिखा 'टॉक्सिक' एक्ट्रेस कियारा का स्टाइलिश अंदाज, नोरा फतेही ने भी लूटी लाइमलाइट, देखें फोटोज
Bollywood Celebs Airport Look: कियारा आडवाणी और नोरा फतेही को हाल ही में मुंबई एयरपोर्ट पर स्पॉट किया गया. इस दौरान दोनों हसीनाएं अपने स्टाइलिश लुक में नजर आईं. आइए देखते हैं उनकी तस्वीरें.
आए दिन एयरपोर्ट पर पैप्स सेलेब्स को स्पॉट करते हैं. हाल ही में आज सुबह मुंबई एयरपोर्ट पर बॉलीवुड की दो हसीनाओं कियारा आडवाणी और नोरा फतेही को स्पॉट किया गया. इस दौरान दोनों अपने स्टाइलिश अंदाज में नजर आईं और उनका लुक देखते ही बन रहा था.
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Published at : 08 Aug 2026 09:59 AM (IST)
Tags :Kiara Advani Nora Fatehi
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