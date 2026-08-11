कार एक्सीडेंट के बाद ए आर रहमान के बेटे अमीन ने तोड़ी चुप्पी, बोले- 'मैं गाड़ी नहीं चला रहा था'

फेमस म्यूजिक कंपोजर एआर रहमान के बेटे और प्लेबैक सिंगर एआर अमीन की गाड़ी का सोमवार को चेन्नई के गिंडी के पास एक्सीडेंट हो गया था. उनकी गाड़ी एक कैब से टकरा गई थी. इस दुर्घना के बाद अमीन को अस्पताल ले जाया गया था जहां मामूली चोटों के इलाज के बाद उन्हें छुट्टी दे दी गई थी. वहीं अ अमीन ने सोशल मीडिया पर बताया है कि आखिर दुर्घटना कैसे हुई थी साथ ही उन्होंने ये भी क्लियर किया कि वे गाड़ी नहीं चला रहे थे.

दुर्घटना के समय अमीन नहीं चला रहे थे गाड़ी

इंस्टाग्राम स्टोरीज पर शेयर की गई एक पोस्ट में अमीन ने लिखा, "कल, एयरपोर्ट जाते समय, मैं अपने दोस्त की कार में पैसेंजर सीट पर था, तभी हमारा एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया. भगवान की कृपा से, दुर्घटना में किसी को ज्यादा चोट नहीं आई और सभी सेफ हैं. हम सभी पर अपनी कृपा और सुरक्षा बनाए रखने के लिए गॉड का बहुत-बहुत शुक्रिया "





‘दादी-पापा की दुआओं ने दिखाया हमेशा रास्ता’

अमीन ने उन लोगों का भी शुक्रिया अदा किया जिन्होंने खबर मिलने के बाद उनसे कॉन्टेक्ट किया थाऔर अपना सपोर्ट दिया था. उन्होंने लिखा, "मैं अपने परिवार, दोस्तों और वेलविशर्स का दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं जिन्होंने मुझसे संपर्क किया, मेरा हाल-चाल पूछा और अपना प्यार और दुआएं भेजीं. यह मेरे लिए शब्दों से कहीं ज्यादा मायने रखता है. मेरा यह भी मानना ​​है कि मेरी दादी, मेरे पापा और जीवी अन्ना की दुआएं और संस्कार मुझे हमेशा रास्ता दिखाते हैं और मेरी रक्षा करते हैं. मैं हमेशा उनकी सीख को अपने साथ रखूंगा और उन्होंने मुझे जो कुछ भी सिखाया है, उसके मुताबिक जीने की कोशिश करूंगा."

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कैसे हुआ था अमीन की कार का एक्सीडेंट?

इसके बाद अमीन ने अपनी बहन खतीजा की स्टेटमेंट भी री-शेयर की जिसमें उन्होंने लोगों की दुआओं के लिए उनका शुक्रिया अदा किया और बताया कि हादसा कैसे हुआ था. पोस्ट में लिखा है, "अमीन एयरपोर्ट जा रहे थे और पैसेंजर सीट पर बैठे थे, जबकि उनका दोस्त गाड़ी चला रहा था. उनके आगे चल रही एक गाड़ी के ड्राइवर ने रेड सिग्नल होने के बावजूद गाड़ी आगे बढ़ा दी, जिससे हल्की टक्कर हो गई."





खतीजा ने आगे कहा, "भगवान की कृपा से अमीन, उनके दोस्त और दूसरी गाड़ी में सवार पैसेंजर सभी सेफ हैं." उन्होंने मीडिया और इस घटना की रिपोर्ट करने वाले अन्य लोगों से भी अपील की कि वे कोई भी जानकारी छापने से पहले परिवार से कंफर्म कर लें, ताकि 'बेवजह की चिंता और परेशानी' से बचा जा सके.

पुलिस ने क्या कहा है?

वहीं पुलिस के मुताबिक, सोमवार तड़के गिंडी के पास एक लग्जरी एसयूवी और कैब एग्रीगेटर की हैचबैक के बीच टक्कर होने से अमीन को मामूली चोटें आई थीं. हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस ने बताया कि उस समय अमीन ही एसयूवी चला रहे थे. किसी की मौत की खबर नहीं है. अमीन, उनके दोस्त और हैचबैक ड्राइवर को मामूली चोटें आईं और ट्रीटमेंट के बाद उन्हें छुट्टी दे दी गई. दोनों गाड़ियों को जब्त कर लिया गया है.

पुलिस ने बताया कि यह हादसा सुबह करीब 3.30 बजे हुआ, जब गाड़ी गिंडी की ओर जा रही थी. सड़क के बाईं ओर चल रही हैचबैक के मुख्य लेन में आ जाने से यह टक्कर हुई. मोटर व्हीकल एक्ट की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है, जिसमें धारा 337 और धारा 279 शामिल हैं.

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