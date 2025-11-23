एक्सप्लोरर
सफेद लिबास में अप्सरा बनकर छाईं मॉम टू बी सोनम कपूर, कैमरे के सामने फिर फ्लॉन्ट किया बेबी बंप
Sonam Kapoor Baby Bump: एक्ट्रेस सोनम कपूर ने अपनी लेटेस्ट तस्वीरों ने सोशल मीडिया का पारा हाई कर दिया है. एक्ट्रेस व्हाइट सूट में अप्सरा बनी हुई नजर आई.
बॉलीवुड की फैशन डीवा सोनम कपूर जल्द ही दूसरी बार मां बनने जा रही हैं. एक्ट्रेस ने ये गुड न्यूज कुछ वक्त पहले ही फैंस के साथ शेयर की थी. इसके बाद से वो लगातार चर्चा में बनी हुई हैं. अब एक्ट्रेस व्हाइट सूट में अप्सरा बनकर पोज देती नजर आई. नीचे देखिए उनकी तस्वीरें....
1/7
2/7
3/7
4/7
5/7
6/7
7/7
Published at : 23 Nov 2025 01:07 PM (IST)
Tags :Sonam Kapoor Bollywood
बॉलीवुड
10 Photos
अमाल मलिक की भाभी की 10 तस्वीरें, खूबसूरती और ग्लैमर में एक्ट्रेसेस को देती हैं टक्कर
बॉलीवुड
8 Photos
फराह नाज ने क्यों की थी विंदू दारा सिंह से शादी? सालों बाद खोला राज, तब्बू को बताया वजह
बॉलीवुड
10 Photos
बॉलीवुड के सिंघम को इंडस्ट्री में पूरे हुए 34 साल, इन 10 फिल्मों से खूब छापे थे नोट
बॉलीवुड
9 Photos
स्मृति मंधाना ने हाथों पर रचाई पिया के नाम की मेहंदी, पलाश मुच्छल की बाहों में दिए पोज
बॉलीवुड
7 Photos
‘दे दे प्यार दे 2’ के बाद इन फिल्मों के सीक्वेल से पर्दे पर धमाल मचाएंगे अजय, देखें लिस्ट
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
इंडिया
ED की बड़ी कार्रवाई! बंगाल–झारखंड में कोयला घोटाला केस में 44 ठिकानों पर छापेमारी, 14 करोड़ नकद और सोना बरामद
दिल्ली NCR
दिल्ली का बदलेगा नक्शा! अब 11 नहीं 13 होंगे जिले, SDM ऑफिस की भी बढ़ेगी संख्या
विश्व
'यूक्रेन पूरी ताकत के साथ लड़ाई जारी रख सकता है', अमेरिकी शांति योजना के बीच ट्रंप का चौंकाने वाला बयान
क्रिकेट
तेनु लेके मैं जावांगा... स्मृति मंधाना और पलाश ने जमकर किया डांस, दूल्हा-दुल्हन का डांस वीडियो वायरल
Advertisement
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
OPINION: रिस्क लेने को तैयार नहीं BJP! स्पीकर पद पर क्यों अड़ी? ये दो मामले समझा रहे बिहार की पूरी कहानी
Opinion