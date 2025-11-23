हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
सफेद लिबास में अप्सरा बनकर छाईं मॉम टू बी सोनम कपूर, कैमरे के सामने फिर फ्लॉन्ट किया बेबी बंप

सफेद लिबास में अप्सरा बनकर छाईं मॉम टू बी सोनम कपूर, कैमरे के सामने फिर फ्लॉन्ट किया बेबी बंप

Sonam Kapoor Baby Bump: एक्ट्रेस सोनम कपूर ने अपनी लेटेस्ट तस्वीरों ने सोशल मीडिया का पारा हाई कर दिया है. एक्ट्रेस व्हाइट सूट में अप्सरा बनी हुई नजर आई.

By : सखी चौधरी  | Updated at : 23 Nov 2025 01:07 PM (IST)
Sonam Kapoor Baby Bump: एक्ट्रेस सोनम कपूर ने अपनी लेटेस्ट तस्वीरों ने सोशल मीडिया का पारा हाई कर दिया है. एक्ट्रेस व्हाइट सूट में अप्सरा बनी हुई नजर आई.

बॉलीवुड की फैशन डीवा सोनम कपूर जल्द ही दूसरी बार मां बनने जा रही हैं. एक्ट्रेस ने ये गुड न्यूज कुछ वक्त पहले ही फैंस के साथ शेयर की थी. इसके बाद से वो लगातार चर्चा में बनी हुई हैं. अब एक्ट्रेस व्हाइट सूट में अप्सरा बनकर पोज देती नजर आई. नीचे देखिए उनकी तस्वीरें....

1/7
सोनम कपूर पिछले कई सालों से फिल्मों से दूर हैं. एक्ट्रेस अपना पूरा टाइम अपने बेटे वायु आहूजा को दे रही थी. लेकिन अब एक्ट्रेस दूसरी बार मां बनने जा रही हैं.
सोनम कपूर पिछले कई सालों से फिल्मों से दूर हैं. एक्ट्रेस अपना पूरा टाइम अपने बेटे वायु आहूजा को दे रही थी. लेकिन अब एक्ट्रेस दूसरी बार मां बनने जा रही हैं.
2/7
सोनम अपनी पहली प्रेग्नेंसी तरह दूसरी में भी काफी एक्टिव हैं. वो भले ही एक्टिंग से दूर हो, लेकिन सोशल मीडिया पर अपने लुक को लेकर सुर्खियों में रहती हैं.
सोनम अपनी पहली प्रेग्नेंसी तरह दूसरी में भी काफी एक्टिव हैं. वो भले ही एक्टिंग से दूर हो, लेकिन सोशल मीडिया पर अपने लुक को लेकर सुर्खियों में रहती हैं.
3/7
हाल ही में एक्ट्रेस ने अपने लेटेस्ट फोटोशूट से कुछ खूबसूरत तस्वीरें अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर की हैं. जिसमें एक्ट्रेस बेबाकी से बेबी बंप फ्लॉन्ट करती दिखी.
हाल ही में एक्ट्रेस ने अपने लेटेस्ट फोटोशूट से कुछ खूबसूरत तस्वीरें अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर की हैं. जिसमें एक्ट्रेस बेबाकी से बेबी बंप फ्लॉन्ट करती दिखी.
4/7
सोनम इन तस्वीरों में व्हाइट कलर का अनारकली सूट पहने नजर आई. जिसके साथ उन्होंने मैचिंग धोती स्टाइल सलवार पहनी है.
सोनम इन तस्वीरों में व्हाइट कलर का अनारकली सूट पहने नजर आई. जिसके साथ उन्होंने मैचिंग धोती स्टाइल सलवार पहनी है.
5/7
एक्ट्रेस ने अपना ये लुक ग्लोसी मेकअप, बालों में चोटी, हैवी झुमके और हाथों में कड़े पहनकर पूरा किया है. एक्ट्रेस ने हाथ में एक पोटली बैग भी लिया है.
एक्ट्रेस ने अपना ये लुक ग्लोसी मेकअप, बालों में चोटी, हैवी झुमके और हाथों में कड़े पहनकर पूरा किया है. एक्ट्रेस ने हाथ में एक पोटली बैग भी लिया है.
6/7
इन गॉर्जियस तस्वीरों को शेयर करते हुए सोनम कपूर ने कैप्शन में लिखा, ‘दिल बदलना नहीं...बस औरों के लिए देखना लगता है.’
इन गॉर्जियस तस्वीरों को शेयर करते हुए सोनम कपूर ने कैप्शन में लिखा, ‘दिल बदलना नहीं...बस औरों के लिए देखना लगता है.’
7/7
वहीं इससे पले सोनम कपूर बॉस लेडी लुक में अपना बेबी बंप फ्लॉन्ट करती हुई नजर आई थी. ये फोटोज भी खूब वायरल हुई थी.
वहीं इससे पले सोनम कपूर बॉस लेडी लुक में अपना बेबी बंप फ्लॉन्ट करती हुई नजर आई थी. ये फोटोज भी खूब वायरल हुई थी.
Published at : 23 Nov 2025 01:07 PM (IST)
Sonam Kapoor Bollywood

ENT LIVE
मस्ती 4 स्क्वाड साक्षात्कार | रितेश, आफताब, रूही, एल्नाज़ और अधिक
मस्ती 4 स्क्वाड साक्षात्कार | रितेश, आफताब, रूही, एल्नाज़ और अधिक
