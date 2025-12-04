हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडबैकलेस सूट और माथे पर बिंदी, सारा तेंदुलकर का हसीन लुक, तस्वीरें देख फैंस बोले- 'डार्लिंग'

बैकलेस सूट और माथे पर बिंदी, सारा तेंदुलकर का हसीन लुक, तस्वीरें देख फैंस बोले- 'डार्लिंग'

Sara Tendulkar Backless Suit: सचिन तेंदुलकर की बेटी सारा तेंदुलकर अपने लुक्स को लेकर सोशल मीडिया पर छाई रहती हैं. हसीना ने हाल ही में अपने ट्रेडिशनल लुक से हर किसी का ध्यान खींच लिया है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 04 Dec 2025 09:54 PM (IST)
Sara Tendulkar Backless Suit: सचिन तेंदुलकर की बेटी सारा तेंदुलकर अपने लुक्स को लेकर सोशल मीडिया पर छाई रहती हैं. हसीना ने हाल ही में अपने ट्रेडिशनल लुक से हर किसी का ध्यान खींच लिया है.

सारा तेंदुलकर ने हाल ही में अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर कुछ तस्वीरें शेयर की हैं. गोवा में शादी अटेंड करते हुए उनकी इन फोटोज को देख फैंस अपनी नजरें नहीं हटा पा रहे हैं.

सारा तेंदुलकर भले ही बॉलीवुड का हिस्सा नहीं हैं. लेकिन उनकी खूबसूरती किसी फिल्मी एक्ट्रेस से कम भी नहीं है. हाल ही में हसीना ने अपनी लेटेस्ट फोटोज शेयर की हैं.
सारा तेंदुलकर भले ही बॉलीवुड का हिस्सा नहीं हैं. लेकिन उनकी खूबसूरती किसी फिल्मी एक्ट्रेस से कम भी नहीं है. हाल ही में हसीना ने अपनी लेटेस्ट फोटोज शेयर की हैं.
इन तस्वीरों में सारा तेंदुलकर की खूबसूरती देखते बनती है. उनका ऐसा ग्लो और ये वेडिंग गेस्ट लुक उनके फैंस का दिल जीत रहा है. तस्वीरें शेयर करने के महज कुछ ही घंटों में ये धड़ल्ले से वायरल हो गई हैं.
इन तस्वीरों में सारा तेंदुलकर की खूबसूरती देखते बनती है. उनका ऐसा ग्लो और ये वेडिंग गेस्ट लुक उनके फैंस का दिल जीत रहा है. तस्वीरें शेयर करने के महज कुछ ही घंटों में ये धड़ल्ले से वायरल हो गई हैं.
सारा का ये आउटफिट शादी सीजन के लिए बिल्कुल परफेक्ट है. उन्होंने पिंक कलर का हैवी डिजाइनर सूट कैरी किया है जो बैकलेस और स्लीवलेस है. इसके साथ उनका ये सेम कलर का दुपट्टा भी बहुत प्यारा लग रहा है.
सारा का ये आउटफिट शादी सीजन के लिए बिल्कुल परफेक्ट है. उन्होंने पिंक कलर का हैवी डिजाइनर सूट कैरी किया है जो बैकलेस और स्लीवलेस है. इसके साथ उनका ये सेम कलर का दुपट्टा भी बहुत प्यारा लग रहा है.
बैकलेस सूट में सारा तेंदुलकर बला की हसीन लग रही हैं. उनके सूट का डिजाइन भी फैंस को काफी पसंद आ रहा है. इसके अलावा जिस तरह से उन्होंने अपनी चोटी को सजाया है वो भी काफी प्यारा लग रहा है.
बैकलेस सूट में सारा तेंदुलकर बला की हसीन लग रही हैं. उनके सूट का डिजाइन भी फैंस को काफी पसंद आ रहा है. इसके अलावा जिस तरह से उन्होंने अपनी चोटी को सजाया है वो भी काफी प्यारा लग रहा है.
इस वायरल पोस्ट में फैंस के लाइक्स और कॉमेंट्स का सिलसिला लगातार जारी है. सचिन तेंदुलकर की लाडली ने अपने दोस्तों संग एंजॉय करते हुए कई तस्वीरें शेयर की हैं.
इस वायरल पोस्ट में फैंस के लाइक्स और कॉमेंट्स का सिलसिला लगातार जारी है. सचिन तेंदुलकर की लाडली ने अपने दोस्तों संग एंजॉय करते हुए कई तस्वीरें शेयर की हैं.
सारा तेंदुलकर के लेटेस्ट पोस्ट के मुताबिक वो गोवा में एक शादी अटेंड कर रही हैं. इसी ग्रैंड वेडिंग फंक्शन में एंजॉय करते हुए पूर्व क्रिकेटर की लाडली ने कई तस्वीरें और वीडियोज को अपने फैंस संग भी शेयर किया है.
सारा तेंदुलकर के लेटेस्ट पोस्ट के मुताबिक वो गोवा में एक शादी अटेंड कर रही हैं. इसी ग्रैंड वेडिंग फंक्शन में एंजॉय करते हुए पूर्व क्रिकेटर की लाडली ने कई तस्वीरें और वीडियोज को अपने फैंस संग भी शेयर किया है.
सारा तेंदुलकर की सोशल मीडिया पर कमाल की फैन फॉलोविंग देखी जाती है. फैंस उनकी एक झलक को बेकरार रहते हैं.
सारा तेंदुलकर की सोशल मीडिया पर कमाल की फैन फॉलोविंग देखी जाती है. फैंस उनकी एक झलक को बेकरार रहते हैं.
Published at : 04 Dec 2025 09:47 PM (IST)
Sara Tendulkar Sara Tendulkar Photos

बॉलीवुड फोटो गैलरी

