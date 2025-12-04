एक्सप्लोरर
बैकलेस सूट और माथे पर बिंदी, सारा तेंदुलकर का हसीन लुक, तस्वीरें देख फैंस बोले- 'डार्लिंग'
Sara Tendulkar Backless Suit: सचिन तेंदुलकर की बेटी सारा तेंदुलकर अपने लुक्स को लेकर सोशल मीडिया पर छाई रहती हैं. हसीना ने हाल ही में अपने ट्रेडिशनल लुक से हर किसी का ध्यान खींच लिया है.
सारा तेंदुलकर ने हाल ही में अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर कुछ तस्वीरें शेयर की हैं. गोवा में शादी अटेंड करते हुए उनकी इन फोटोज को देख फैंस अपनी नजरें नहीं हटा पा रहे हैं.
1/7
2/7
3/7
4/7
5/7
6/7
7/7
Published at : 04 Dec 2025 09:47 PM (IST)
