सोनल चौहान की 10 ग्लैमरस तस्वीरें, कातिल अदाओं से कर देती हैं घायल

हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडसोनल चौहान की 10 ग्लैमरस तस्वीरें, कातिल अदाओं से कर देती हैं घायल

Sonal Chauhan 10 Pictures: एक्ट्रेस सोनल चौहान अपनी खूबसूरती और ग्लैमरस लुक्स को लेकर चर्चा में हैं. हर तस्वीर में उनका स्टाइल और कॉन्फिडेंस ऐसा है कि फैंस की नज़रें थम सी जाती हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 29 Oct 2025 06:33 PM (IST)
बॉलीवुड एक्ट्रेस सोनल चौहान अपनी खूबसूरती और स्टाइलिश लुक्स से हमेशा सुर्खियों में रहती हैं. सोशल मीडिया पर उनकी हर तस्वीर फैंस के बीच तहलका मचा देती है. चाहे ट्रेडिशनल लुक हो या वेस्टर्न आउटफिट, सोनल हर अंदाज़ में गजब ढाती हैं. आइए देखते हैं सोनल चौहान की ये 10 शानदार तस्वीरें, जो उनकी ब्यूटी और कॉन्फिडेंस दोनों को बखूबी दिखाती हैं.

1/10
एक्ट्रेस सोनल चौहान इन दिनों खूब सुर्खियां बटोरती नजर आ रही है.
2/10
सोशल मीडिया पर उनकी तस्वीरें भी वायरल हो रही हैं जहां उनका ग्लैमरस अंदाज साफ झलकता है.
3/10
उनका फैशन सेंस और स्टाइल फैंस के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है.
4/10
इस रेड आउटफिट में एक्ट्रेस बेहद ही खूबसूरत दिख रही हैं. उनका ये लुक और कॉन्फिडेंट अंदाज उन्हें और भी स्टाइलिश और मॉडर्न बना रहा है.
5/10
इस तस्वीर में एक्ट्रेस हाई स्लिट कट गाउन पहने नजर आ रही हैं. सटल मेकअप और कर्ली हेयर्स में सोनल बेहद ही खूबसूरत लग रही हैं.
6/10
इस शिमरी गाउन में एक्ट्रेस गजब ढा रही हैं. उन्होंने अपने लुक को कंप्लीट करने के लिए सटल मेकअप किया और हेयरस्टाइल बना कर लुक को और भी ग्लैमरस बनाया है.
7/10
इस तस्वीर में एक्ट्रेस मरमेड और कॉरसेट स्टाइल आउटफिट पहने नजर आ रही हैं. कॉन्फिडेंट पोज देते हुए एक्ट्रेस बेहद ही हसीन दिखाई दे रही हैं.
8/10
इस शिमरी स्टाइलिश ड्रेस में एक्ट्रेस बेहद ही खूबसूरत लग रही हैं. मिनिमल मेकअप और खुले बाल करके उन्होंने अपने इस लुक को ग्लैमरस टच दिया है.
9/10
इस तस्वीर में एक्ट्रेस ग्लिटरी बॉडीकॉन ड्रेस पहने नजर आ रही हैं अपने कॉन्फिडेंट अंदाज में पोज देती एक्ट्रेस एकदम कमाल की लग रही है.
10/10
बता दें कि इन दिनों एक्ट्रेस अपनी अपकमिंग सीरीज मिर्जापुर सीजन 3 को लेकर चर्चा में है. फैंस भी उनका ये दमदार अंदाज देखने के लिए बेहद एक्साइटेड हैं.
Published at : 29 Oct 2025 06:33 PM (IST)
Embed widget