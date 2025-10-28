एक्सप्लोरर
सोनल चौहान की 10 तस्वीरें, मिर्जापुर 3 में काटने वाली हैं बवाल
Sonal Chauhan 10 Photos: एक्टेस सोनल चौहान मिर्जापुर सीजन 3 में धमाकेदार एंट्री के साथ सबको चौंकाने वाली हैं. इस बार स्क्रीन पर उनका पावरफुल अंदाज देखने लायक होगा.
एक्ट्रेस सोनल चौहान इन दिनों अपनी अपकमिंग सीरीज मिर्जापुर 3 को लेकर चर्चा में हैं. इस बार सोनल अपने नए और दमदार अवतार से फैंस को सरप्राइज करने वाली हैं. स्क्रीन पर उनका अंदाज पहले से ज्यादा पावरफुल दिखने वाला है. आइए देखते हैं सोनल चौहान की कुछ शानदार तस्वीरें.
1/10
2/10
3/10
4/10
5/10
6/10
7/10
8/10
9/10
10/10
Published at : 28 Oct 2025 02:42 PM (IST)
Tags :Mirzapur Sonal Chauhan Jannat
बॉलीवुड
7 Photos
रवीना टंडन के बर्थडे सेलिब्रेशन की इनसाइड पिक्स, फ्रेंड संग किया लंच और डिनर, साथ नहीं थी बेटी राशा
बॉलीवुड
7 Photos
मनोज तिवारी की पत्नी ने दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता संग की छठ पूजा, यमुना में खड़े होकर दिया सूर्य को अर्घ्य
View More
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
इंडिया
Watch: कुछ दूर खड़ा था विमान, दिल्ली एयरपोर्ट पर आग का गोला बनी बस, सामने आया वीडियो
बिहार
बिहार चुनाव में प्रचार को धार देंगे अखिलेश यादव और डिंपल, महागठबंधन के लिए मांगेगे वोट
विश्व
'इंशाअल्लाह भारत को...', बांग्लादेश पहुंचा हाफिज सईद का करीबी, क्या पड़ोसी मुल्क में रची जा रही बड़ी साजिश?
क्रिकेट
WC के दौरान महिला क्रिकेटरों से छेड़खानी होने पर ऑस्ट्रेलिया हाई कमीशन का बयान, कहा- भारतीय अधिकारी कर रहे हैं जांच
Advertisement
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
Opinion