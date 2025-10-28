हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
सोनल चौहान की 10 तस्वीरें, मिर्जापुर 3 में काटने वाली हैं बवाल

सोनल चौहान की 10 तस्वीरें, मिर्जापुर 3 में काटने वाली हैं बवाल

Sonal Chauhan 10 Photos: एक्टेस सोनल चौहान मिर्जापुर सीजन 3 में धमाकेदार एंट्री के साथ सबको चौंकाने वाली हैं. इस बार स्क्रीन पर उनका पावरफुल अंदाज देखने लायक होगा.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 28 Oct 2025 02:42 PM (IST)
Sonal Chauhan 10 Photos: एक्टेस सोनल चौहान मिर्जापुर सीजन 3 में धमाकेदार एंट्री के साथ सबको चौंकाने वाली हैं. इस बार स्क्रीन पर उनका पावरफुल अंदाज देखने लायक होगा.

एक्ट्रेस सोनल चौहान इन दिनों अपनी अपकमिंग सीरीज मिर्जापुर 3 को लेकर चर्चा में हैं. इस बार सोनल अपने नए और दमदार अवतार से फैंस को सरप्राइज करने वाली हैं. स्क्रीन पर उनका अंदाज पहले से ज्यादा पावरफुल दिखने वाला है. आइए देखते हैं सोनल चौहान की कुछ शानदार तस्वीरें.

सोनल चौहान का जन्म दिल्ली में हुआ था. एक्ट्रेस ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से फिलॉसफी में पोस्ट ग्रेजुएशन किया.
सोनल चौहान ने 2005 में 'मिस वर्ल्ड टूरिज्म' का खिताब जीता था और यह खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला थीं.
इसी दौरान एक्टेस को हिमेश रेशमिया के म्यूजिक वीडियो ‘समझो न’ में काम करने का मौका मिला.
और फिर एक्ट्रेस ने इमरान हाशमी की फिल्म ‘जन्नत’ से बॉलीवुड में डेब्यू किया था.
इस फिल्म ने एक्ट्रेस को रातोंरात स्टार बना दिया. 'जन्नत' की सफलता के बाद, उन्हें 'जन्नत गर्ल' कहा जाने लगा.
‘जन्नत’ के बाद एक्ट्रेस ‘बुड्ढा होगा तेरा बाप’, ‘जैक एंड दिल’, ‘द घोस्ट’ जैसी फिल्में में नजर आई. फिर उन्होंने साउथ में भी खूब काम किया.
हालांकि, बॉलीवुड में उन्हें बड़ी सफलता नहीं मिली, इसलिए उन्होंने तेलुगु और तमिल फिल्मों की ओर रुख किया, जहाँ उन्होंने कई सफल फिल्में कीं, जैसे कि 'लीजेंड' और 'F3: फन एंड फ्रस्ट्रेशन'.
आखिरी बार एक्ट्रेस को 2023 में ‘आदिपुरुष’ में मंदोदरी का रोल प्ले करते हुए देखा गया था. उनका ये रोल छोटा था. लेकिन इसकी खूब चर्चा हुई थी.
बता दें कि अब एक्ट्रेस इन दिनों अपनी अपकमिंग सीरीज मिर्जापुर 3 को लेकर चर्चा में हैं. इसकी जानकारी सोनल ने खुद ही अपने इंस्टाग्राम पर शेयर की.
तस्वीरें शेयर करते हुए सोनल ने कैप्शन में लिखा, 'ऊं नमः शिवाय.यकीन नहीं हो रहा है. इतने अविश्वसनीय और बदलावकारी सफर का हिस्सा बनकर बहुत खुशी हो रही है. मैं 'मिर्जापुर:द फिल्म' में शामिल होने के लिए बेहद उत्साहित हूं और मैं बेसब्री से इंतजार कर रही हूं कि आप सभी यह देखें कि हम पर्दे पर क्या दिखाने वाले हैं. शुक्रिया @ritesh_sid @faroutakhtar @gurmmeetsingh @excelmovies मुझे 'मिर्जापुर' की दुनिया में लाने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद.मैं इस प्रोजेक्ट का हिस्सा बनकर बेहद खुश हूं.'
Published at : 28 Oct 2025 02:42 PM (IST)
Embed widget