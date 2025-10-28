सोनल चौहान की 10 तस्वीरें, मिर्जापुर 3 में काटने वाली हैं बवाल

तस्वीरें शेयर करते हुए सोनल ने कैप्शन में लिखा, 'ऊं नमः शिवाय.यकीन नहीं हो रहा है. इतने अविश्वसनीय और बदलावकारी सफर का हिस्सा बनकर बहुत खुशी हो रही है. मैं 'मिर्जापुर:द फिल्म' में शामिल होने के लिए बेहद उत्साहित हूं और मैं बेसब्री से इंतजार कर रही हूं कि आप सभी यह देखें कि हम पर्दे पर क्या दिखाने वाले हैं. शुक्रिया @ritesh_sid @faroutakhtar @gurmmeetsingh @excelmovies मुझे 'मिर्जापुर' की दुनिया में लाने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद.मैं इस प्रोजेक्ट का हिस्सा बनकर बेहद खुश हूं.'