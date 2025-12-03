हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Spotted: मुंबई एयरपोर्ट पर सुबह सुबह सेलेब्स का हुजूम, आमिर खान, मौनी रॉय, मीरा कपूर सहित कई एक्टर्स दिखे

Spotted: मुंबई एयरपोर्ट पर सुबह सुबह सेलेब्स का हुजूम, आमिर खान, मौनी रॉय, मीरा कपूर सहित कई एक्टर्स दिखे

टीवी हो या बॉलीवुड सेलेब्स अक्सर एयरपोर्ट पर स्पॉट किए जाते हैं. कभी कोई वेकेशन के लिए जा रहा होता है, तो कोई फिल्म प्रमोशन और इवेंट के लिए कहीं जा रहा होता है या फिर वापस आ रहा होता है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 03 Dec 2025 12:53 PM (IST)
टीवी हो या बॉलीवुड सेलेब्स अक्सर एयरपोर्ट पर स्पॉट किए जाते हैं. कभी कोई वेकेशन के लिए जा रहा होता है, तो कोई फिल्म प्रमोशन और इवेंट के लिए कहीं जा रहा होता है या फिर वापस आ रहा होता है.

एयरपोर्ट पर जब भी कोई सेलेब स्पॉट किया जाता है तो उनका लुक काफी वायरल होता है.हाल ही में आमिर खान से लेकर मौनी रॉय और मीरा कपूर तक को एयरपोर्ट पर स्पॉट किया गया. सेलेब्स ने पैप्स को इस दौरान जमकर पोज दिए.

1/7
आमिर खान ने अपनी गर्लफ्रेंड गौरी के संग एयरपोर्ट पर धांसू एंट्री मारी. ऐसे में सबकी निगाहें इस कपल पर ही टिक गई.
आमिर खान ने अपनी गर्लफ्रेंड गौरी के संग एयरपोर्ट पर धांसू एंट्री मारी. ऐसे में सबकी निगाहें इस कपल पर ही टिक गई.
2/7
जन्नत फेम सोनल चौहान भी एयरपोर्ट पर स्पॉट हुईं, इस दौरान एक्ट्रेस का काफी कैजुअल लुक देखने को मिला.
जन्नत फेम सोनल चौहान भी एयरपोर्ट पर स्पॉट हुईं, इस दौरान एक्ट्रेस का काफी कैजुअल लुक देखने को मिला.
3/7
शाहिद कपूर ने भी एयरपोर्ट पर स्वैग के साथ एंट्री की. हमेशा की तरह इस बार भी वो काफी हैंडसम लगे.
शाहिद कपूर ने भी एयरपोर्ट पर स्वैग के साथ एंट्री की. हमेशा की तरह इस बार भी वो काफी हैंडसम लगे.
4/7
सिंगर शान को भी एयरपोर्ट पर स्पॉट किया गया. इस दौरान वो हमेशा की तरह जींस और टी-शर्ट में ही नजर आए.
सिंगर शान को भी एयरपोर्ट पर स्पॉट किया गया. इस दौरान वो हमेशा की तरह जींस और टी-शर्ट में ही नजर आए.
5/7
शाहिद कपूर की वाइफ मीरा कपूर ने एयरपोर्ट पर बेहद ही स्टाइलिश अंदाज में एंट्री मारी. ब्लैक आउटफिट और डेनिम जैकेट में काफी स्टनिंग लगीं.
शाहिद कपूर की वाइफ मीरा कपूर ने एयरपोर्ट पर बेहद ही स्टाइलिश अंदाज में एंट्री मारी. ब्लैक आउटफिट और डेनिम जैकेट में काफी स्टनिंग लगीं.
6/7
मौनी रॉय को इस बार एयरपोर्ट पर ट्रेडिशनल लुक में स्पॉट किया गया. इस दौरान व्हाइट सूट और प्लाज़ो में एक्ट्रेस काफी खूबसूरत दिखाई दीं.
मौनी रॉय को इस बार एयरपोर्ट पर ट्रेडिशनल लुक में स्पॉट किया गया. इस दौरान व्हाइट सूट और प्लाज़ो में एक्ट्रेस काफी खूबसूरत दिखाई दीं.
7/7
कृति सेनन इन दिनों अपनी फिल्म तेरे इश्क में की सफलता को एंजॉय कर रही हैं. इसी बीच एयरपोर्ट पर उन्हें काफी स्टालिश लुक में स्पॉट किया गया.
कृति सेनन इन दिनों अपनी फिल्म तेरे इश्क में की सफलता को एंजॉय कर रही हैं. इसी बीच एयरपोर्ट पर उन्हें काफी स्टालिश लुक में स्पॉट किया गया.
Published at : 03 Dec 2025 12:53 PM (IST)
Tags :
Aamir Khan Kriti Sanon Mouni Roy SHAHID KAPOOR

मनोरंजन फोटो गैलरी

टॉप हेडलाइंस

विश्व
Highest Debt Country: 2025 में कौन से देश सबसे ज्यादा कर्ज में डूबे? IMF की नई रिपोर्ट चौंकाने वाली, अमेरिका का भी नाम
2025 में कौन से देश सबसे ज्यादा कर्ज में डूबे? IMF की नई रिपोर्ट चौंकाने वाली, अमेरिका का भी नाम
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
बिहार रिजल्ट के बाद अब यूपी में BJP की पिच पर उतरेंगे अखिलेश यादव! डिंपल, इकरा, प्रिया सरोज की तस्वीर शेयर कर दिए ये संकेत
यूपी में BJP की पिच पर उतरेंगे अखिलेश यादव! डिंपल-इकरा, प्रिया सरोज की तस्वीर शेयर कर दिए संकेत
विश्व
World Highest Cigarette Price: दुनिया में सबसे महंगी सिगरेट कहां मिलती है? जानिए किन देशों में लगता है इस पर सबसे ज्यादा टैक्स
दुनिया में सबसे महंगी सिगरेट कहां मिलती है? जानिए किन देशों में लगता है इस पर सबसे ज्यादा टैक्स
क्रिकेट
Virat Kohli To Play Vijay Hazare Trophy: विराट कोहली का बड़ा फैसला, 15 साल बाद खेलेंगे विजय हजारे ट्रॉफी, कर दिया कंफर्म!
विराट कोहली का बड़ा फैसला, 15 साल बाद खेलेंगे विजय हजारे ट्रॉफी, कर दिया कंफर्म!
ABP Premium

वीडियोज

Sanchar Saathi App Controversy: आपके न चाहने पर भी सभी फोन में होगा ये AAP, सरकार का फैसला
BHU Heavy Stone Pelting News: आधी रात BHU में भयंकर बवाल! | CM Yogi | UP Police | Breaking
BHU Student: BHU में आधी रात जमकर बवाल, छात्रों और सुरक्षाकर्मियों के बीच झड़प | Breaking |UP Police
Bihar Election में हार के बीच Congress का बड़ा कदम, 15 जिलाध्यक्षों को नोटिस जारी | Breaking
Toyota HILUX goes Electric ! | Auto Live #toyota #hilux #toyotahilux

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

भारत जैसा संसार में दूसरा नहीं विविधता में एकता का अद्भुत मॉडल- सद्गुरु
Opinion
Embed widget