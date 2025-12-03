हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
संसद में फैशन गेम, कंगना चिराग़ से लेकर प्रियंका गांधी तक-देखें सबकी तस्वीरें

संसद में फैशन गेम, कंगना चिराग़ से लेकर प्रियंका गांधी तक-देखें सबकी तस्वीरें

Politicans Winter Look In Parliament: संसद के विंटर सेशन के दौरान पॉलिटिशयंस भी एक से बढ़कर एक लुक में नजर आए. इस दौरान कंगना रनौत ने अपनी स्टाइलिश अंदाज से महफिल लूट ली.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 03 Dec 2025 01:30 PM (IST)
Politicans Winter Look In Parliament: संसद के विंटर सेशन के दौरान पॉलिटिशयंस भी एक से बढ़कर एक लुक में नजर आए. इस दौरान कंगना रनौत ने अपनी स्टाइलिश अंदाज से महफिल लूट ली.

संसद का पहला विंटर सेशन सोमवार, 1 दिसंबर से शुरू हुआ और इसके 19 दिसंबर तक चलने की उम्मीद है. इस दौरान पॉलिटिशियंस के स्टाइलिश आउटफिट ने सबका ध्यान खींचा. कंगना रनौत से चिराग पासवान तक विंटर आउटफिट में काफी स्टाइलिश अंदाज़ में, संसद में एंट्री करते नजर आए.चलिए यहां विंटर सेशन के दौरान शानदार लुक में नजर आए पॉलिटिशियंस की तस्वीरें देखते हैं.

1/7
कंगना रनौत के पार्लियामेंट्री फैशन में अक्सर ट्रेडिशनल हैंडलूम साड़ियों के साथ डिज़ाइनर बैग और हल्की ज्वेलरी होती है, जो पॉलिश्ड प्रोफेशनलिज़्म और स्टाइल के बीच बैलेंस बनाती है. विंटर सेशन 2025 के पहले दिन, उन्होंने मैजेंटा बॉर्डर वाली रेडिएंट मैंगो येलो रंग की नेचुरल टसर साड़ी पहनी थी.
कंगना रनौत के पार्लियामेंट्री फैशन में अक्सर ट्रेडिशनल हैंडलूम साड़ियों के साथ डिज़ाइनर बैग और हल्की ज्वेलरी होती है, जो पॉलिश्ड प्रोफेशनलिज़्म और स्टाइल के बीच बैलेंस बनाती है. विंटर सेशन 2025 के पहले दिन, उन्होंने मैजेंटा बॉर्डर वाली रेडिएंट मैंगो येलो रंग की नेचुरल टसर साड़ी पहनी थी.
2/7
कंगना ने वाणी वृत्ति लेबल से ली गई, वीन पानी हैंडलूम साड़ी को मैचिंग कोहनी तक लॉन्ग येलो कलर के ब्लाउज के साथ पेयर किया था. कंगना ने अपने आउटफिट के साथ एक बेज रंग का लॉन्द ट्रेंच कोट एड किया था और एक सोफिस्टिकेटेड डिज़ाइनर बैग कैरी किया, जिससे उनका एलिगेंट आउटफिट पूरा हुआ था.
कंगना ने वाणी वृत्ति लेबल से ली गई, वीन पानी हैंडलूम साड़ी को मैचिंग कोहनी तक लॉन्ग येलो कलर के ब्लाउज के साथ पेयर किया था. कंगना ने अपने आउटफिट के साथ एक बेज रंग का लॉन्द ट्रेंच कोट एड किया था और एक सोफिस्टिकेटेड डिज़ाइनर बैग कैरी किया, जिससे उनका एलिगेंट आउटफिट पूरा हुआ था.
3/7
एक्टर टर्न्ड पॉलिटिशियन चिराग पासवान अपने सेमी-फॉर्मल बंदगला कुर्ता लुक के लिए जाने जाते हैं, जिसमें ट्रेडिशनल आउटफिट को कंटेम्परेरी और प्रोफेशनल अंदाज में पेश किया जाता है. विंटर सेशन 2025 के पहले दिन चिराग फोल्ड स्लीव्स वाला ट्रेडिशनल व्हाइट स्ट्राइप प्रिंट वाला कुर्ता पहनकर पहुंचे थे.
एक्टर टर्न्ड पॉलिटिशियन चिराग पासवान अपने सेमी-फॉर्मल बंदगला कुर्ता लुक के लिए जाने जाते हैं, जिसमें ट्रेडिशनल आउटफिट को कंटेम्परेरी और प्रोफेशनल अंदाज में पेश किया जाता है. विंटर सेशन 2025 के पहले दिन चिराग फोल्ड स्लीव्स वाला ट्रेडिशनल व्हाइट स्ट्राइप प्रिंट वाला कुर्ता पहनकर पहुंचे थे.
4/7
चिराग ने कुर्ते को स्ट्रेट-फिट जींस के साथ पेयर किया था. सामने से स्टाइल किया गया ग्रे और काले रंग का प्रिंटेड शॉल एक सेमी-एथनिक टच दे रहा था. चिराग के इस लुक की तस्वीरें सोशल मीडिया पर आग लगा रही हैं.
चिराग ने कुर्ते को स्ट्रेट-फिट जींस के साथ पेयर किया था. सामने से स्टाइल किया गया ग्रे और काले रंग का प्रिंटेड शॉल एक सेमी-एथनिक टच दे रहा था. चिराग के इस लुक की तस्वीरें सोशल मीडिया पर आग लगा रही हैं.
5/7
इस दौरान प्रियंका गांधी ने भी अपने लुक से खूब सुर्खियां बटोरी. प्रियंका गांधी ने ब्लू कलर की साड़ी पहनी थी जिसके साथ उन्होंने ग्रे कलर का शॉल पेयर किया था. उनका लुक विंटर वाइब्स दे रही थीं.
इस दौरान प्रियंका गांधी ने भी अपने लुक से खूब सुर्खियां बटोरी. प्रियंका गांधी ने ब्लू कलर की साड़ी पहनी थी जिसके साथ उन्होंने ग्रे कलर का शॉल पेयर किया था. उनका लुक विंटर वाइब्स दे रही थीं.
6/7
वहीं सोनिया गांधी शीतकालीन सत्र के दौरान मजेंटा कलर की येलो बॉर्डर वाली साड़ी में नजर आईं. उन्होंने ब्लैक कलर का कोट भी पहना हुआ था. उनका आउटफिट विंटर के लिए परफेक्ट था.
वहीं सोनिया गांधी शीतकालीन सत्र के दौरान मजेंटा कलर की येलो बॉर्डर वाली साड़ी में नजर आईं. उन्होंने ब्लैक कलर का कोट भी पहना हुआ था. उनका आउटफिट विंटर के लिए परफेक्ट था.
7/7
अपनी बेबाक स्पीच के लिए मशहूर, लोकसभा सदस्य महुआ मोइत्रा, शीतकालीन सत्र 2025 के पहले दिन बेहद खूबसूरत लग रही थीं. उन्होंने एक खूबसूरत येलो कलर की कॉटन साड़ी पहनी थी, जिसके पल्लू पर बैंगनी, गुलाबी और हरे रंग के पेस्टल शेड्स थे, छोटे-छोटे धागे के लटकन हेमलाइन को सजा रहे थे, और उन्होंने साड़ी को एक कंट्रास्टिंग ग्रे रंग के ब्लाउज़ के साथ पेयर किया था.
अपनी बेबाक स्पीच के लिए मशहूर, लोकसभा सदस्य महुआ मोइत्रा, शीतकालीन सत्र 2025 के पहले दिन बेहद खूबसूरत लग रही थीं. उन्होंने एक खूबसूरत येलो कलर की कॉटन साड़ी पहनी थी, जिसके पल्लू पर बैंगनी, गुलाबी और हरे रंग के पेस्टल शेड्स थे, छोटे-छोटे धागे के लटकन हेमलाइन को सजा रहे थे, और उन्होंने साड़ी को एक कंट्रास्टिंग ग्रे रंग के ब्लाउज़ के साथ पेयर किया था.
Published at : 03 Dec 2025 01:25 PM (IST)
Tags :
Kangana Ranaut Chirag Paswan PRIYANKA GANDHI Winter Parliament Session 2025

बॉलीवुड फोटो गैलरी

और देखें
Embed widget