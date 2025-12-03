एक्सप्लोरर
संसद में फैशन गेम, कंगना चिराग़ से लेकर प्रियंका गांधी तक-देखें सबकी तस्वीरें
Politicans Winter Look In Parliament: संसद के विंटर सेशन के दौरान पॉलिटिशयंस भी एक से बढ़कर एक लुक में नजर आए. इस दौरान कंगना रनौत ने अपनी स्टाइलिश अंदाज से महफिल लूट ली.
संसद का पहला विंटर सेशन सोमवार, 1 दिसंबर से शुरू हुआ और इसके 19 दिसंबर तक चलने की उम्मीद है. इस दौरान पॉलिटिशियंस के स्टाइलिश आउटफिट ने सबका ध्यान खींचा. कंगना रनौत से चिराग पासवान तक विंटर आउटफिट में काफी स्टाइलिश अंदाज़ में, संसद में एंट्री करते नजर आए.चलिए यहां विंटर सेशन के दौरान शानदार लुक में नजर आए पॉलिटिशियंस की तस्वीरें देखते हैं.
Published at : 03 Dec 2025 01:25 PM (IST)
