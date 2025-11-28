हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
श्वेता तिवारी के बेटी ने पहना स्ट्रैपलेस गाउन, पलक तिवारी को ऐसे देख फैंस हैं एक्साइटेड

Palak Tiwari Golden Gown: पलक तिवारी ने अपनी लेटेस्ट पिक्चर्स से फिर साबित कर दिया है कि वो फैशन और स्टाइल के मामले में किसी से कम नहीं हैं. गोल्डन गाउन में हसीना का दिलकश अंदाज आपका दिल चुरा लेगा.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 28 Nov 2025 07:39 PM (IST)
25 साल की पलक तिवारी हमेशा ही अपने फैशनलबल आउटफिट्स को लेकर चर्चाओं में घिरी रहती हैं. उनका नाम सामने आते हैं कि फैंस को उनके स्टाइलिश लुक्स याद आते हैं. अब अपनी लेटेस्ट तस्वीरों से पलक तिवारी सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रही हैं.

पलक तिवारी अपने हालिया तस्वीरों से एक बार फिर लाइमलाइट में आ गई हैं. उनका ये स्टाइलिश लुक फैंस को बहुत पसंद आ रहा है और यूजर्स उनकी खूबसूरती को देख एक बार फिर अपना दिल हार बैठे हैं.
हमेशा ही वो अपने स्टाइलिश आउटफिट्स और फैशन सेंस से अपने फैंस को इंप्रेस करती रहती हैं. अपने जबरदस्त लुक्स से वो हर बार यही साबित करती हैं कि फैशन के मामले में वो किसी से कम नहीं हैं.
हाल ही में पलक तिवारी ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर कुछ तस्वीरें शेयर की जिसमें उनका ऐसा लुक देख आप हसीना से अपनी नजरें हटा नहीं पाएंगे. इन वायरल पिक्चर्स को देख वाकई कोई भी एक्ट्रेस पर लट्टू हो सकता है.
सोशल मीडिया पर वायरल हो रही इन तस्वीरों में पलक तिवारी स्ट्रैपलेस गोल्डन शिमरी गाऊन में नजर आ रही हैं. अलग-अलग पोज में अपनी इन तस्वीरों को शेयर करते हुए एक्ट्रेस ने अपनी लीन फिगर को परफेक्टली फ्लॉन्ट किया है.
ये शिमरी गाऊन अदाकारा पर काफी जच भी रहा है. गाउन के अपर पार्ट को बॉडी फिटेड बनाया गया है और इसमें गोल्डन स्टोंस की बारीक कारीगरी की गई है. ये गोल्डन स्टोंस ही इस गाउन की खूबसूरती को और भी बढ़ा रहा है.
गाउन के लोअर पार्ट में इन स्टोंस को स्पेस देकर अटैच किया गया है. जहां गाउन का अपर पार्ट फिटेड है तो वहीं नीचे इस फैब्रिक को फ्लोई रखा गया है. आउटफिट को नीचे से लूज रखते हुए ट्रेल देकर इसमें ड्रामेटिक टच एड किया गया है.
अब पलक तिवारी के मेकअप और हेयरस्टाइल की बात करें तो ये भी काफी खूबसूरत है. अपनी ज्वेलरी को उन्होंने मिनिमल ही रखते हुए स्टेटमेंट नेकपीस कैरी किया है. इसके साथ स्टेटमेंट इयरिंग्स एड करते हुए उन्होंने ये लुक कंप्लीट किया. सटल मेकअप और खुले बालों में उन्होंने अपने इस लुक को फाइनल टच दिया.
Published at : 28 Nov 2025 07:39 PM (IST)
Palak Tiwari Palak Tiwari Photos

बॉलीवुड फोटो गैलरी

