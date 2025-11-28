एक्सप्लोरर
श्वेता तिवारी के बेटी ने पहना स्ट्रैपलेस गाउन, पलक तिवारी को ऐसे देख फैंस हैं एक्साइटेड
Palak Tiwari Golden Gown: पलक तिवारी ने अपनी लेटेस्ट पिक्चर्स से फिर साबित कर दिया है कि वो फैशन और स्टाइल के मामले में किसी से कम नहीं हैं. गोल्डन गाउन में हसीना का दिलकश अंदाज आपका दिल चुरा लेगा.
25 साल की पलक तिवारी हमेशा ही अपने फैशनलबल आउटफिट्स को लेकर चर्चाओं में घिरी रहती हैं. उनका नाम सामने आते हैं कि फैंस को उनके स्टाइलिश लुक्स याद आते हैं. अब अपनी लेटेस्ट तस्वीरों से पलक तिवारी सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रही हैं.
1/7
2/7
3/7
4/7
5/7
6/7
7/7
Published at : 28 Nov 2025 07:39 PM (IST)
Tags :Palak Tiwari Palak Tiwari Photos
बॉलीवुड
7 Photos
श्वेता तिवारी के बेटी ने पहना स्ट्रैपलेस गाउन, पलक तिवारी को ऐसे देख फैंस हैं एक्साइटेड
बॉलीवुड
10 Photos
हीरा वरीना की 10 खूबसूरत तस्वीरें, पहले बदला नाम, अब बनेंगी कपिल शर्मा की 'दुल्हनिया'
बॉलीवुड
7 Photos
हिंदू एक्ट्र्रेसेस जिन्होंने मुस्लिम धर्म अपनाकर की शादी, लिस्ट में कई दिग्गजों के नाम शामिल
बॉलीवुड
7 Photos
शादी के बंधन में बंधे अजय देवगन के 'बेटे' भाविन , दुल्हन संग शेयर की खूबसूरत तस्वीरें
बॉलीवुड
7 Photos
कियारा-सिद्धार्थ से परिणीति-राघव तक, जानें किस सेलेब ने क्या रखा अपने बच्चे का नाम, देखें लिस्ट
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
विश्व
नेपाल ने 100 रुपये के नोट पर छाप दिए भारत के 3 इलाके, बढ़ा तनाव; एक्सपर्ट बोले- इसके पीछे चीन की...
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
सुभासपा, निषाद पार्टी, अपना दल (एस) से अखिलेश यादव की बड़ी अपील, क्या मानेंगे NDA के नेता?
विश्व
भाई से नहीं मिलने दिया तो कोर्ट पहुंचीं इमरान खान की बहन, जज ने भी मिलने से कर दिया मना, अब PTI उठाएगी ये कदम
बॉलीवुड
'जूटोपिया' ने थिएटर्स में किया था कमाल, फिल्म से जुड़ी इन 5 बातों को जरूर जान लें
Advertisement
बॉलीवुड
7 Photos
श्वेता तिवारी के बेटी ने पहना स्ट्रैपलेस गाउन, पलक तिवारी को ऐसे देख फैंस हैं एक्साइटेड
एबीपी लाइव
Opinion