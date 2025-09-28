एक्सप्लोरर
इन 10 तस्वीरों में देखें शिल्पा शेट्टी का जबरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन, आप भी कहेंगे ये तो सच में ब्यूटी क्वीन हैं
Shilpa Shetty Transformation: आज इस रिपोर्ट में हम आपको एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी की पहले और अब की तस्वीरें दिखा रहे हैं. जिन्हें देखकर आपका भी दिमाग चकरा जाएगा.
शिल्पा शेट्टी ना सिर्फ बॉलीवुड की जानी मानी हस्ती हैं बल्कि एक शानदार एक्ट्रेस भी हैं. संजीदा एक्टिंग हो या फिर किरदार में ढलने की गंभीरता शिल्पा शेट्टी ने खुद को हमेशा बेहतर साबित किया है. ग्लैमर का जलवा हो या आइटम नंबर्स, शिल्पा का स्टाइल दर्शकों को दीवाना बनाता रहा. उम्र के पचास साल का पड़ाव पार कर चुकी ये एक्ट्रेस आज भी अपने फैन्स के लिए ना सिर्फ पसंदीदा हैं बल्कि फिटनेस आइकॉन भी हैं.
Published at : 28 Sep 2025 05:40 PM (IST)
Tags :Bollywood Shilpa SheTTy
