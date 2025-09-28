हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
इन 10 तस्वीरों में देखें शिल्पा शेट्टी का जबरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन, आप भी कहेंगे ये तो सच में ब्यूटी क्वीन हैं

By : सखी चौधरी  | Updated at : 28 Sep 2025 05:40 PM (IST)

Shilpa Shetty Transformation: आज इस रिपोर्ट में हम आपको एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी की पहले और अब की तस्वीरें दिखा रहे हैं. जिन्हें देखकर आपका भी दिमाग चकरा जाएगा.

By : सखी चौधरी  | Updated at : 28 Sep 2025 05:40 PM (IST)
Shilpa Shetty Transformation: आज इस रिपोर्ट में हम आपको एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी की पहले और अब की तस्वीरें दिखा रहे हैं. जिन्हें देखकर आपका भी दिमाग चकरा जाएगा.

शिल्पा शेट्टी ना सिर्फ बॉलीवुड की जानी मानी हस्ती हैं बल्कि एक शानदार एक्ट्रेस भी हैं. संजीदा एक्टिंग हो या फिर किरदार में ढलने की गंभीरता शिल्पा शेट्टी ने खुद को हमेशा बेहतर साबित किया है. ग्लैमर का जलवा हो या आइटम नंबर्स, शिल्पा का स्टाइल दर्शकों को दीवाना बनाता रहा. उम्र के पचास साल का पड़ाव पार कर चुकी ये एक्ट्रेस आज भी अपने फैन्स के लिए ना सिर्फ पसंदीदा हैं बल्कि फिटनेस आइकॉन भी हैं.

शिल्पा शेट्टी का पचास साल की उम्र में भी बेहद फिट रहना या फिर उनकी शानदार फिगर और फिटनेस, वो इसके लिए पूरा क्रेडिट सिर्फ योग को देती हैं. इसके अलावा वो अपनी डाइट का भी बेहद खास ख्याल रखती हैं.
शिल्पा शेट्टी ने जब अपने फिल्म करियर की शुरुआत की थी तो तब वो बेहद मासूम, चुलबुली और अलग ही दिखती थीं. लेकिन कई दशक बाद अब उनका ग्लैमरस ट्रांसफोरमेशन हर किसी को चौंकाता है.
खबरों की मानें तो शिल्पा शेट्टी के लुक चेंज में प्लास्टिक सर्जरी की भी भूमिका है. शिल्पा ने अपनी नाक की सर्जरी कराई थी.
उनकी शुरुआती फिल्मों और तस्वीरों को देखें तो उनकी नाक की शेप अलग है लेकिन बाद में उन्होंने सर्जरी का सहारा लेकर अपनी नाक की शेप चेंज की थी.
शिल्पा शेट्टी ने करियर की शुरुआत साल 1993 में फिल्म ‘बाजीगर’ के साथ की थी और पहली ही फिल्म से उनके काम की खुलकर तारीफ भी हुई थी.
इसके बाद उन्होंने कई ब्लॉकबस्टर फिल्मों के साथ अलग अलग भाषाओं की फिल्मों में भी काम कर अपने एक्टिंग स्किल्स को साबित किया.
शिल्पा शेट्टी की पर्सनल लाइफ की बात करें तो उन्होंने बिजनेसमैन राज कुंद्रा से शादी की है. इस कपल के दो बच्चे भी हैं और शिल्पा के साथ राज की ये दूसरी शादी है.
हाल के दिनों में शिल्पा सोशल मीडिया पर खासी एक्टिव भी रहती हैं और अपने फिटनेस फॉर्मूला अपने फैन्स के साथ शेयर करती रहती हैं.
शिल्पा शेट्टी को इंस्टाग्राम पर 33 मिलियन से भी ज्यादा लोग फॉलो करते हैं. जो एक्ट्रेस की हर पोस्ट पर प्यार लुटाते हैं.
वर्कफ्रंट की बात करें तो शिल्पा शेट्टी आखिरी बार फिल्म ‘निकम्मा’ में नजर आई थी. इन दिनों वो एक डांस रिएलिटी शो को जज कर रही हैं.
वर्कफ्रंट की बात करें तो शिल्पा शेट्टी आखिरी बार फिल्म ‘निकम्मा’ में नजर आई थी. इन दिनों वो एक डांस रिएलिटी शो को जज कर रही हैं.
Published at : 28 Sep 2025 05:40 PM (IST)
Embed widget