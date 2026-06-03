'कॉकटेल 2' की रिलीज से पहले तिरुमाला पहुंचीं कृति सैनन, सादगी ने जीता फैंस का दिल, देखें वीडियो

बॉलीवुड एक्ट्रेस कृति सैनन पिछले लंबे समय से अपनी अपकमिंग फिल्म 'कॉकटेल 2' को लेकर सुर्खियां बटोर रही हैं. वो इन दिनों फिल्म के प्रमोशन में बिजी हैं. ये रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा फिल्म 19 जून को सिनेमाघरों में रिलीज होने जा रही है. अब 'कॉकटेल 2' की रिलीज से पहले कृति सैनन आंध्र प्रदेश के तिरुमाला मंदिर पहुंचीं.

कृति सैनन ने परिवार संग लिया तिरुमाला मंदिर में आशीर्वाद

कृति सैनन अपने परिवार के साथ तिरुमाला मंदिर पहुंची हैं, जहां उन्होंने पूजा-अर्चना की. इस दौरान एक्ट्रेस भक्ति में लीन नजर आईं. कृति का एक वीडियो सामने आया है, जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. इस वीडियो में एक्ट्रेस को मंदिर से बाहर निकलते हुए देखा जा सकता है. उन्होंने हाथ जोड़कर लोगों का अभिवादन भी किया. इस दौरान कृति ने अपने फैंस के साथ तस्वीरें भी खिंचवाईं.

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व्हाइट सूट पहने दिखीं कृति सैनन

इस दौरान कृति सैनन ने व्हाइट कलर का सूट पहना था. उनकी सादगी ने फैंस का दिल जीत लिया. बिना मेकअप के भी वो बेहद खूबसूरत नजर आईं, वहीं खुले बालों ने उनकी इस नैचुरल ब्यूटी में चार चांद लगा दिए. उनके इस सिंपल लुक ने हर किसी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया और फैंस भी उनकी तारीफ करते नहीं थक रहे हैं.

VIDEO | Tirumala, Andhra Pradesh: Actor Kriti Sanon offer prayers at Lord Venkateswara Temple.



(Full video available on PTI Videos - https://t.co/n147TvrpG7) pic.twitter.com/4XZVn7Fl4E — Press Trust of India (@PTI_News) June 3, 2026

'कॉकटेल 2' के बारे में जानिए

'कॉकटेल 2' की बात करें तो इस फिल्म के हीरो शाहिद कपूर हैं. रश्मिका मंदाना भी फिल्म में अपनी अदाकारी का तड़का लगाने वाली हैं. तीनों की तिकड़ी देखने के लिए दर्शक बेताब हैं. इस फिल्म के डायरेक्टर होमी अदजानिया हैं. ये फिल्म 19 जून को रिलीज होने वाली है. बता दें कि 'कॉकटेल 2' साल 2012 में आई फिल्म 'कॉकटेल' का सीक्वल है, जो बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई थी. इसमें दीपिका पादुकोण, सैफ अली खान और डायना पेंटी जैसे एक्टर्स नजर आए थे.

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