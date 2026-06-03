हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047Israel Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यपंजाबकैप्टन अमरिंदर सिंह पर पंजाब BJP के नए चीफ केवल सिंह ढिल्लों का बड़ा बयान, 'सबसे पहले...'

कैप्टन अमरिंदर सिंह पर पंजाब BJP के नए चीफ केवल सिंह ढिल्लों का बड़ा बयान, 'सबसे पहले...'

Punjab News: पंजाब बीजेपी अध्यक्ष केवल सिंह ढिल्लों ने कैप्टन अमरिंदर सिंह की कथित नाराजगी पर कहा कि मुझे पंजाब का प्रधान बनाया लेकिन पार्टी ने मुझसे भी नहीं पूछा. बीजेपी की नीतियां अलग हैं."

By : अजीत कुमार, स्टेट डेस्क | Edited By: सनातन कुमार | Updated at : 03 Jun 2026 04:03 PM (IST)
Preferred Sources

पंजाब में अगले साल होने वाले विधानसभा के चुनाव को लेकर सियासी गहमागहमी तेज है. बीजेपी ने चुनाव से पहले केवल सिंह ढिल्लोंं को पंजाब का अध्यक्ष नियुक्त किया. इसको लेकर बीजेपी नेता और पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि नए अध्यक्ष की नियुक्ति को लेकर उनकी राय नहीं ली गई. पूर्व सीएम के बयान पर नए अध्यक्ष केवल सिंह ढिल्लों की प्रतिक्रिया आई है. उन्होंने दावा किया कि कैप्टन अमरिंदर सिंह बड़े भाई के समान हैं और सबकुछ ठीक है.

बीजेपी की नीतियां अलग हैं- केवल सिंह ढिल्लोंं

पंजाब बीजेपी अध्यक्ष केवल सिंह ढिल्लोंं ने मीडिया से बातचीत में कहा, "कैप्टन अमरिंदर सिंह मेरे बड़े भाई हैं. सब ठीक है. उन्होंने ने ही सबसे पहले पोस्ट करके मुझे बधाई दी थी. उनसे जब पूछा गया कि आपसे राय ली गई थी? उन्होंने कहा कि मेरे से किसी ने नहीं पूछा. मुझे पंजाब का प्रधान बनाया लेकिन पार्टी ने मुझसे भी नहीं पूछा. भारतीय जनता पार्टी की नीतियां अलग हैं."

AAP की सरकार ने जनता को धोखा दिया- केवल सिंह ढिल्लोंं

केवल सिंह ढिल्लोंं ने पंजाब में भगवंत मान के नेतृत्व वाली आम आदमी पार्टी की सरकार को भी घेरा. उन्होंने कहा, "बीजेपी कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है. आम आदमी पार्टी की सरकार ने जनता को धोखा दिया है. लोगों को लग रहा है कि उन्हें लूटा गया है. हमारी पार्टी पीएम मोदी के 'सबका साथ सबका विकास' के दृष्टिकोण के साथ चल रही है."

पंजाब को बचाना बीजेपी का लक्ष्य- सुनील जाखड़

उन्होंने आगे कहा, ''पंजाब बीजेपी के नवनियुक्त अध्यक्ष केवल सिंह ढिल्लोंं को लेकर पंजाब भाजपा के पूर्व अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने कहा, "जिम्मेदारियां बदलती रहती हैं, लेकिन बीजेपी का लक्ष्य एक ही है कि पंजाब को बचाना है. पंजाब में भ्रष्टाचार और आतंक के माहौल को खत्म करना जरूरी है."

पंजाब: 1 जुलाई से महिलाओं को हर महीने मिलेंगे ₹1000, मुख्यमंत्री मावां धीयां सत्कार योजना लागू

About the author अजीत कुमार, स्टेट डेस्क

अजीत कुमार एबीपी लाइव में बतौर कंटेंट राइटर काम कर रहे हैं. करीब एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. अपने दृष्टिकोण के प्रति जागरूक और हमेशा कुछ नया सीखने की जिज्ञासा. राजनीति की खबरों में खास रुचि. तथ्यों पर सवाल उठाने, डेटा विश्लेषण और सोच-समझकर निर्णय लेने में सक्षम. खाली वक्त में किताबें पढ़ने और संगीत से जुड़ाव.
Read More
Published at : 03 Jun 2026 04:03 PM (IST)
Tags :
Amarinder Singh BJP Punjab NEWS Kewal Singh Dhillon
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

पंजाब
कैप्टन अमरिंदर सिंह पर पंजाब BJP के नए चीफ केवल सिंह ढिल्लों का बड़ा बयान, 'सबसे पहले...'
कैप्टन अमरिंदर सिंह पर पंजाब BJP के नए चीफ केवल सिंह ढिल्लों का बड़ा बयान, 'सबसे पहले...'
पंजाब
पंजाब में 26 साल बाद KCC नीति में बड़ा बदलाव, किसानों को मिलेगा ज्यादा लोन; पूरी व्यवस्था हुई डिजिटल
पंजाब में 26 साल बाद KCC नीति में बड़ा बदलाव, किसानों को मिलेगा ज्यादा लोन; पूरी व्यवस्था हुई डिजिटल
पंजाब
Punjab IMD Alert: पंजाब के 9 जिलों में बारिश के आसार, 60 Kmph तक चल सकती हैं हवाएं
पंजाब के 9 जिलों में बारिश के आसार, 60 Kmph तक चल सकती हैं हवाएं
पंजाब
Punjab Murder Case: पंजाब में किराना स्टोर मालिक की सरेआम हत्या, CCTV में कैद हुए हमलावर
पंजाब में किराना स्टोर मालिक की सरेआम हत्या, CCTV में कैद हुए हमलावर
Advertisement

वीडियोज

Malviya Nagar Restaurant Fire: मालवीय नगर से LIVE दर्दनाक तस्वीरें | Delhi Breaking News
Salman Khan के स्टारडम से लेकर Nepotism विवाद तक, Nikhil Dwivedi ने की बेबाक बात; Bobby Deol की भी जमकर तारीफ
May 2026 Car Sales Report: Tata vs Mahindra में कौन बना No.2? Nissan ने किया बड़ा धमाका! #autolive
Bengal Political Crisis: Mamata Banerjee में पार्टी में टूट क्यों? | Ritabrata Banerjee | Sandipan
Firing On Khan Sir Coaching Center: खान सर के कोचिंग पर हमले का VIDEO आया सामने! | Breaking | Patna
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
पंजाब
कैप्टन अमरिंदर सिंह पर पंजाब BJP के नए चीफ केवल सिंह ढिल्लों का बड़ा बयान, 'सबसे पहले...'
कैप्टन अमरिंदर सिंह पर पंजाब BJP के नए चीफ केवल सिंह ढिल्लों का बड़ा बयान, 'सबसे पहले...'
इंडिया
मालवीय नगर में 21 लोग जिंदा जले, राहुल गांधी कांग्रेस कार्यकर्ताओं से बोले- 'तुरंत मदद करें'
मालवीय नगर में 21 लोग जिंदा जले, राहुल गांधी कांग्रेस कार्यकर्ताओं से बोले- 'तुरंत मदद करें'
बॉलीवुड
Box Office Live: बुधवार को भी 'दृश्यम 3' दिखा रही पूरा दम, जानें- 'धुरंधर 2' से 'भूत बंगला' तक की 2 बजे तक की कमाई
Live: बुधवार को भी 'दृश्यम 3' दिखा रही पूरा दम, जानें-'धुरंधर 2' से 'भूत बंगला' तक की 2 बजे तक की कमाई
इंडिया
'हम ममता बनर्जी को अपना नेता...', TMC में टूट की आहट के बीच रिजू दत्ता का बड़ा बयान, रितब्रता बनर्जी को लेकर किया बड़ा दावा
'हम ममता बनर्जी को अपना नेता...', TMC में टूट की आहट के बीच रिजू दत्ता का बड़ा बयान
फ़ुटबॉल
भारतीय मूल का खिलाड़ी पहली बार खेलेगा FIFA World Cup 2026, इस देश की टीम में मिली जगह
भारतीय मूल का खिलाड़ी पहली बार खेलेगा FIFA World Cup 2026, इस देश की टीम में मिली जगह
इंडिया
'खुद को भाग्यशाली समझो कि केरल में हो', वायरल कुंभ गर्ल मोनालिसा के मुस्लिम पति को लेकर क्यों ऐसा बोला HC?
'खुद को भाग्यशाली समझो कि केरल में हो', वायरल कुंभ गर्ल मोनालिसा के मुस्लिम पति को लेकर क्यों ऐसा बोला HC?
ट्रेंडिंग
Viral Video : पति की छाती पर चढ़ पत्नी ने की ऐसी धुलाई, दहशत में 'हसबैंड' समाज, देखें वीडियो
पति की छाती पर चढ़ पत्नी ने की ऐसी धुलाई, दहशत में 'हसबैंड' समाज, देखें वीडियो
एग्रीकल्चर
मानसून को कमजोर कर सकता है अल-नीनो, जानें कौन सी फसलों पर सबसे ज्यादा रहेगा असर?
मानसून को कमजोर कर सकता है अल-नीनो, जानें कौन सी फसलों पर सबसे ज्यादा रहेगा असर?
ENT LIVE
'Cocktail 2' में Shahid-Kriti-Rashmika का रोमांटिक ड्रामा, ट्रेलर ने बढ़ाया एक्साइटमेंट
'Cocktail 2' में Shahid-Kriti-Rashmika का रोमांटिक ड्रामा, ट्रेलर ने बढ़ाया एक्साइटमेंट
ENT LIVE
'मां बहन' की स्टारकास्ट ने सुनाए मजेदार किस्से, Madhuri Dixit से लेकर Triptii Dimri तक ने किया खुलासा
'मां बहन' की स्टारकास्ट ने सुनाए मजेदार किस्से, Madhuri Dixit से लेकर Triptii Dimri तक ने किया खुलासा
ENT LIVE
'Animal' के बाद Bobby Deol ने छोड़ दी शराब, बोले- बुरे वक्त ने बहुत कुछ सिखाया
'Animal' के बाद Bobby Deol ने छोड़ दी शराब, बोले- बुरे वक्त ने बहुत कुछ सिखाया
ENT LIVE
'Obsession' बनी इस साल की सबसे अलग हॉरर फिल्मों में से एक, दर्शकों को कर रही है हैरान
'Obsession' बनी इस साल की सबसे अलग हॉरर फिल्मों में से एक, दर्शकों को कर रही है हैरान
ENT LIVE
‘Peddi’ में Janhvi Kapoor निभाएंगी बेबाक और दमदार गांव की लड़की का किरदार
‘Peddi’ में Janhvi Kapoor निभाएंगी बेबाक और दमदार गांव की लड़की का किरदार
Embed widget