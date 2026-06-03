कैप्टन अमरिंदर सिंह पर पंजाब BJP के नए चीफ केवल सिंह ढिल्लों का बड़ा बयान, 'सबसे पहले...'

पंजाब में अगले साल होने वाले विधानसभा के चुनाव को लेकर सियासी गहमागहमी तेज है. बीजेपी ने चुनाव से पहले केवल सिंह ढिल्लोंं को पंजाब का अध्यक्ष नियुक्त किया. इसको लेकर बीजेपी नेता और पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि नए अध्यक्ष की नियुक्ति को लेकर उनकी राय नहीं ली गई. पूर्व सीएम के बयान पर नए अध्यक्ष केवल सिंह ढिल्लों की प्रतिक्रिया आई है. उन्होंने दावा किया कि कैप्टन अमरिंदर सिंह बड़े भाई के समान हैं और सबकुछ ठीक है.

बीजेपी की नीतियां अलग हैं- केवल सिंह ढिल्लोंं

पंजाब बीजेपी अध्यक्ष केवल सिंह ढिल्लोंं ने मीडिया से बातचीत में कहा, "कैप्टन अमरिंदर सिंह मेरे बड़े भाई हैं. सब ठीक है. उन्होंने ने ही सबसे पहले पोस्ट करके मुझे बधाई दी थी. उनसे जब पूछा गया कि आपसे राय ली गई थी? उन्होंने कहा कि मेरे से किसी ने नहीं पूछा. मुझे पंजाब का प्रधान बनाया लेकिन पार्टी ने मुझसे भी नहीं पूछा. भारतीय जनता पार्टी की नीतियां अलग हैं."

Chandigarh: Punjab BJP President Kewal Singh Dhillon says, "Captain Amarinder Singh is my elder brother. Everything is fine. Captain Amarinder Singh was the first one to tweet to congratulate me..." pic.twitter.com/5Dm59qZOpE — IANS (@ians_india) June 3, 2026

AAP की सरकार ने जनता को धोखा दिया- केवल सिंह ढिल्लोंं

केवल सिंह ढिल्लोंं ने पंजाब में भगवंत मान के नेतृत्व वाली आम आदमी पार्टी की सरकार को भी घेरा. उन्होंने कहा, "बीजेपी कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है. आम आदमी पार्टी की सरकार ने जनता को धोखा दिया है. लोगों को लग रहा है कि उन्हें लूटा गया है. हमारी पार्टी पीएम मोदी के 'सबका साथ सबका विकास' के दृष्टिकोण के साथ चल रही है."

पंजाब को बचाना बीजेपी का लक्ष्य- सुनील जाखड़

उन्होंने आगे कहा, ''पंजाब बीजेपी के नवनियुक्त अध्यक्ष केवल सिंह ढिल्लोंं को लेकर पंजाब भाजपा के पूर्व अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने कहा, "जिम्मेदारियां बदलती रहती हैं, लेकिन बीजेपी का लक्ष्य एक ही है कि पंजाब को बचाना है. पंजाब में भ्रष्टाचार और आतंक के माहौल को खत्म करना जरूरी है."

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