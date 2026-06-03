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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'रणवीर सिंह से हर बंदा जलता है', FWICE बैन के बाद 'धुरंधर' एक्टर के समर्थन में उतरे बॉलीवुड सेलेब्स, कंगना रनौत ने भी दिया साथ

'रणवीर सिंह से हर बंदा जलता है', FWICE बैन के बाद 'धुरंधर' एक्टर के समर्थन में उतरे बॉलीवुड सेलेब्स, कंगना रनौत ने भी दिया साथ

Ranveer Singh FWICE Ban: रणवीर सिंह को फिल्म 'डॉन 3' छोड़ने के बाद FWICE ने बैन कर दिया था. इसके बाद कंगना रनौत से लेकर मनोज बाजपेयी सहित कई सेलेब्स ने 'धुरंधर' अभिनेता के समर्थन में बयान दिया है.

By : संदीप मेहरा | Updated at : 03 Jun 2026 03:59 PM (IST)
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Ranveer Singh FWICE Ban: 'धुरंधर 2' की सक्सेस के बीच अभिनेता रणवीर सिंह को बड़ा झटका लगा था. दरअसल इसी बीच उन्होंने फरहान अख्तर के डायरेक्शन में बनने वाली फिल्म 'डॉन 3' से किनारा कर लिया था. फरहान और रणवीर के बीच का विवाद बाद में फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉई (FWICE) तक पहुंच गया था. एफडब्ल्यूआईसीई ने रणवीर पर एक्शन लेते हुए उन्हें बैन कर दिया था. लेकिन, इस मुश्किल वक्त में रणवीर को इंडस्ट्री ने बिल्कुल भी अकेला और अलग महसूस नहीं होने दिया. कई बड़े सेलेब्स उनके सपोर्ट में आ चुके हैं.

कंगना रनौत बोलीं- हैसियत बढ़ती है तो दुश्मन भी बढ़ते हैं

एक्ट्रेस और भाजपा सांसद कंगना रनौत इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म 'भारत भाग्य विधाता' का प्रमोशन कर रही हैं. मंगलवार को उन्होंने इस फिल्म के ट्रेलर लॉन्च इवेंट में रणवीर के बैन पर कहा, 'आप मुझसे पूछ रहे हैं, मुझे हर किसी ने बैन कर दिया है, तो मैं ये कहना चाहूंगी कि जब हैसियत बढ़ती है तो दुश्मन भी बढ़ते हैं. तो अब ऐसा नहीं हो सकता कि आपकी हैसियत बढ़े और दुश्मन ना बढ़े. तो आज रणवीर सिंह को सोचना चाहिए उनकी क्या किस्मत कि उनके इतने दुश्मन हैं! तो अच्छा है...जिंदगी में जब आप आगे बढ़ते हैं तो कई तरह की रुकावटें आती हैं. तो मेरे साथ तो इतना हुआ है तो देखो, आज मैं अच्छा कर रही हूं, नहीं फर्क पड़ता है, आखिरी में सब ठीक हो जाएगा.'

 
 
 
 
 
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ये भी पढ़ें: 'डॉन 3' विवाद के बीच रणवीर सिंह का बड़ा एक्शन, FWICE को भेजा लीगल नोटिस

मनोज बाजपेयी ने भी दिया समर्थन

अभिनेता मनोज बाजपेयी ने भी एक कार्यक्रम में इस मामले पर अपनी बात रखी. उनसे पूछा गया था कि आखिर रणवीर सिंह और एफडब्ल्यूआईसीई जैसे विवाद में एक्टर खुद को किस प्रकार से सुरक्षित रख सकते हैं? इस पर मनोज ने कहा, 'इस इंडस्ट्री में सभी लोग इसे केवल सोशल मीडिया पर पढ़ रहे हैं. हमारे पास इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन कलाकार होने के नाते, हम उम्मीद करते हैं कि मामला जल्द ही सुलझ जाएगा.'

 
 
 
 
 
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पद्मिनी कोल्हापुरे ने कहा- हम उनके साथ हैं

जानी-मानी एक्ट्रेस और सिने एंड टेलीविजन आर्टिस्ट्स एसोसिएशन (CINTAA) की वाइस प्रेसिडेंट पद्मिनी कोल्हापुरे ने भी रणवीर को अपना समर्थन दिया है. उन्होंने IANS से बात करते हुए कहा, 'CINTAA को रणवीर सिंह को अपने सदस्य के रूप में पाकर गर्व है. जब भी उन्हें हमारी जरूरत होगी, हम उनके साथ खड़े रहेंगे. ये बात सार्वजनिक हो चुकी है, इसलिए मैं इस पर और कमेंट नहीं करना चाहती. हम उनके साथ हैं, उनके लिए मौजूद हैं.अगर उन्हें कभी हमारी जरूरत पड़े, तो हम रणवीर सिंह के लिए हमेशा तैयार हैं.'

रामगोपाल वर्मा बोले- FWICE पर बैन लगाओ

जाने-माने फिल्ममेकर रामगोपाल वर्मा ने इस विवाद पर भड़कते हुए एफडब्ल्यूआईसीई को ही बैन करने की मांग कर दी थी. उन्होंने कहा था, 'रणवीर सिंह पर नहीं, एफडब्ल्यूआईसीई पर बैन लगाओ. गांधीजी के अंदाज में लगाया गया ये तथाकथित बैन आखिरी में एफडब्ल्यूआईसीई के लिए ही एक बड़ा मजाक बनकर रह जाएगा. एफडब्ल्यूआईसीई इसे इंडस्ट्री या कर्मचारियों की रक्षा की तरह पेश कर रही है, जबकि असल में मामला ऐसा नहीं है.'

ये भी पढ़ें: 'प्रलय' से 3000 करोड़ क्लब में एंट्री लेंगे रणवीर सिंह? 'धुरंधर' एक्टर का ऐसा रहा पिछली 5 फिल्मों का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

राखी सावंत और मीका सिंह भी उतरे सपोर्ट में

राखी सावंत ने रणवीर सिंह के समर्थन में बयान देते हुए कहा, 'मैं इसकी निंदा करती हूं. जिन लोगों ने रणवीर को बैन किया है, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, क्योंकि वो सुपरस्टार है. रणवीर से हर बंदा जलता है. इनके पिछवाड़े में ताकत है तो सलमान खान को बैन करके दिखाओ. रणवीर और दीपिका दोनों अपनी मेहनत से आए हैं.'

वहीं मीका सिंह ने रणवीर को हंबल इंसान बताते हुए पैपराजी से बात करते हुए कहा था, 'रणवीर सिंह बहुत ही अच्छे और विनम्र इंसान हैं. मैं FWICE को बहुत अच्छे से जानता हूं और मैं उनसे व्यक्तिगत रूप से मिलूंगा और बात करूंगा. आखिर हम भाई हैं.' इनके अलावा फिल्म प्रोड्यूसर टीपी अग्रवाल और अभिनेता-प्रोड्यूसर निखिल द्विवेदी ने भी रणवीर का सपोर्ट किया था.

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About the author संदीप मेहरा

संदीप मेहरा ABP LIVE की एंटरटेनमेंट टीम में बतौर कंसलटेंट कंटेंट राइटर कार्यरत हैं और पत्रकारिता के क्षेत्र में 9 वर्षों का अनुभव रखते हैं. इससे पहले वे एबीपी न्यूज़, टीवी9 भारतवर्ष, न्यूज़ट्रेंड और न्यूजट्रैक लाइव में अपनी सेवाएं दे चुके हैं.
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Published at : 03 Jun 2026 03:50 PM (IST)
Tags :
Kangana Ranaut Manoj Bajpayee Padmini Kolhapure Ranveer SIngh
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