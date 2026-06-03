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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'मैं वहां Mrs. Nene थी...', शादी के बाद डेनवर में परिवार संग माधुरी दीक्षित ने बिताए खास पल, शेयर किया किस्सा

'मैं वहां Mrs. Nene थी...', शादी के बाद डेनवर में परिवार संग माधुरी दीक्षित ने बिताए खास पल, शेयर किया किस्सा

Madhuri Dixit Interview: हाल ही में माधुरी दीक्षित ने शादी के बाद अपनी मैरिड लाइफ को लेकर कई बातें शेयर की हैं. साथ ही बताया कि वो अपने परिवार के साथ डेनवर में बहुत ही साधारण जिंदगी जीती थीं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 03 Jun 2026 03:55 PM (IST)
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बॉलीवुड की धक-धक गर्ल माधुरी दीक्षित अपनी आने वाली फिल्म 'मां बहन' को लेकर सुर्खियों में हैं. इसी बीच वो हाल ही में दिल्ली में हुए एक इवेंट में अपनी फिल्म की टीम के साथ शामिल हुईं, जहां उन्होंने शादी के बाद डेनवर में अपनी जिंदगी को लेकर कई किस्से शेयर किए. साथ ही बताया कि वहां किसी को पता नहीं था कि वो इंडिया की एक स्टार है, इसीलिए वो अपनी लाइफ नॉर्मल इंसान की तरह जीती थीं. 

गोलगप्पे खाने जाती हैं माधुरी

इस इवेंट में जब माधुरी से पूछा गया कि वो इतनी बड़ी स्टार हैं, तो कभी उनका मन आम लोगों की तरह बाहर गोलगप्पे खाने का या नॉर्मल लाइफ जीने का मन नहीं करता? तो माधुरी ने हंसते हुए कहा कि वो ऐसा करती हैं. कभी-कभी वो टोपी पहनकर और नॉर्मल कार में बाहर जाती हैं, ताकि कोई उन्हें पहचान न पाएं. फिर वो सब कुछ खा कर जल्दी घर आ जाती हैं. 

 
 
 
 
 
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इसके बाद जब उनसे पूछा गया कि उन्हें गुमनाम होकर जिंदगी जीने में मजा आता हैं? तो माधुरी ने शादी के बाद डेनवर में बिताए दिनों को याद करते हुए कहा कि जहां वो रहती थीं, वहां ज्यादातर लोग अमेरिकन थे और इंडियन बहुत कम थे. वहां किसी को पता नहीं था कि वो एक स्टार हैं. हालांकि माधुरी ने भी ये बात किसी को नहीं बताई थीं. उन्होंने कहा, 'वहां मैं सिर्फ मिसेज नेने थी, एक सर्जन की पत्नी. मैं अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने जाती थी, उन्हें लेने जाती थी और एक नॉर्मल मां की तरह जिंदगी जीती थी.' 

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माधुरी ने सुनाया मजेदार किस्सा

इसके अलावा उन्होंने एक मजेदार किस्सा सुनाते हुए बताया कि एक बार उनके घर के बाहर एक कार बार-बार चक्कर लगा रही थीं. तब पड़ोसियों को लगा कि ये कोई चोर हैं, तो सबने माधुरी को कॉल करके कहा कि क्या पुलिस को बुला लें? तब माधुरी ने उन्हें मना कर दिया और अपने पड़ोसियों को बताया कि वो एक सेलिब्रिटी हैं इसलिए शायद कुछ लोग उन्हें देखना चाहते हैं. 

 
 
 
 
 
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माधुरी ने आगे बताया कि डेनवर में उन्होंने बहुत ही अच्छा समय बिताया. अपने बच्चों को बड़ा होते हुए देखना और उन सबके साथ जीना बहुत खास था. उनका सपना था कि उनका एक खुशहाल परिवार हो. डेनवर में वो अपने पति और बच्चों के साथ यही सपना जी रही हैं. 

बता दें कि माधुरी दीक्षित ने 1999 में डॉक्टर श्रीराम नेने से शादी की थी और अमेरिका के डेनवर चली गई थीं. उन्होंने करीब एक दशक तक वहां समय बिताया और 2011 में परिवार के साथ मुंबई आ गईं. वहीं बात करें उनकी फिल्म की, तो 'मां बहन' 4 जून को नेटफ्लिक्स पर रिलीज होने वाली हैं. फिल्म में उनके साथ तृप्ति डिमरी और धरना दुर्गा लीड रोल में हैं. 

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Published at : 03 Jun 2026 03:55 PM (IST)
Tags :
Madhuri Dixit Maa Behen
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