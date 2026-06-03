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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सफ़ुटबॉलभारतीय मूल का खिलाड़ी पहली बार खेलेगा FIFA World Cup 2026, इस देश की टीम में मिली जगह

भारतीय मूल का खिलाड़ी पहली बार खेलेगा FIFA World Cup 2026, इस देश की टीम में मिली जगह

FIFA World Cup 2026: फीफा वर्ल्ड कप का काउंटडाउन शुरू हो गया है. इससे पहले तहसीन मोहम्मद जमशेद ने इतिहास रचा है. वह फुटबॉल वर्ल्ड कप टीम में जगह बनाने वाले भारतीय मूल के पहले खिलाड़ी बन गए हैं.

By : शिवम | Updated at : 03 Jun 2026 03:06 PM (IST)
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भारतीय फुटबॉल टीम ने कभी भी पुरुष सीनियर फीफा वर्ल्ड कप टूर्नामेंट में हिस्सा नहीं लिया है, इस बार टीमों की संख्या बढ़ाकर 48 की गई हैं लेकिन फिर भी भारतीय टीम रैंकिंग में बहुत पीछे हैं. फीफा वर्ल्ड कप के आगामी संस्करण (FIFA World Cup 2026) को शुरू होने में अब कुछ दिन बचे हैं. इससे पहले तहसीन मोहम्मद जमशेद ने इतिहास रचा है. वह भारतीय मूल के पहले खिलाड़ी बन गए हैं, जिन्होंने इस टूर्नामेंट के लिए किसी देश की टीम में जगह पाई.

19 वर्षीय तहसीन मोहम्मद जमशेद को कतर ने फीफा वर्ल्ड कप के लिए चुनी गई टीम में जगह दी है. वह मूल रूप से केरल के कन्नूर से हैं, जो कतर की यूथ एकेडमी प्रणाली से निकले हैं और अभी Al-Duhail SC के लिए खेलते हैं. वह उस पल का इंतजार कर रहे होंगे जब दुनिया के सबसे बड़े खेल टूर्नामेंट में ग्राउंड पर होंगे.

फीफा वर्ल्ड कप 2026 में कतर का पहला मैच स्विट्ज़रलैंड के साथ रविवार, 14 जून को है. भारतीय समयनुसार ये मैच रात को 12:30 बजे से शुरू होगा. देखना होगा कि क्या तहसीन मोहम्मद जमशेद को पहले मैच में खेलने का मौका मिलेगा. कतर ग्रुप बी में शामिल है, जिसमें स्विट्ज़रलैंड के साथ बॉस्निया और हर्ज़ेगोविना और मेजबान कनाडा भी हैं.

यह भी पढ़ें- 5 सेकंड का काउंटडाउन, मुंह छिपाने पर रेड कार्ड... FIFA World Cup 2026 में दिखेंगे ये 8 नए नियम

तहसीन मोहम्मद जमशेद के बारे में

तहसीन मोहम्मद जमशेद का जन्म 16 जून, 2006 को कतर में हुआ था. उनके पिता केरल के रहने वाले हैं, जो कतर में काम करते हैं. उनके पिता यूनिवर्सिटी में फूटबाल खेलते थे. अपने पिता के मार्गदर्शन में ही उन्होंने फुटबॉल खेलना शुरू किया. उन्होंने 31 मार्च, 2024 में सीनियर लेवल पर डेब्यू किया. वह लेफ्ट विंगर के रूप में खेलते हैं. वह कतार स्टार्स लीग में खेलने वाले भी पहले भारती मूल के खिलाड़ी बने थे.

यह भी पढ़ें- क्या असली गोल्ड से बना होता है फीफा गोल्डन बूट, किसे मिलता है ये खास अवॉर्ड? कीमत उड़ा देगी होश

फीफा वर्ल्ड कप का 23वां संस्करण (FIFA World Cup 2026) 11 जून से 19 जुलाई के बीच खेला जाएगा. इस बार 48 टीमें इसमें हिस्सा ले रही हैं, जिन्हें 12 ग्रुप्स में बांटा गया है. फुटबॉल वर्ल्ड कप इतिहास में पहली बार हो रहा है जब 3 देश मिलकर मेजबानी कर रहे हैं. इस बार यूएसए, कनाडा और मैक्सिको मेजबान देश हैं.

About the author शिवम

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
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Published at : 03 Jun 2026 03:06 PM (IST)
Tags :
FIFA Qatar Fifa World Cup Football World Cup FIFA World Cup 2026 Tahsin Mohammad Jamshid
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