सान्या मल्होत्रा ने पैपराजी संग सेलिब्रेट किया बर्थडे, फातिमा सना शेख भी आईं नजर
एक्ट्रेस सान्या मल्होत्रा 25 फरवरी को अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हैं. सान्या ने पैपराजी के साथ मिलकर अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया. उनकी फोटोज वायरल हैं.
एक्ट्रेस सान्या मल्होत्रा 34 साल की हो गई हैं. सान्या ने अपना बर्थडे पैपराजी के साथ सेलिब्रेट किया. उनके इस सेलिब्रेट की फोटोज चर्चा में हैं. सान्या काफी खुश नजर आईं.
Published at : 25 Feb 2026 06:19 PM (IST)
