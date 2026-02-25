सान्या मल्होत्रा ने पैपराजी संग सेलिब्रेट किया बर्थडे, फातिमा सना शेख भी आईं नजर

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडसान्या मल्होत्रा ने पैपराजी संग सेलिब्रेट किया बर्थडे, फातिमा सना शेख भी आईं नजर

एक्ट्रेस सान्या मल्होत्रा 25 फरवरी को अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हैं. सान्या ने पैपराजी के साथ मिलकर अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया. उनकी फोटोज वायरल हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 25 Feb 2026 06:19 PM (IST)
एक्ट्रेस सान्या मल्होत्रा 34 साल की हो गई हैं. सान्या ने अपना बर्थडे पैपराजी के साथ सेलिब्रेट किया. उनके इस सेलिब्रेट की फोटोज चर्चा में हैं. सान्या काफी खुश नजर आईं.

सान्या इस दौरान पर्पल कलर की ड्रेस में दिखीं. इसके साथ उन्होंने येलो कलर की जैकेट डाली हुई थी.
सान्या ने पैपराजी के साथ केक भी काटा. उन्होंने अपने हाथ में लेकर ही केक कट किया.
Published at : 25 Feb 2026 06:19 PM (IST)
