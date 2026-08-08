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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटअब टीम इंडिया में कौन लेगा साई सुदर्शन की जगह? रिप्लेसमेंट के 3 सबसे बड़े दावेदार

अब टीम इंडिया में कौन लेगा साई सुदर्शन की जगह? रिप्लेसमेंट के 3 सबसे बड़े दावेदार

IND vs SL Test Series 2026: बुमराह के बाद अब साई सुदर्शन भी श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट सीरीज से बाहर हो गए हैं. अब सवाल है कि उनकी जगह किस खिलाड़ी को मिलेगी? जानिए 3 मजबूत दावेदार कौन हैं.

Written By : शिवम |  Updated at : 08 Aug 2026 03:14 PM (IST)
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श्रीलंका दौरे पर टीम इंडिया को एक और बड़ा झटका लगा है. बाएं हाथ के बल्लेबाज साई सुदर्शन चोट के कारण दो मैचों की टेस्ट सीरीज से बाहर हो गए हैं। बता दें कि साई को दाएं पैर में स्ट्रेस की समस्या है. साई अभी भी बेंगलुरु स्थिति सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में हैं. रिपोर्ट के अनुसार उन्होंने एक घंटे से ज्यादा नेट पर अभ्यास किया, फिर 24 किलोमीटर प्रतिघंटे की रफ्तार से दौड़ भी लगाई. लेकिन उनको अंगूठे में अभी भी दर्द है. अब सवाल है कि उनकी जगह कौन लेगा. जानिए 3 मजबूत दावेदार कौन हैं.

सरफराज खान

28 वर्षीय सरफराज खान का नाम सबसे आगे हैं, जो साई सुदर्शन का रिप्लेसमेंट बनकर टीम इंडिया में वापसी कर सकते हैं. दाएं हाथ के बल्लेबाज मिडिल आर्डर में बल्लेबाजी करते हैं, जिन्होंने 2024 में भारत के लिए टेस्ट में डेब्यू किया था. हालांकि नवंबर 2024 के बाद उन्हें फिर मौका नहीं मिला है, उन्होंने आखिरी टेस्ट नवंबर, 2024 को न्यूजीलैंड के खिलाफ खेला था. भारत के लिए खेले 6 टेस्ट की 11 पारियों में उन्होंने 371 रन बनाए हैं, वह 1 शतक और 3 अर्धशतक लगा चुके हैं.

ऋतुराज गायकवाड़

दाएं हाथ के बल्लेबाज ऋतुराज गायकवाड़ भी मजबूत दावेदार हैं, जो सुदर्शन की जगह आ सकते हैं. वह भारत के लिए 9 वनडे और 23 टी20 मैच खेल चुके हैं, हालांकि उनका टेस्ट डेब्यू अभी तक नहीं हुआ है. हालांकि घरेलू टूर्नामेंट में उन्होंने शानदार प्रदर्शन से प्रभावित किया और उन्हें टीम में लाने की लगातार मांग भी उठती रहती है. गायकवाड़ ने 47 फर्स्ट क्लास मैचों की 47 पारियों में 44.51 की एवरेज से 3294 रन बनाए हैं, इसमें 9 शतक और 17 अर्धशतक शामिल हैं. उनके लिए पॉजिटिव बात ये होगी कि वह स्पिन के खिलाफ अच्छा खेलते हैं. श्रीलंका में पिचें स्पिन के लिए मददगार रहेंगी.

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श्रेयस अय्यर

31 वर्षीय श्रेयस अय्यर पर चयनकर्ताओं ने पिछले कुछ समय से काफी भरोसा दिखाया है. उनकी टी20 टीम में वापसी हुई और सीधे कप्तान बनाया गया. अय्यर भारत के लिए 14 टेस्ट खेल चुके हैं, जिनकी 24 पारियों में उन्होंने 811 रन बनाए. उनका एवरेज 36.86 का है. टेस्ट में वह 1 शतक और 5 अर्धशतक लगा चुके हैं. अय्यर ने अपना आखिरी टेस्ट फरवरी, 2024 में खेला था. हालांकि अगर उनकी टेस्ट टीम में वापसी हुई तो कोई हैरानी नहीं होगी, उन्होंने डोमेस्टिक में भी प्रभावित किया है. अय्यर को सिमित ओवरों के क्रिकेट में स्पिन के खिलाफ शानदार बल्लेबाज माना जाता है, क्या चयनकर्ता उन्हें टेस्ट में वापस लाएंगे.

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भारत बनाम श्रीलंका टेस्ट में हेड टू हेड रिकॉर्ड
भारत बनाम श्रीलंका टेस्ट में हेड टू हेड रिकॉर्ड

भारत बनाम श्रीलंका टेस्ट सीरीज का शेड्यूल

भारत और श्रीलंका के बीच पहला टेस्ट 15 अगस्त से गॉल इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा. दूसरा टेस्ट 23 अगस्त से सिंहली स्पोर्ट्स क्लब क्रिकेट ग्राउंड में 23 से 27 अगस्त के बीच खेला जाएगा. दोनों टेस्ट भारतीय समयनुसार सुबह 10 बजे से शुरू होंगे. मैच का लाइव प्रसारण सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क के चैनल पर होगा और लाइव स्ट्रीमिंग सोनी लिव ऐप पर होगी.

About the author शिवम

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
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Published at : 08 Aug 2026 03:13 PM (IST)
Tags :
Sarfaraz Khan IND Vs SL Test Series India Vs Sri Lanka Test Series RUTURAJ GAIKWAD SHREYAS IYER SAI SUDARSHAN
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