विजय की फिल्म देखकर फैन बनीं संगीता, फिर प्यार में छोड़ दिया लंदन, ऐसी है दोनों की लव स्टोरी

साउथ सुपरस्टार और तमिलनाडु के सीएम थलापति विजय इन दिनों अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर सुर्खियों में हैं. दरअसल, उनकी पत्नी संगीता सोरनालिंगम ने तलाक की अर्जी वापस ले ली है. दोनों पिछले काफी समय से अपने रिश्ते को लेकर चर्चा में थे. उनकी 27 साल पुरानी शादी टूटने की कगार पर पहुंच गई थी. संगीता ने विजय पर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का आरोप लगाया था और वो उनसे तलाक लेना चाहती थीं, लेकिन अब उन्होंने अपनी याचिका को वापस ले लिया है. ऐसे में आइए जानते हैं विजय और संगीता की लव स्टोरी.

कौन हैं संगीता सोरनालिंगम?

संगीता सोरनालिंगम श्रीलंका के एक बड़े बिजनेसमैन की बेटी हैं. वो श्रीलंकाई तमिल मूल की हैं, लेकिन शादी से पहले उनकी नागरिकता ब्रिटिश थी. उनकी पढ़ाई, परवरिश सब कुछ ब्रिटेन में ही हुआ है. वो अपने परिवार के साथ लंदन में रहती थीं. विजय से शादी के बाद संगीता भारत आकर बस गईं. वो एक डिवोटेड हाउस वाइफ हैं. इंडिया टुडे की रिपोर्ट के अनुसार, संगीता एक बिजनेस से भी जुड़ी हैं.

कैसे शुरू हुई लव स्टोरी?

संगीता और विजय की लव स्टोरी किसी फिल्मी की कहानी से कम नहीं है. टाइम्स ऑफ इंडिया के अनुसार, विजय से शादी करने से पहले संगीता उनकी बहुत बड़ी फैन थीं. संगीता ने 1996 में विजय की फिल्म 'पूवे उनक्कागा' देखी थी, तभी से विजय उनके मन में बस गए थे. फिल्म के सुपरहिट होने के बाद संगीता उन्हें खासतौर पर बधाई देने लंदन से चेन्नई आई थीं. इस बात से इम्प्रेस होकर विजय ने संगीता को अपने घर पर इनवाइट किया और बस यहीं से इनकी लव स्टोरी शुरू हो गई.

दोस्ती से प्यार तक पहुंची बात

विजय के घर पर संगीता की मुलाकात उनके माता-पिता (निर्देशक एस. ए. चंद्रशेखर और गायिका शोबा) से हुई. संगीता के संस्कारी व्यवहार और बातचीत के तरीके ने विजय के परिवार का दिल जीत लिया. इसके बाद दोनों के बीच बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ और जल्द ही ये दोस्ती गहरे प्यार में बदल गई. जब विजय के पिता ने देखा कि दोनों एक-दूसरे को पसंद करते हैं, तो उन्होंने बिना किसी देरी के संगीता के परिवार से शादी की बात की. दोनों परिवार इस रिश्ते के लिए तैयार हो गए और उनकी शादी का रास्ता साफ हो गया.

1999 में हुई विजय और संगीता की भव्य शादी

विजय और संगीता दोनों के धर्म अलग थे. विजय ईसाई हैं और संगीता हिंदू धर्म से ताल्लुक रखती हैं, लेकिन प्यार के आगे ये अंतर कभी आड़े नहीं आया. 25 अगस्त 1999 को दोनों शादी के बंधन में बंध गए. उनकी शादी हिंदू और ईसाई दोनों रीति-रिवाजों के अनुसार एक भव्य समारोह में संपन्न हुई. शादी के बाद एक रिसेप्शन भी हुआ. इसके बाद साल 2000 में संगीता ने बेटे जेसन संजय को जन्म दिया. वहीं, साल 2005 में कपल ने बेटी दिव्या साशा का वेलकम किया.

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