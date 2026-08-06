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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुड'भगवान ने मेरे सब्र का इम्तिहान लिया...', 'बिग बॉस OTT' फेम जिया शंकर ने की सगाई

'भगवान ने मेरे सब्र का इम्तिहान लिया...', 'बिग बॉस OTT' फेम जिया शंकर ने की सगाई

Jiya Shankar Gets Engaged: एक्ट्रेस जिया शंकर अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर चर्चा में आ गई हैं. दरअसल, उन्होंने अपने बचपन के दोस्त और बॉयफ्रेंड करण धनक से सगाई कर ली है.

Written By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 06 Aug 2026 06:13 PM (IST)
Jiya Shankar Gets Engaged: एक्ट्रेस जिया शंकर अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर चर्चा में आ गई हैं. दरअसल, उन्होंने अपने बचपन के दोस्त और बॉयफ्रेंड करण धनक से सगाई कर ली है.

टीवी की पॉपुलर एक्ट्रेस और 'बिग बॉस ओटीटी 2' की कंटेस्टेंट जिया शंकर ने अपने फैंस को एक बड़ी गुड न्यूज दी है. दरअसल, जिया ने अपने बॉयफ्रेंड करण धनक से सगाई कर ली है. उन्होंने पहली बार अपने मंगेतर का चेहरा भी रिवील किया है.

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टीवी एक्ट्रेस जिया शंकर ने हाल ही में अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर सगाई की कुछ रोमांटिक तस्वीरें शेयर की हैं. इन तस्वीरों में वो अपने बॉयफ्रेंड और मंगेतर करण धनक के साथ नजर आ रही हैं.
टीवी एक्ट्रेस जिया शंकर ने हाल ही में अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर सगाई की कुछ रोमांटिक तस्वीरें शेयर की हैं. इन तस्वीरों में वो अपने बॉयफ्रेंड और मंगेतर करण धनक के साथ नजर आ रही हैं.
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इसके साथ जिया ने एक प्यारा और इमोशनल कैप्शन भी लिखा है, जिसमें उन्होंने अपनी खुशी जाहिर की है. उन्होंने लिखा, 'शायद ये सच है, प्यार तब मिलता है, जब आप इसकी सबसे कम उम्मीद करते हैं, लेकिन भगवान ने यहां सच में मेरे सब्र का इम्तिहान लिया.'
इसके साथ जिया ने एक प्यारा और इमोशनल कैप्शन भी लिखा है, जिसमें उन्होंने अपनी खुशी जाहिर की है. उन्होंने लिखा, 'शायद ये सच है, प्यार तब मिलता है, जब आप इसकी सबसे कम उम्मीद करते हैं, लेकिन भगवान ने यहां सच में मेरे सब्र का इम्तिहान लिया.'
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उन्होंने आगे लिखा, 'ये आसान नहीं था, लेकिन किसी तरह ये हो गया. आपके साथ हुई हर बातचीत, भले ही आप मुझसे हजारों मील दूर थे, घर जैसा एहसास देती थी. ये सफर आसान नहीं था लेकिन हमने हर दिन एक-दूसरे को चुना.'
उन्होंने आगे लिखा, 'ये आसान नहीं था, लेकिन किसी तरह ये हो गया. आपके साथ हुई हर बातचीत, भले ही आप मुझसे हजारों मील दूर थे, घर जैसा एहसास देती थी. ये सफर आसान नहीं था लेकिन हमने हर दिन एक-दूसरे को चुना.'
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जिया ने अपने प्यार का इजहार करते हुए लिखा, 'तुमने मुझे वो प्यार दिया जिसका मैंने ज़िंदगी भर इंतज़ार किया था. मुश्किल दिनों में भी तुमने मुझे हंसाया. एयरपोर्ट पर विदाई के समय तुमने मुझे हमेशा जरा कसकर गले लगाया, जैसे तुम्हारा दिल हज़ारों टुकड़ों में टूट रहा हो. हम दुनिया में कहीं भी हों- 'घर' कभी कोई जगह नहीं थी, 'घर' हमेशा तुम ही थे.'
जिया ने अपने प्यार का इजहार करते हुए लिखा, 'तुमने मुझे वो प्यार दिया जिसका मैंने ज़िंदगी भर इंतज़ार किया था. मुश्किल दिनों में भी तुमने मुझे हंसाया. एयरपोर्ट पर विदाई के समय तुमने मुझे हमेशा जरा कसकर गले लगाया, जैसे तुम्हारा दिल हज़ारों टुकड़ों में टूट रहा हो. हम दुनिया में कहीं भी हों- 'घर' कभी कोई जगह नहीं थी, 'घर' हमेशा तुम ही थे.'
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जिया आगे लिखती हैं, 'मेरे प्यारे नटखट इंसान, मेरे सबसे अच्छे बचपन के दोस्त, मेरे ABCD. तुम्हारे साथ ज़िंदगी सच में एक एडवेंचर है और ये मेरी पसंदीदा रोमांटिक-कॉमेडी फ़िल्म जैसी है. मैं तुम्हारे साथ अपनी पूरी ज़िंदगी बिताने और तुम्हें वैसे ही प्यार करने का बेसब्री से इंतज़ार कर रही हूं, जैसे तुमने हमेशा मुझे प्यार किया है. आई लव यू कारण.'
जिया आगे लिखती हैं, 'मेरे प्यारे नटखट इंसान, मेरे सबसे अच्छे बचपन के दोस्त, मेरे ABCD. तुम्हारे साथ ज़िंदगी सच में एक एडवेंचर है और ये मेरी पसंदीदा रोमांटिक-कॉमेडी फ़िल्म जैसी है. मैं तुम्हारे साथ अपनी पूरी ज़िंदगी बिताने और तुम्हें वैसे ही प्यार करने का बेसब्री से इंतज़ार कर रही हूं, जैसे तुमने हमेशा मुझे प्यार किया है. आई लव यू कारण.'
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सामने आई तस्वीरों में जिया शंकर अपनी खूबसूरत डायमंड रिंग फ्लॉन्ट करती नजर आ रही हैं. वहीं, करण धनक उन्हें सगाई की अंगूठी पहनाते हुए दिखाई दे रहे हैं.
सामने आई तस्वीरों में जिया शंकर अपनी खूबसूरत डायमंड रिंग फ्लॉन्ट करती नजर आ रही हैं. वहीं, करण धनक उन्हें सगाई की अंगूठी पहनाते हुए दिखाई दे रहे हैं.
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जिया शंकर और करण धनक की खूबसूरत केमिस्ट्री ने फैंस का दिल जीत लिया है. दोनों की ये रोमांटिक तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं.
जिया शंकर और करण धनक की खूबसूरत केमिस्ट्री ने फैंस का दिल जीत लिया है. दोनों की ये रोमांटिक तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं.
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जिया शंकर और करण धनक की खूबसूरत केमिस्ट्री ने फैंस का दिल जीत लिया है. दोनों की ये रोमांटिक तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं. जिया की इस पोस्ट पर फैंस जमकर लाइक और कमेंट कर उन्हें बधाई दे रहे हैं.
जिया शंकर और करण धनक की खूबसूरत केमिस्ट्री ने फैंस का दिल जीत लिया है. दोनों की ये रोमांटिक तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं. जिया की इस पोस्ट पर फैंस जमकर लाइक और कमेंट कर उन्हें बधाई दे रहे हैं.
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जिया शंकर किसी तस्वीर में करण धनक को लिप लॉक करती नजर आ रही हैं, तो वहीं कुछ तस्वीरों में वो इमोशनल दिखाई दे रही हैं. दोनों की तस्वीरों में उनकी बॉन्डिंग और खुशी साफ नजर आ रही है. दोनों साथ में काफी खुश नजर आ रहे हैं.
जिया शंकर किसी तस्वीर में करण धनक को लिप लॉक करती नजर आ रही हैं, तो वहीं कुछ तस्वीरों में वो इमोशनल दिखाई दे रही हैं. दोनों की तस्वीरों में उनकी बॉन्डिंग और खुशी साफ नजर आ रही है. दोनों साथ में काफी खुश नजर आ रहे हैं.
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इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक, करण धनक अमेरिका बेस्ड बिजनेसमैन हैं. वो वहां एक हुक्का पार्लर चलाते हैं. इसके अलावा उनका वेप और कैनोबिस से जुड़ा बिजनेस भी है.
इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक, करण धनक अमेरिका बेस्ड बिजनेसमैन हैं. वो वहां एक हुक्का पार्लर चलाते हैं. इसके अलावा उनका वेप और कैनोबिस से जुड़ा बिजनेस भी है.
Published at : 06 Aug 2026 06:13 PM (IST)
Tags :
Jiya Shankar Kaaran Dhanak

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