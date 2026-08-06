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'भगवान ने मेरे सब्र का इम्तिहान लिया...', 'बिग बॉस OTT' फेम जिया शंकर ने की सगाई
Jiya Shankar Gets Engaged: एक्ट्रेस जिया शंकर अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर चर्चा में आ गई हैं. दरअसल, उन्होंने अपने बचपन के दोस्त और बॉयफ्रेंड करण धनक से सगाई कर ली है.
टीवी की पॉपुलर एक्ट्रेस और 'बिग बॉस ओटीटी 2' की कंटेस्टेंट जिया शंकर ने अपने फैंस को एक बड़ी गुड न्यूज दी है. दरअसल, जिया ने अपने बॉयफ्रेंड करण धनक से सगाई कर ली है. उन्होंने पहली बार अपने मंगेतर का चेहरा भी रिवील किया है.
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Published at : 06 Aug 2026 06:13 PM (IST)
Tags :Jiya Shankar Kaaran Dhanak
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