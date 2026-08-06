'भगवान ने मेरे सब्र का इम्तिहान लिया...', 'बिग बॉस OTT' फेम जिया शंकर ने की सगाई

जिया ने अपने प्यार का इजहार करते हुए लिखा, 'तुमने मुझे वो प्यार दिया जिसका मैंने ज़िंदगी भर इंतज़ार किया था. मुश्किल दिनों में भी तुमने मुझे हंसाया. एयरपोर्ट पर विदाई के समय तुमने मुझे हमेशा जरा कसकर गले लगाया, जैसे तुम्हारा दिल हज़ारों टुकड़ों में टूट रहा हो. हम दुनिया में कहीं भी हों- 'घर' कभी कोई जगह नहीं थी, 'घर' हमेशा तुम ही थे.'