नुसरत भरूचा अपनी फुलफी पर्शियन बिल्ली नोआ की बेहद लाड़ली कैट मॉम हैं. काम से फुर्सत मिलने पर वह अपना ज्यादातर समय नोआ के साथ बिताना पसंद करती हैं. समय-समय पर वे अपनी सोशल मीडिया पोस्ट्स में भी नोआ की वीडियो और तस्वीरें पोस्ट करती रहती हैं.