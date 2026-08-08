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International Cat Day 2026: इन बॉलीवुड एक्ट्रेसेस की फेवरेट हैं उनकी बिल्लियां, कहलाती हैं 'कैट मॉम्स'
International Cat Day 2026: बॉलीवुड में कई एक्ट्रेसेस ऐसी हैं, जो बिल्लियों से खूब प्यार करती हैं. उनके लिए वो पालतू जानवर नहीं, बल्कि उनके घर का हिस्सा हैं.
बिल्लियां सिर्फ पालतू जानवर नहीं होतीं, बल्कि कई लोगों के परिवार का अहम हिस्सा होती हैं. इसी तरह बॉलीवुड की कई एक्ट्रेसेस भी अपनी प्यारी बिल्लियों के साथ खास रिश्ता साझा करती हैं और अक्सर सोशल मीडिया पर उनके साथ बिताए खूबसूरत पल फैंस के साथ शेयर करती हैं. फिलहाल 'वर्ल्ड कैट डे' के मौके पर आइए जानते हैं उन पांच एक्ट्रेसेस के बारे में, जो गर्व से खुद को 'कैट मॉम' कहती हैं.
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Published at : 08 Aug 2026 09:58 AM (IST)
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