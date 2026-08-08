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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडInternational Cat Day 2026: इन बॉलीवुड एक्ट्रेसेस की फेवरेट हैं उनकी बिल्लियां, कहलाती हैं 'कैट मॉम्स'

International Cat Day 2026: इन बॉलीवुड एक्ट्रेसेस की फेवरेट हैं उनकी बिल्लियां, कहलाती हैं 'कैट मॉम्स'

International Cat Day 2026: बॉलीवुड में कई एक्ट्रेसेस ऐसी हैं, जो बिल्लियों से खूब प्यार करती हैं. उनके लिए वो पालतू जानवर नहीं, बल्कि उनके घर का हिस्सा हैं.

Written By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 08 Aug 2026 09:58 AM (IST)
International Cat Day 2026: बॉलीवुड में कई एक्ट्रेसेस ऐसी हैं, जो बिल्लियों से खूब प्यार करती हैं. उनके लिए वो पालतू जानवर नहीं, बल्कि उनके घर का हिस्सा हैं.

बिल्लियां सिर्फ पालतू जानवर नहीं होतीं, बल्कि कई लोगों के परिवार का अहम हिस्सा होती हैं. इसी तरह बॉलीवुड की कई एक्ट्रेसेस भी अपनी प्यारी बिल्लियों के साथ खास रिश्ता साझा करती हैं और अक्सर सोशल मीडिया पर उनके साथ बिताए खूबसूरत पल फैंस के साथ शेयर करती हैं. फिलहाल 'वर्ल्ड कैट डे' के मौके पर आइए जानते हैं उन पांच एक्ट्रेसेस के बारे में, जो गर्व से खुद को 'कैट मॉम' कहती हैं.

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आलिया भट्ट, नुसरत भरूचा से लेकर दिशा पाटनी तक इस लिस्ट में कई एक्ट्रेसेस शामिल हैं.
आलिया भट्ट, नुसरत भरूचा से लेकर दिशा पाटनी तक इस लिस्ट में कई एक्ट्रेसेस शामिल हैं.
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दिशा पाटनी का जानवरों के प्रति प्रेम जगजाहिर है. उनकी प्यारी बिल्लियां जैस्मिन और कीटी अक्सर उनके सोशल मीडिया पोस्ट्स में दिखाई देती हैं.
दिशा पाटनी का जानवरों के प्रति प्रेम जगजाहिर है. उनकी प्यारी बिल्लियां जैस्मिन और कीटी अक्सर उनके सोशल मीडिया पोस्ट्स में दिखाई देती हैं.
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दिशा अपने पालतू जानवरों के साथ बिताए खास पलों को फैंस के साथ साझा करती रहती हैं, जो उनके एनिमल लव को बखूबी दर्शाता है.
दिशा अपने पालतू जानवरों के साथ बिताए खास पलों को फैंस के साथ साझा करती रहती हैं, जो उनके एनिमल लव को बखूबी दर्शाता है.
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आलिया भट्ट का बिल्लियों के प्रति प्यार किसी से छिपा नहीं है. उनकी प्यारी बिल्ली एडवर्ड (एडी) सोशल मीडिया पर भी काफी लोकप्रिय है. आलिया अक्सर एडी के साथ अपनी क्यूट तस्वीरें और वीडियो साझा करती रहती हैं, जो फैंस को बेहद पसंद आते हैं.
आलिया भट्ट का बिल्लियों के प्रति प्यार किसी से छिपा नहीं है. उनकी प्यारी बिल्ली एडवर्ड (एडी) सोशल मीडिया पर भी काफी लोकप्रिय है. आलिया अक्सर एडी के साथ अपनी क्यूट तस्वीरें और वीडियो साझा करती रहती हैं, जो फैंस को बेहद पसंद आते हैं.
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नुसरत भरूचा अपनी फुलफी पर्शियन बिल्ली नोआ की बेहद लाड़ली कैट मॉम हैं. काम से फुर्सत मिलने पर वह अपना ज्यादातर समय नोआ के साथ बिताना पसंद करती हैं. समय-समय पर वे अपनी सोशल मीडिया पोस्ट्स में भी नोआ की वीडियो और तस्वीरें पोस्ट करती रहती हैं.
नुसरत भरूचा अपनी फुलफी पर्शियन बिल्ली नोआ की बेहद लाड़ली कैट मॉम हैं. काम से फुर्सत मिलने पर वह अपना ज्यादातर समय नोआ के साथ बिताना पसंद करती हैं. समय-समय पर वे अपनी सोशल मीडिया पोस्ट्स में भी नोआ की वीडियो और तस्वीरें पोस्ट करती रहती हैं.
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जानवरों से खास लगाव रखने वाली जैकलीन फर्नांडिस कई बिल्लियों की कैट मॉम हैं. उनके फेलाइन परिवार में मियू मियू, योडा, लोकी और ज़ाइज़ा शामिल हैं. जैकलीन अक्सर अपने इन प्यारे साथियों की झलक सोशल मीडिया पर साझा करती रहती हैं.
जानवरों से खास लगाव रखने वाली जैकलीन फर्नांडिस कई बिल्लियों की कैट मॉम हैं. उनके फेलाइन परिवार में मियू मियू, योडा, लोकी और ज़ाइज़ा शामिल हैं. जैकलीन अक्सर अपने इन प्यारे साथियों की झलक सोशल मीडिया पर साझा करती रहती हैं.
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कुब्रा सैत अपनी दो बिल्लियों शिफू और सेक्सी सैत से बेहद प्यार करती हैं. अभिनेत्री कई बार बता चुकी हैं कि ये दोनों उनकी जिंदगी में खुशियां और सुकून लेकर आई हैं. वे न सिर्फ उन्हें प्यार करती हैं, बल्कि उन्हें अपने बच्चों की तरह मानती हैं.
कुब्रा सैत अपनी दो बिल्लियों शिफू और सेक्सी सैत से बेहद प्यार करती हैं. अभिनेत्री कई बार बता चुकी हैं कि ये दोनों उनकी जिंदगी में खुशियां और सुकून लेकर आई हैं. वे न सिर्फ उन्हें प्यार करती हैं, बल्कि उन्हें अपने बच्चों की तरह मानती हैं.
Published at : 08 Aug 2026 09:58 AM (IST)
Tags :
Nushrratt Bharuccha Alia Bhatt International Cat Day 2026

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