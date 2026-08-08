लोकेश कनगराज- वामिका गब्बी की DC ओटीटी पर कब और कहां होगी रिलीज, जानें-डिटेल्स

लोकेश कनगराज ने अरुण मथेश्वरन की डायरेक्ट की हुई तमिल रोमांटिक एक्शन थ्रिलर फिल्म 'डीसी' के साथ एक्टिंग में डेब्यू किया है. इस फ़िल्म में क्राइम, रोमांस और बदले की कहानी है, जिसमें कनगराज मुख्य किरदार 'देवदास' की भूमिका निभा रहे हैं. वहीं, वामिका गब्बी इस फिल्म से कॉलीवुड में डेब्यू कर रही हैं. ये फिल्म 7 अगस्त, फ्राइडे को सिनेमाघरों में रिलीज हुई है. वहीं फैंस इसकी ओटीटी रिलीज की डिटेल्स भी जानने के लिए बेसब्र हो रहे हैं. जानते हैं थिएट्रिकल रन के बाद ये किस ओटीटी प्लेटफॉर्म पर स्ट्रीम होगी?

तमिल फ़िल्म 'DC' किस ओटीटी प्लेटफॉर्म पर कब होगी स्ट्रीम?

123 तेलुगु की रिपोर्ट के मुताबिक अरुण माथेश्वरन द्वारा निर्देशित तमिल एक्शन-ड्रामा फिल्म डीसीपोस्ट-थियेट्रिकल स्ट्रीमिंग राइट्स, सन एनएक्सटी ने हासिल कर लिए हैं. बताया जा रहा है कि फिल्म की शुरुआत में दिखाए जाने वाले क्रेडिट्स में इस प्लेटफ़ॉर्म का नाम शामिल है. हालाँकि, अभी तक ओटीटी प्रीमियर की सटीक तारीख की अनाउंटमेंट नहीं की गई है. फिलहाल,सन एनएक्सटी ही इसका कन्फर्म्ड स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म है.





क्या है 'DC' का प्लॉट?

डीसी एक डार्क और हिंसक दुनिया पर आधारित है और यह 'देवदास' की क्लासिक कहानी से थोड़ी-बहुत इंस्पायर है. हालांकि, यह फ़िल्म जानी-पहचानी इमोशनल उलझन को क्राइम वाली सेटिंग में ले जाती है और कहानी में एक्शन और बदले की भावना को भी एड करती है. लोकेश कनगराज ने फिल्म में देवदास का किरदार निभाया है, जो उलझी हुई दुनिया में फंसा हुआ है. उसकी ज़िंदगी दो महिलाओं, चंद्रा और पार्वती से जुड़ जाती है. वामिका गब्बी ने फिल्म में चंद्रा का किरदार है और इस प्रोजेक्ट के साथ तमिल सिनेमा में डेब्यू किया है. वहीं संजना कृष्णमूर्ति ने पार्वती का रोल किया है.

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DC बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

DC फिल्म 'ए' सर्टिफिकेट के साथ सिनेमाघरों में रिलीज़ हुई और इसका रनटाइम 2 घंटे 23 मिनट है. इंडस्ट्री ट्रैकर सैकनिल्क के आंकड़ों के मुताबिक इस फिल्म ने भारत में अपनी रिलीज़ के पहले दिन 4.1 करोड़ रुपये (नेट) की कमाई की. भारत में इसकी ग्रॉस कमाई लगभग 4.70 करोड़ रुपये रही, जबकि विदेशी बाज़ार से इसने लगभग 1 करोड़ रुपये की कमाई हुई है. इसकी के साथ इसका वर्ल्डवाइड ग्रॉस कलेक्शन 5.70 करोड़ रुपये हो गया है.

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