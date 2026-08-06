वर्क फ्रंट की बात करें तो काजोल आखिरी बार फिल्म 'सरज़मीन' में नजर आई थीं. इस फिल्म में उनके साथ पृथ्वीराज सुकुमारन और इब्राहिम अली खान भी लीड रोल में थे. अब एक्ट्रेस जल्द ही 'महाराग्नि: क्वीन ऑफ क्वीन्स' में दिखाई देंगी. प्रभु देवा, नसीरुद्दीन शाह और संयुक्ता भी फिल्म का हिस्सा हैं.