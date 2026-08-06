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Photos: मुबंई एयरपोर्ट पर काजोल का बर्थडे सेलिब्रेशन, पैप्स संग काटा केक, बेटी न्यासा देवगन भी दिखीं साथ
Kajol Birthday: काजोल ने हाल ही में मुंबई एयरपोर्ट पर पैपराजी के साथ केक काटकर अपना जन्मदिन सेलिब्रेट किया. इस दौरान उनकी बेटी न्यासा देवगन भी उनके साथ नजर आईं.
बॉलीवुड की पॉपुलर एक्ट्रेस काजोल 52 साल की हो गई हैं. 5 अगस्त को उन्होंने अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया. हाल ही में मुंबई एयरपोर्ट पर काजोल अपनी बेटी न्यासा देवगन के साथ स्पॉट हुईं, जहां उन्होंने पैपराजी के साथ केक काटकर अपना बर्थडे मनाया.
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Published at : 06 Aug 2026 09:01 AM (IST)
Tags :Kajol Nysa Devgn
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