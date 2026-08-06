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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडPhotos: मुबंई एयरपोर्ट पर काजोल का बर्थडे सेलिब्रेशन, पैप्स संग काटा केक, बेटी न्यासा देवगन भी दिखीं साथ

Photos: मुबंई एयरपोर्ट पर काजोल का बर्थडे सेलिब्रेशन, पैप्स संग काटा केक, बेटी न्यासा देवगन भी दिखीं साथ

Kajol Birthday: काजोल ने हाल ही में मुंबई एयरपोर्ट पर पैपराजी के साथ केक काटकर अपना जन्मदिन सेलिब्रेट किया. इस दौरान उनकी बेटी न्यासा देवगन भी उनके साथ नजर आईं.

Written By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 06 Aug 2026 09:01 AM (IST)
Kajol Birthday: काजोल ने हाल ही में मुंबई एयरपोर्ट पर पैपराजी के साथ केक काटकर अपना जन्मदिन सेलिब्रेट किया. इस दौरान उनकी बेटी न्यासा देवगन भी उनके साथ नजर आईं.

बॉलीवुड की पॉपुलर एक्ट्रेस काजोल 52 साल की हो गई हैं. 5 अगस्त को उन्होंने अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया. हाल ही में मुंबई एयरपोर्ट पर काजोल अपनी बेटी न्यासा देवगन के साथ स्पॉट हुईं, जहां उन्होंने पैपराजी के साथ केक काटकर अपना बर्थडे मनाया.

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बर्थडे गर्ल काजोल को बीती रात मुंबई एयरपोर्ट पर स्पॉट किया गया. इस दौरान उनके साथ बेटी न्यासा देवगन भी नजर आईं. मां-बेटी की जोड़ी ने अपने स्टाइलिश अंदाज से सभी का ध्यान खींच लिया.
बर्थडे गर्ल काजोल को बीती रात मुंबई एयरपोर्ट पर स्पॉट किया गया. इस दौरान उनके साथ बेटी न्यासा देवगन भी नजर आईं. मां-बेटी की जोड़ी ने अपने स्टाइलिश अंदाज से सभी का ध्यान खींच लिया.
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जैसे ही काजोल अपनी कार से उतरीं, वहां मौजूद पैपराजी ने उन्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं दीं. खास बात ये है कि पैप्स उनके लिए केक भी लेकर आए थे.
जैसे ही काजोल अपनी कार से उतरीं, वहां मौजूद पैपराजी ने उन्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं दीं. खास बात ये है कि पैप्स उनके लिए केक भी लेकर आए थे.
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एक्ट्रेस ने एयरपोर्ट के बाहर ही पैपराजी के साथ केक काटकर अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया. इस दौरान काजोल काफी खुश नजर आईं और उन्होंने सभी का मुस्कुराते हुए धन्यवाद भी किया.
एक्ट्रेस ने एयरपोर्ट के बाहर ही पैपराजी के साथ केक काटकर अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया. इस दौरान काजोल काफी खुश नजर आईं और उन्होंने सभी का मुस्कुराते हुए धन्यवाद भी किया.
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काजोल और न्यासा देवगन की ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं. फैंस मां-बेटी की इस खूबसूरत जोड़ी पर खूब प्यार लुटा रहे हैं, वहीं काजोल का सादगी भरा अंदाज भी लोगों को काफी पसंद आ रहा है.
काजोल और न्यासा देवगन की ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं. फैंस मां-बेटी की इस खूबसूरत जोड़ी पर खूब प्यार लुटा रहे हैं, वहीं काजोल का सादगी भरा अंदाज भी लोगों को काफी पसंद आ रहा है.
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एयरपोर्ट पर काजोल कैजुअल और कम्फर्टेबल लुक में नजर आईं. उन्होंने व्हाइट फुल स्लीव शॉर्ट कुर्ती के साथ लाइट ब्लू डेनिम जींस पहनी थी. अपने लुक को उन्होंने व्हाइट स्नीकर्स, ब्लैक टोट बैग और ब्लू फ्रेम वाले सनग्लासेस से स्टाइल किया.
एयरपोर्ट पर काजोल कैजुअल और कम्फर्टेबल लुक में नजर आईं. उन्होंने व्हाइट फुल स्लीव शॉर्ट कुर्ती के साथ लाइट ब्लू डेनिम जींस पहनी थी. अपने लुक को उन्होंने व्हाइट स्नीकर्स, ब्लैक टोट बैग और ब्लू फ्रेम वाले सनग्लासेस से स्टाइल किया.
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काजोल ने कंधे पर प्रिंटेड शॉल डाला हुआ था और बालों को बन में स्टाइल किया था, जिसने उनके एयरपोर्ट लुक में चार चांद लगा दिए. उनका ये सिंपल, एलिगेंट और कम्फर्टेबल अंदाज फैंस को खूब पसंद आ रहा है.
काजोल ने कंधे पर प्रिंटेड शॉल डाला हुआ था और बालों को बन में स्टाइल किया था, जिसने उनके एयरपोर्ट लुक में चार चांद लगा दिए. उनका ये सिंपल, एलिगेंट और कम्फर्टेबल अंदाज फैंस को खूब पसंद आ रहा है.
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वहीं, न्यासा देवगन भी एयरपोर्ट पर कैजुअल और स्टाइलिश लुक में नजर आईं. उन्होंने व्हाइट फुल स्लीव टॉप के साथ मैचिंग लूज ट्राउजर पहना था.
वहीं, न्यासा देवगन भी एयरपोर्ट पर कैजुअल और स्टाइलिश लुक में नजर आईं. उन्होंने व्हाइट फुल स्लीव टॉप के साथ मैचिंग लूज ट्राउजर पहना था.
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उन्होंने अपने लुक को ब्राउन शोल्डर बैग और खुले बालों के साथ कंप्लीट किया. मिनिमल मेकअप में न्यासा का सिंपल, एलिगेंट और ग्लैमरस अंदाज देखने को मिला, जिसने फैंस का ध्यान अपनी ओर खींच लिया.
उन्होंने अपने लुक को ब्राउन शोल्डर बैग और खुले बालों के साथ कंप्लीट किया. मिनिमल मेकअप में न्यासा का सिंपल, एलिगेंट और ग्लैमरस अंदाज देखने को मिला, जिसने फैंस का ध्यान अपनी ओर खींच लिया.
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वर्क फ्रंट की बात करें तो काजोल आखिरी बार फिल्म 'सरज़मीन' में नजर आई थीं. इस फिल्म में उनके साथ पृथ्वीराज सुकुमारन और इब्राहिम अली खान भी लीड रोल में थे. अब एक्ट्रेस जल्द ही 'महाराग्नि: क्वीन ऑफ क्वीन्स' में दिखाई देंगी. प्रभु देवा, नसीरुद्दीन शाह और संयुक्ता भी फिल्म का हिस्सा हैं.
वर्क फ्रंट की बात करें तो काजोल आखिरी बार फिल्म 'सरज़मीन' में नजर आई थीं. इस फिल्म में उनके साथ पृथ्वीराज सुकुमारन और इब्राहिम अली खान भी लीड रोल में थे. अब एक्ट्रेस जल्द ही 'महाराग्नि: क्वीन ऑफ क्वीन्स' में दिखाई देंगी. प्रभु देवा, नसीरुद्दीन शाह और संयुक्ता भी फिल्म का हिस्सा हैं.
Published at : 06 Aug 2026 09:01 AM (IST)
Tags :
Kajol Nysa Devgn

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