सनी की 'बंटवारा 1947' या इमरान हाशमी की 'आवारापन 2', पहले दिन कौन मारेगी बाजी?

भारतीय बॉक्स ऑफिस पर इंडिपेंडेंस डे वीकेंड हमेशा से फिल्म रिलीज के लिए सबसे फायदेमंद समय रहा है. वहीं कोविड के बाद के दौर में, जॉनर चाहे जो भी हो, फिल्में आम तौर पर इस रिलीज़ विंडो का फ़ायदा उठाती रही हैं. इस स्वतंत्रता दिवस से एक दिन पहले यानी 14 अगस्त को सिनेमाघरों में बॉलीवुड से दो बड़ी और मच अवेटेड फिल्में रिलीज हो रही हैं. इनमें से एक सनी देओल की विभाजन पर बेस्ड देशभक्ति से भरी 'बंटवारा 1947' है तो वहीं दूसरी इमरान हाशमी की रोमांटिक म्यूजिकल एक्शन थ्रिलर 'आवारापन 2' है. दोनों का ही काफी बज है. ऐसे में बड़े पर्दे पर इन दोनों फिल्मों के क्लैश को लेकर फैंस काफी एक्साइटेड है. चलिए यहां जानते हैं इनमें से कौन सी फिल्म ओपनिंग डे पर बंपर कमाई कर सकती है.

बंटवारा 1947 कितने करोड़ से कर सकती है ओपनिंग?

बंटवारा 1947 को राजकुमार संतोषी ने डायरेक्ट किया है और फिल्म में सनी देओल, प्रीति जिंटा, शबाना आजमी, अली फजल और करण देओल ने अहम रोल प्ले किया है. सनी की इस साल देशभक्ति से भरी बॉर्डर 2 ब्लॉकबस्टर रही थी. उम्मीद की जा रही है कि वे फिर से बंटवारा 1947 से बॉक्स ऑफिस पर गर्दा उड़ा सकते हैं.

दरअसल फिल्म का देशभक्ति कंटेंट दर्शकों को ज्यादा संख्या में सिनेमाघरो में खींच सकता है. ऐसे में कोईमोई के आंकड़ों की मानें तो ये फिल्म 10 से 13 करोड़ के कलेक्शन के साथ ओपनिंग कर सकती है. अगर फिल्म को पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ मिलता है तो ओपनिंग डे कलेक्शन और भी बढ़ सकता है.





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आवारापन 2 कितने करोड़ से कर सकती है ओपनिंग?

आवारापन 2 इमरान हाशमी की साल 2007 में आई आवारापन की सीक्वल है. इस फिल्म को लेकर भी काफी बज बना हुआ है. हालांकि इसके ट्रेलर को दर्शको से मिला-जुला रिस्पॉन्स मिला है लेकिन सीक्वल का फायदा यकीनन विशेष भट्ट के प्रोडक्शन के फेवर में काम करेगा. इन सबके बीच 'तेरा मेरा रिश्ता' का नया वर्जन कल रिलीज हुआ और इसने पुरानी यादों को ताजा कर दिया है. ऐसे में उम्मीद है कि इमरान हाशमी 'शिवम पंडित' के तौर पर जबरदस्त कमबैक करेंगे और बॉक्स ऑफ़िस पर धूम मचा देंगे. कोईमोई की रिपोर्ट की मानें तो ये फिल्म पहले दिन 10 से 15 करोड़ की रेंज में ओपनिंग कर सकती है.





कौन मारेगी पहले दिन बाजी?

सनी देओल की फ़िल्म अपने देशभक्ति वाले कंटेंट की वजह से बाजी मार सकती है, जबकि इमरान हाशमी को लोगों का ध्यान खींचने और पहले वीकेंड में अपनी जगह बनाने के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी अगर वह ऐसा कर पाते हैं, तो नितिन कक्कड़ की 'आवारापन 2' के पास सनी देओल की फिल्म की आंधी का सामना करने और जीत हासिल करने का बराबर मौका होगा. हालांकि अब यह तो दोनों फिल्मों की रिलीज के बाद ही पता चल पाएगा कि बंटवारा 1947 या 'आवारापन' के सीक्वल में से कौन बॉक्स ऑफ़िस की इस लड़ाई में बाज़ी मार पाती है.

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