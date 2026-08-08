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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाअसम में बाढ़ से 98 की मौत, हिमाचल से बंगाल तक IMD का अलर्ट, UP-बिहार में कैसा मौसम?

असम में बाढ़ से 98 की मौत, हिमाचल से बंगाल तक IMD का अलर्ट, UP-बिहार में कैसा मौसम?

मॉनसूनी बारिश के बीच मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है. यूपी और बिहार से लेकर छत्तीसगढ़, झारखंड, बंगाल और ओडिशा तक भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है.

Written By : संतोष सिंह |  Updated at : 08 Aug 2026 09:56 AM (IST)
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मॉनसूनी बारिश के बीच भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने अलर्ट जारी किया है. मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक शनिवार को यूपी, बिहार समेत कई राज्यों में तूफानी बारिश के साथ आंधी की चेतावनी जारी की गई है. इस दौरान 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से हवा चलने की चेतावनी जारी की गई है. कुछ राज्यों में ओले गिरने की भी चेतावनी है. 

बंगाल और उससे सटे उत्तर-पश्चिम बंगाल की खाड़ी के तटीय इलाकों में कम दबाव क्षेत्र बनने की संभावना है, जिसके चलते अगले 3 दिनों तक पूर्वी भारत में भारी बारिश हो सकती है और 8 अगस्त को ओडिशा में कहीं-कहीं बहुत ज्यादा भारी बारिश होने की संभावना है. 

IMD के मुताबिक अगले कुछ घंटों में यूपी, बिहार, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, उत्तराखंड, पंजाब, हिमाचल, जम्मू-कश्मीर, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल और ओडिशा के कई जिलों में तेज बारिश की चेतावनी जारी की गई है. 

दिल्ली में तेज बारिश का अलर्ट
मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली में आज शनिवार को मध्यम से तेज बारिश का अलर्ट जारी किया गया है. इस दौरान हवा की स्पीड 20 से 30 किमी प्रति घंटे तक रहने की संभावना है. राजधानी में आज अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस जाएगा तो वहीं न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस तक जाने की संभावना है.

यूपी का मौसम
यूपी के गाजियाबाद, मेरठ, आगरा, मथुरा, कानपुर, मिर्जापुर, बिजनौर, मुजफ्फरनगर,बुलंदशहर, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, गोरखपुर, आजमगढ़, देवरिया, सोनभद्र, चंदौली, मऊ, वाराणसी और प्रयागराज में भारी बारिश-आंधी की चेतावनी जारी की गई है. इस दौरान 70 से 75 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज आंधी चलने का अलर्ट है. 8 अगस्त को लखनऊ का अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस तो वहीं न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस रहेगा.

बिहार में येलो अलर्ट
बिहार के जहानाबाद, सारण, सीवान, बक्सर, गया, पटना, बेगूसराय, समस्तीपुर, दरभंगा, मधुबनी, पूर्णिया, किशनगंज, अररिया, सहरसा, सुपौल, खगड़िया, भागलपुर और लखीसराय में भारी बारिश और आंधी का येलो अलर्ट जारी किया गया है. इस दौरान 65 से 70 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज आंधी चलने का येलो अलर्ट जारी किया गया है. 

असम में बाढ़
असम में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है. एक आधिकारिक बुलेटिन में बताया गया है कि मरने वालों की संख्या बढ़कर 98 हो गई है, जबकि 13 जिलों में प्रभावित लोगों की संख्या घटकर 1.55 लाख हो गई है. असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के बुलेटिन में कहा गया कि नवीनतम मौत चराइदेव जिले के महमोरा राजस्व सर्कल से हुई है. शिवसागर, गोलाघाट, नागांव, होजाई, सोनितपुर, धेमाजी, दरांग, बिस्वनाथ, कामरूप (एम), लखीमपुर, उदलगुरी, जोरहाट और चराइदेव बाढ़ के पानी से प्रभावित रहे, जिससे 464 गांव प्रभावित हुए हैं.

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About the author संतोष सिंह

संतोष सिंह एबीपी लाइव में कार्यरत हैं. वो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय ख़बरों की कवरेज की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में लगभग 1 दशक से सक्रिय हैं. संतोष ने अपने करियर की शुरुआत न्यूज़ चैनल में टिकर (ब्रेकिंग) से की थी. 

संतोष इससे पहले अलग-अलग मीडिया संस्थानों में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं, जहां उन्होंने ब्रेकिंग न्यूज, कंटेंट राइटिंग में अनुभव हासिल किया. संतोष ने JIMMC नोएडा से मास कम्युनिकेशन में PG डिप्लोमा किया है.
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Published at : 08 Aug 2026 09:55 AM (IST)
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