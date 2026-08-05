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आमिर खान से राज अर्जुन तक, प्रदीप रावत के अंतिम संस्कार में पहुंचे सितारे

Pradeep Ravat Death: मशहूर एक्टर प्रदीप रावत का कल निधन हो गया है. वहीं, आज उनके अंतिम संस्कार में आमिर खान और राज अर्जुन समेत कई फिल्म जगत की हस्तियां उन्हें श्रद्धांजलि देने पहुंचीं.

Written By : मयूरी सिंह  | Updated at : 05 Aug 2026 05:48 PM (IST)
Pradeep Ravat Death: मशहूर एक्टर प्रदीप रावत का कल निधन हो गया है. वहीं, आज उनके अंतिम संस्कार में आमिर खान और राज अर्जुन समेत कई फिल्म जगत की हस्तियां उन्हें श्रद्धांजलि देने पहुंचीं.

प्रदीप रावत हिंदी और साउथ सिनेमा के जाने माने एक्टर थे. प्रदीप रावत को विलेन के रोल के लिए जाना जाता है. 4 अगस्त को उनका निधन हो गया है, जिससे पूरी इंडस्ट्री शोक में है. आज, 5 अगस्त को उनके अंतिम संस्कार में फिल्म जगत की कई हस्तियां उन्हें श्रद्धांजलि देने और उनके अंतिम दर्शन करने पहुंचीं.

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एक्टर प्रदीप रावत ने 74 साल की उम्र में दुनिया को अलिवदा कह दिया है. कैंसर से निधन उनका हो गया है.
एक्टर प्रदीप रावत ने 74 साल की उम्र में दुनिया को अलिवदा कह दिया है. कैंसर से निधन उनका हो गया है.
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मुंबई के गोरेगांव वेस्ट स्थित इम्पीरियल हाइट्स में आज उनका अंतिम संस्कार होना है.
मुंबई के गोरेगांव वेस्ट स्थित इम्पीरियल हाइट्स में आज उनका अंतिम संस्कार होना है.
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इस दौरान उनके बेटे विक्रम रावत बेहद इमोशनल नजर आएं. उनके आंखों में आंसू छलक रहे थे.
इस दौरान उनके बेटे विक्रम रावत बेहद इमोशनल नजर आएं. उनके आंखों में आंसू छलक रहे थे.
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बॉलीवुड एक्टर आमिर खान भी प्रदीप रावत को अंतिम विदाई देने पहुंचे थे.
बॉलीवुड एक्टर आमिर खान भी प्रदीप रावत को अंतिम विदाई देने पहुंचे थे.
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बता दें, आमिर खान और प्रदीप रावत ने 'लगान', 'गजनी' और 'सरफरोश' जैसी फिल्म में साथ काम किया है.
बता दें, आमिर खान और प्रदीप रावत ने 'लगान', 'गजनी' और 'सरफरोश' जैसी फिल्म में साथ काम किया है.
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टीवी एक्ट्रेस रुहानिका धवन भी अपने सीनियर एक्टर प्रदीप रावत के अंतिम दर्शन करने पहुंची थीं.
टीवी एक्ट्रेस रुहानिका धवन भी अपने सीनियर एक्टर प्रदीप रावत के अंतिम दर्शन करने पहुंची थीं.
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एक्टर राज अर्जुन भी प्रदीप रावत के अंतिम संस्कार में शामिल हुए.
एक्टर राज अर्जुन भी प्रदीप रावत के अंतिम संस्कार में शामिल हुए.
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प्रदीप रावत के करीबी दोस्त और एक्टर यशपाल शर्मा भी अंतिम संस्कार में शामिल हुए. वो काफी इमोशनल नजर आए.
प्रदीप रावत के करीबी दोस्त और एक्टर यशपाल शर्मा भी अंतिम संस्कार में शामिल हुए. वो काफी इमोशनल नजर आए.
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एक्टर अखिलेंद्र मिश्रा ने भी नम आंखों के साथ अपने साथी कलाकार को विदाई दी.
एक्टर अखिलेंद्र मिश्रा ने भी नम आंखों के साथ अपने साथी कलाकार को विदाई दी.
Published at : 05 Aug 2026 05:48 PM (IST)
Tags :
Aamir Khan Pradeep Ram Singh Rawat

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