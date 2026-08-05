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आमिर खान से राज अर्जुन तक, प्रदीप रावत के अंतिम संस्कार में पहुंचे सितारे
Pradeep Ravat Death: मशहूर एक्टर प्रदीप रावत का कल निधन हो गया है. वहीं, आज उनके अंतिम संस्कार में आमिर खान और राज अर्जुन समेत कई फिल्म जगत की हस्तियां उन्हें श्रद्धांजलि देने पहुंचीं.
प्रदीप रावत हिंदी और साउथ सिनेमा के जाने माने एक्टर थे. प्रदीप रावत को विलेन के रोल के लिए जाना जाता है. 4 अगस्त को उनका निधन हो गया है, जिससे पूरी इंडस्ट्री शोक में है. आज, 5 अगस्त को उनके अंतिम संस्कार में फिल्म जगत की कई हस्तियां उन्हें श्रद्धांजलि देने और उनके अंतिम दर्शन करने पहुंचीं.
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Published at : 05 Aug 2026 05:48 PM (IST)
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