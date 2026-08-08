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महिला आरक्षण बिल पर अकाली दल का बड़ा दांव, बैठक में क्या तय हुआ?

Punjab News: शिरोमणि अकाली दल ने महिला आरक्षण बिल को तत्काल लागू करने की मांग की है. पार्टी ने कहा कि महिलाओं को समान अधिकार और प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए.

Written By : एबीपी स्टेट डेस्क |  Updated at : 08 Aug 2026 04:11 PM (IST)
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शिरोमणि अकाली दल ने देश में महिला आरक्षण विधेयक को जल्द से जल्द लागू करने की मांग की है. चंडीगढ़ में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की बैठक हुई, जिसमें महिला आरक्षण के साथ-साथ परिसीमन को लेकर भी विस्तार से चर्चा की गई. पार्टी ने कहा कि महिलाओं को राजनीति में बराबर हिस्सेदारी मिलनी चाहिए और इसके लिए अब किसी तरह की देरी नहीं होनी चाहिए.

अकाली दल ने कहा कि पार्टी सिख गुरुओं की शिक्षाओं से प्रेरणा लेती है. सिख गुरुओं ने हमेशा महिलाओं की गरिमा, समानता और उनके अधिकारों की बात की. इसी सोच के तहत पार्टी ने संसद में महिला आरक्षण को तत्काल लागू करने की मांग उठाई है.

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पार्टी ने शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी (SGPC) का भी उदाहरण दिया. अकाली दल के मुताबिक, SGPC पहले ही अपने सदन में महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान कर चुकी है. पार्टी का कहना है कि जब यह व्यवस्था वहां लागू की जा सकती है तो देश की राजनीति में भी महिलाओं को उनका उचित प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए.

परिसीमन को लेकर भी अकाली दल की मांग

बैठक में देश में होने वाले परिसीमन को लेकर भी चर्चा हुई. अकाली दल ने निष्पक्ष और समान परिसीमन की मांग की है. पार्टी का कहना है कि परिसीमन ऐसा होना चाहिए, जिससे किसी एक राज्य को फायदा या नुकसान न हो और सभी राज्यों को उचित प्रतिनिधित्व मिल सके.

सीटें बढ़ाने के प्रस्ताव का समर्थन

अकाली दल ने केंद्र सरकार की ओर से सदन में रखे गए उस प्रस्ताव का समर्थन किया है, जिसमें सभी राज्यों की सीटों में समान रूप से 50 फीसदी की बढ़ोतरी करने की बात कही गई है. पार्टी के मुताबिक, इससे लोकसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व बढ़ाया जा सकता है और परिसीमन को लेकर उठने वाली चिंताओं को भी दूर किया जा सकता है.

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अकाली दल ने साफ कहा कि महिला आरक्षण और परिसीमन की प्रक्रिया को अब जल्द पूरा किया जाना चाहिए. पार्टी का मानना है कि महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी बढ़ाने के साथ-साथ परिसीमन में सभी राज्यों के साथ समान व्यवहार होना जरूरी है.

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Published at : 08 Aug 2026 03:13 PM (IST)
Tags :
Shiromani Akali Dal Women's Reservation PUNJAB NEWS
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