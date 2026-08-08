'कौन बनेगा करोड़पति' में आमिर खान ने अमिताभ बच्चन से पूछा मजेदार सवाल, बिग बी ने दिया ऐसा जवाब

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हिंदी न्यूज़मनोरंजनटेलीविजनKBC 18: 'आपको कोई फायदा नहीं होगा...', अमिताभ बच्चन और आमिर खान के बीच मजेदार नोकझोंक, सनी देओल भी दिखे साथ

KBC 18: 'आपको कोई फायदा नहीं होगा...', अमिताभ बच्चन और आमिर खान के बीच मजेदार नोकझोंक, सनी देओल भी दिखे साथ

KBC 18 Promo: रियलिटी शो 'कौन बनेगा करोड़पति' जल्द ही नए सीजन के साथ लौट रहा है. शो का नया प्रोमो सामने आया है, जिसमें अमिताभ बच्चन के साथ आमिर खान और सनी देओल हॉटसीट पर नजर आ रहे हैं.

Written By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क |  Edited By: Diksha Sharma |  Updated at : 08 Aug 2026 04:04 PM (IST)
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टीवी का सबसे पॉपुलर क्विज रियलिटी शो 'कौन बनेगा करोड़पति' (KBC) अपने नए सीजन के साथ एक बार फिर दर्शकों का मनोरंजन करने के लिए तैयार है. शो का नया प्रोमो जारी किया गया है, जिसमें बॉलीवुड एक्टर आमिर खान और सनी देओल हॉटसीट पर बैठकर शो के होस्ट अमिताभ बच्चन के सवालों का सामना करते नजर आ रहे हैं. 

प्रोमो में क्या है खास?
सामने आए प्रोमो वीडियो में आमिर खान और अमिताभ बच्चन के बीच मजेदार बातचीत देखने को मिल रही है. आमिर खान हंसते हुए अमिताभ बच्चन से शो की थीम 'सोचना पड़ेगा' को लेकर सवाल पूछते हैं, 'आपने अपने प्रोमो में कहा है कि सोचना पड़ेगा... थोड़ा हिंट बता दीजिए सर, क्या सोचना पड़ेगा?' इस पर बिग बी अपने खास अंदाज में जवाब देते हुए कहते हैं, 'ऐसा है सर, मुझे देखने से आपको कोई फायदा नहीं होने वाला है.' अमिताभ बच्चन का ये जवाब सुनकर आमिर खान तुरंत चुटकी लेते हुए कहते हैं, 'अरे, वो तो मुझे पता चल गया है सर.'

 
 
 
 
 
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'इतना आसान नहीं होने वाला है'
इसके बाद अमिताभ बच्चन कहते हैं कि इस बार का सफर 'इतना आसान नहीं होने वाला है'. इस पर आमिर खान मुस्कुराते हुए कहते हैं, 'कोशिश करते हैं सर.' फिर बिग बी कहते हैं, 'हां, क्योंकि सोचना पड़ता है न भाई साहब!' जिस पर आमिर खान भी हंसते हुए सहमत होते हैं और कहते हैं, 'सोचना पड़ेगा सर, वाकई सोचना पड़ेगा.'

कब और कहां देखें शो?
'कौन बनेगा करोड़पति' का 18वां सीजन सोमवार, 10 अगस्त से रात 9 बजे ऑन एयर होगा. दर्शक इस शो को सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन और सोनी लिव ऐप पर देख सकते हैं. हर बार की तरह इस बार भी अमिताभ बच्चन शो को होस्ट करने वाले हैं. इस बार शो की थीम 'सोचना पड़ेगा' है.

'बंटवारा 1947' को लेकर चर्चा में सनी देओल
बता दें कि बॉलीवुड एक्टर सनी देओल इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म 'बंटवारा 1947' को लेकर चर्चा में हैं. ये फिल्म 14 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है. इस फिल्म के प्रोड्यूसर आमिर खान हैं. राजकुमार संतोषी ने इसे डायरेक्ट किया है. फिल्म में प्रीति जिंटा, करण देओल, अभिमन्यु सिंह, अली फजल और शबाना शामिल जैसे एक्टर्स भी नजर आएंगे. 

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Published at : 08 Aug 2026 04:04 PM (IST)
Tags :
Amitabh Bachchan Aamir Khan Sunny Deol KBC 18
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