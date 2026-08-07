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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडNational Handloom Day: रेखा से आलिया और जाह्नवी तक, बॉलीवुड की ये हसीनाएं बढ़ा रही इंडियन हैंडलूम की शान

National Handloom Day: रेखा से आलिया और जाह्नवी तक, बॉलीवुड की ये हसीनाएं बढ़ा रही इंडियन हैंडलूम की शान

National Handloom Day: बॉलीवुड की कई एक्ट्रेसेस है जो इंडियन हैंडलूम को बढ़ावा दे रही हैं. आइए जानते हैं उन एक्ट्रेसेस के बारे में, जिन्होंने अपने स्टाइल से हैंडलूम को खास पहचान दी.

Written By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 07 Aug 2026 10:34 AM (IST)
National Handloom Day: बॉलीवुड की कई एक्ट्रेसेस है जो इंडियन हैंडलूम को बढ़ावा दे रही हैं. आइए जानते हैं उन एक्ट्रेसेस के बारे में, जिन्होंने अपने स्टाइल से हैंडलूम को खास पहचान दी.

भारत का हैंडलूम सिर्फ कपड़ा नहीं, बल्कि हमारी संस्कृति, परंपरा और कारीगरों की मेहनत की पहचान है. हर साल 7 अगस्त को 'नेशनल हैंडलूम डे' मनाया जाता है, ताकि उन लाखों बुनकरों को सम्मान दिया जा सके, जो पीढ़ियों से इस कला को जीवित रखे हुए हैं. आज के दौर में भी बॉलीवुड की कई अभिनेत्रियां अपनी साड़ियों के जरिए भारतीय हैंडलूम को बढ़ावा दे रही हैं. आइए जानते हैं उन एक्ट्रेसेस के बारे में, जिन्होंने अपने स्टाइल से हैंडलूम को खास पहचान दिलाई.

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विद्या बालन ने साड़ी को सिर्फ फैशन नहीं, बल्कि इंडियन संस्कृति से जुड़ने का माध्यम बनाया है. उनकी पसंद में कांजीवरम, बनारसी, महेश्वरी और कई अन्य पारंपरिक हैंडलूम साड़ियां शामिल हैं.
विद्या बालन ने साड़ी को सिर्फ फैशन नहीं, बल्कि इंडियन संस्कृति से जुड़ने का माध्यम बनाया है. उनकी पसंद में कांजीवरम, बनारसी, महेश्वरी और कई अन्य पारंपरिक हैंडलूम साड़ियां शामिल हैं.
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खास बात ये है कि वो सिर्फ इन्हें पहनती ही नहीं, बल्कि लोगों को बुनकरों का समर्थन करने और असली हैंडलूम खरीदने के लिए भी लगातार इंस्पायर करती हैं.
खास बात ये है कि वो सिर्फ इन्हें पहनती ही नहीं, बल्कि लोगों को बुनकरों का समर्थन करने और असली हैंडलूम खरीदने के लिए भी लगातार इंस्पायर करती हैं.
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रेखा का नाम लेते ही उनकी शानदार कांजीवरम साड़ियां सबसे पहले याद आती हैं. सालों से वो लगभग हर कार्यक्रम में पारंपरिक रेशमी साड़ियों, मंदिर ज्वेलरी और गजरे के साथ नजर आती रही हैं. उनका हर लुक इंडियन हैंडलूम की बारीक कारीगरी और पारंपरिक सौंदर्य का उत्सव लगता है. बदलते फैशन ट्रेंड्स के बावजूद रेखा ने हमेशा इंडियन बुनाई को अपनी पहचान बनाए रखा है.
रेखा का नाम लेते ही उनकी शानदार कांजीवरम साड़ियां सबसे पहले याद आती हैं. सालों से वो लगभग हर कार्यक्रम में पारंपरिक रेशमी साड़ियों, मंदिर ज्वेलरी और गजरे के साथ नजर आती रही हैं. उनका हर लुक इंडियन हैंडलूम की बारीक कारीगरी और पारंपरिक सौंदर्य का उत्सव लगता है. बदलते फैशन ट्रेंड्स के बावजूद रेखा ने हमेशा इंडियन बुनाई को अपनी पहचान बनाए रखा है.
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कंगना रनौत अक्सर इंडियन हैंडलूम से बनी साड़ियों और एथनिक आउटफिट में नजर आती हैं. नेशनल सेरेमनी से लेकर इवेंट्स तक, वो अपने पहनावे के जरिए देश की विविध बुनाई परंपराओं को सम्मान देती हैं. उनका सादा लेकिन आकर्षक अंदाज इंडियन कारीगरों की मेहनत और हस्तशिल्प की खूबसूरती को उभारता है.
कंगना रनौत अक्सर इंडियन हैंडलूम से बनी साड़ियों और एथनिक आउटफिट में नजर आती हैं. नेशनल सेरेमनी से लेकर इवेंट्स तक, वो अपने पहनावे के जरिए देश की विविध बुनाई परंपराओं को सम्मान देती हैं. उनका सादा लेकिन आकर्षक अंदाज इंडियन कारीगरों की मेहनत और हस्तशिल्प की खूबसूरती को उभारता है.
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आलिया भट्ट जामदानी, चंदेरी और सिल्क साड़ियों में कई बार नजर आ चुकी हैं. वो सस्टेनेबल फैशन को बढ़ावा देती हैं और कपड़ों को दोबारा पहनने में भी विश्वास रखती हैं. उनका स्टाइल दिखाता है कि भारतीय हैंडलूम आज भी फैशन की दुनिया में खास जगह रखता है.
आलिया भट्ट जामदानी, चंदेरी और सिल्क साड़ियों में कई बार नजर आ चुकी हैं. वो सस्टेनेबल फैशन को बढ़ावा देती हैं और कपड़ों को दोबारा पहनने में भी विश्वास रखती हैं. उनका स्टाइल दिखाता है कि भारतीय हैंडलूम आज भी फैशन की दुनिया में खास जगह रखता है.
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दीपिका पादुकोण ने कई बड़े इवेंट्स पर इंडियन हैंडलूम को शानदार तरीके से प्रजेंट किया है. बेंगलुरु में अपने वेडिंग रिसेप्शन में पहनी गई उनकी गोल्डन कांजीवरम साड़ी आज भी उनके सबसे यादगार लुक्स में गिनी जाती है.
दीपिका पादुकोण ने कई बड़े इवेंट्स पर इंडियन हैंडलूम को शानदार तरीके से प्रजेंट किया है. बेंगलुरु में अपने वेडिंग रिसेप्शन में पहनी गई उनकी गोल्डन कांजीवरम साड़ी आज भी उनके सबसे यादगार लुक्स में गिनी जाती है.
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जाह्नवी कपूर उन यंग एक्ट्रेसेसमें शामिल हैं, जिन्होंने इंडियन हैंडलूम को मॉडर्न फैशन का हिस्सा बनाया है. फेस्टिवल्स, फिल्म प्रमोशन और इवेंट्स वो अक्सर हाथ से बुनी साड़ियों में नजर आती हैं. पारंपरिक साड़ियों को मॉडर्न स्टाइल के साथ कैरी करने का उनका अंदाज युवाओं को भी इंडियन हैंडलूम अपनाने के लिए इंस्पायर करता है.
जाह्नवी कपूर उन यंग एक्ट्रेसेसमें शामिल हैं, जिन्होंने इंडियन हैंडलूम को मॉडर्न फैशन का हिस्सा बनाया है. फेस्टिवल्स, फिल्म प्रमोशन और इवेंट्स वो अक्सर हाथ से बुनी साड़ियों में नजर आती हैं. पारंपरिक साड़ियों को मॉडर्न स्टाइल के साथ कैरी करने का उनका अंदाज युवाओं को भी इंडियन हैंडलूम अपनाने के लिए इंस्पायर करता है.
Published at : 07 Aug 2026 10:34 AM (IST)
Tags :
Rekha Vidya Balan National Handloom Day Alia Bhatt

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