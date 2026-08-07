रेखा का नाम लेते ही उनकी शानदार कांजीवरम साड़ियां सबसे पहले याद आती हैं. सालों से वो लगभग हर कार्यक्रम में पारंपरिक रेशमी साड़ियों, मंदिर ज्वेलरी और गजरे के साथ नजर आती रही हैं. उनका हर लुक इंडियन हैंडलूम की बारीक कारीगरी और पारंपरिक सौंदर्य का उत्सव लगता है. बदलते फैशन ट्रेंड्स के बावजूद रेखा ने हमेशा इंडियन बुनाई को अपनी पहचान बनाए रखा है.