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National Handloom Day: रेखा से आलिया और जाह्नवी तक, बॉलीवुड की ये हसीनाएं बढ़ा रही इंडियन हैंडलूम की शान
National Handloom Day: बॉलीवुड की कई एक्ट्रेसेस है जो इंडियन हैंडलूम को बढ़ावा दे रही हैं. आइए जानते हैं उन एक्ट्रेसेस के बारे में, जिन्होंने अपने स्टाइल से हैंडलूम को खास पहचान दी.
भारत का हैंडलूम सिर्फ कपड़ा नहीं, बल्कि हमारी संस्कृति, परंपरा और कारीगरों की मेहनत की पहचान है. हर साल 7 अगस्त को 'नेशनल हैंडलूम डे' मनाया जाता है, ताकि उन लाखों बुनकरों को सम्मान दिया जा सके, जो पीढ़ियों से इस कला को जीवित रखे हुए हैं. आज के दौर में भी बॉलीवुड की कई अभिनेत्रियां अपनी साड़ियों के जरिए भारतीय हैंडलूम को बढ़ावा दे रही हैं. आइए जानते हैं उन एक्ट्रेसेस के बारे में, जिन्होंने अपने स्टाइल से हैंडलूम को खास पहचान दिलाई.
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Published at : 07 Aug 2026 10:34 AM (IST)
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