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हिंदी न्यूज़मनोरंजनभोजपुरी सिनेमा'मैं थोड़ी मरे जा रही हूं...', काजल राघवानी ने निरहुआ संग दिया था किसिंग सीन, तो आम्रपाली ने मचाया था बवाल

'मैं थोड़ी मरे जा रही हूं...', काजल राघवानी ने निरहुआ संग दिया था किसिंग सीन, तो आम्रपाली ने मचाया था बवाल

रियलिटी शो 'भोजपुरी बवाल' सच में बवाल मचता दिख रहा है. काजल राघवानी एक के बाद के बड़े खुलासे कर रही हैं. ऐसे में अब निरहुआ और आम्रपाली दुबे के झगड़े का किस्सा सुनाया है.

Written By : राहुल यादव |  Updated at : 08 Aug 2026 04:10 PM (IST)
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भोजपुरी स्टार निरहुआ दिनेश लाल यादव, आम्रपाली दुबे, काजल राघवानी, पवन सिंह और तेज प्रताप यादव इन दिनों काफी चर्चा में हैं. ये सभी स्टार्स रियलिटी शो 'भोजपुरी बवाल' में स्क्रीन स्पेस शेयर करते हुए नजर आ रहे हैं. इस दौरान भोजपुरी स्टार्स आपस में भिड़ रहे हैं. इसी बीच लेटेस्ट एपिसोड में काजल राघवानी ने निरहुआ और आम्रपाली दुबे के झगड़ा का किस्सा सुनाया, जो काजल और निरहुआ के किसिंग सीन देने के बाद हुआ था. चलिए बताते हैं इसके बारे में.

दरअसल, 7 अगस्त, शुक्रवार को एक बार फिर से काजल राघवानी और निरहुआ-आम्रपाली दुबे आमने-सामने थे. इस दौरान इनके बीच बिचौलिए का काम रानी चटर्जी कर रही थीं. रानी से पहले आम्रपाली बात करते हुए दिखीं और काजल की शिकायत की फिर काजल ने रानी से आम्रपाली से शिकायत की. इस दौरान रानी से बात करते हुए काजल ने खुलासा किया कि उन्होंने निरहुआ के साथ किसिंग सीन दिया तो इस पर आम्रपाली का उनसे झगड़ा हो गया था.

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निरहुआ-आम्रपाली का हुआ झगड़ा

रानी चटर्जी से बात करते हुए काजल राघवानी फिल्म 'आशिक आवारा' के एक गाने की शूटिंग का जिक्र करते हुए बताती हैं, जिसमें निरहुआ ने आम्रपाली और काजल दोनों के साथ रोमांटिक गाना शूट किया था. इसे लेकर काजल बताती हैं, 'मैं दूसरे गाने की बात कर रही थी, जो मिस माल्विनी स्टूडियों में शूट किया गया था. उस गाने के दौरान आम्रपाली का कोई काम नहीं था लेकिन वो वहां पर थीं.'

निरहुआ के साथ किसिंग सीन को लेकर काजल बताती हैं, 'आम्रपाली जिस गाने की बात कर रही हैं मैं उसका भी एक किस्सा बताती हूं कि मेरा और निरहुआ का एक किसिंग शॉट था और वो हमने किया भी. लेकिन उसके बाद दिनेश जी का आम्रपाली से झगड़ा हो गया था.' काजल ने दावा किया, 'ये बात सेट पर सबको पता थी. झगड़ा इस बात पर हुआ कि किस क्यों किया? अरे भई डायरेक्टर ने कहा इसलिए किया नहीं तो मैं थोड़ी मरे जा रही हूं किस करने के लिए.' 

मैं थोड़ी मरे जा रही हूं...', काजल राघवानी ने निरहुआ संग दिया था किसिंग सीन, तो आम्रपाली ने मचाया था बवाल

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अगर अब किया तो नहीं छोड़ूंगी- आम्रपाली दुबे

इतना ही नहीं, दूसरी ओर निरहुआ और आम्रपाली दुबे भी काजल के आरोपों पर बात करते हुए दिखे. वो उनका मजाक भी बनाते दिखे. आम्रपाली ने काजल की खेसारी लाल के साथ जोड़ी को लेकर भी सवाल किया कि दोनों ने साथ में काम किया तो उस समय काजल पर आरोप था कि उन्होंने भी कई लोगों को फिल्म से निकलवा दिया. यूट्यूब क्वीन भड़कते हुए कहती हैं, 'अगर उसने फिर से उकसाया ना तो मैं नहीं छोड़ूंगी.'


मैं थोड़ी मरे जा रही हूं...', काजल राघवानी ने निरहुआ संग दिया था किसिंग सीन, तो आम्रपाली ने मचाया था बवाल

निरहुआ बोले- औकात दिखा दूंगा...

निरहुआ कहते हैं, 'उनका यही इल्जाम है ना कि फिल्म से निकलवा देते हैं तो उनका यही जवाब है कि आप इसी के लायक हैं. उस दिन भी वो सब खत्म होने के बाद मैं बैठा तो सोचने लगा कि मैं इसे सफाई दे रहा हूं ये है कौन? ये बकवास कर रही है और मैं सफाई दे रहा हूं क्यों? मैं इसलिए सफाई दे रहा था ताकि वो बात को समझ जाए कि वो गलत बोल रही है और इसलिए बता रहा था ताकि समझ जाए कि हमारा खोपड़ी सटक जाएगा तो हम भूल जाएंगे कि हम पॉलिटिशियन हैं कि कौन हैं? फिर हम आपकी औकात एक मिनट में बता देंगे. एक लाइन के बाद फिर कुछ बोलने के लिए बचेगा नहीं. आपके साथ तो फिल्म करना ही नहीं चाहिए. क्योंकि आप ना जानें क्या करती हैं कि डायरेक्टर ब्लैंक होकर घूमता है.'

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About the author राहुल यादव

राहुल यादव ABP Network में सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और एंटरटेनमेंट डेस्क के लिए खबरें लिखते हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और मनोरंजन पत्रकारिता में 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है. राहुल की भोजपुरी सिनेमा और बॉलीवुड कवरेज में विशेष पकड़ मानी जाती है. उन्होंने राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और News18 हिंदी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम किया है. राहुल ने Makhanlal Chaturvedi National University of Journalism and Communication से जनसंचार में स्नातकोत्तर (MA in Mass Communication) और University of Delhi से राजनीतिक विज्ञान में स्नातक (BA) किया है.
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Published at : 08 Aug 2026 04:10 PM (IST)
Tags :
Kajal Raghwani Amrapali Dubey Dinesh Lal Yadav 'Nirahua'
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