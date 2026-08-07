मौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडPhotos: रवीना टंडन से लेकर तापसी पन्नू तक, 'ओह माय डॉग' की स्क्रीनिंग में छाए ये सेलेब्स, देखें तस्वीरें

Photos: रवीना टंडन से लेकर तापसी पन्नू तक, 'ओह माय डॉग' की स्क्रीनिंग में छाए ये सेलेब्स, देखें तस्वीरें

Ohh My Dog Screening: एक्टर पंकज त्रिपाठी की फिल्म 'ओह माय डॉग' फाइनली 7 अगस्त 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है. फिल्म की कहानी इंसानों और कुत्तों के बीच के खास रिश्ते पर आधारित है.

Written By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 07 Aug 2026 12:49 PM (IST)
Ohh My Dog Screening: एक्टर पंकज त्रिपाठी की फिल्म 'ओह माय डॉग' फाइनली 7 अगस्त 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है. फिल्म की कहानी इंसानों और कुत्तों के बीच के खास रिश्ते पर आधारित है.

बॉलीवुड के पॉपुलर एक्टर पंकज त्रिपाठी इन दिनों फिल्म 'ओह माय डॉग' को लेकर सुर्खियां बटोर रहे हैं. इस फिल्म के डायरेक्टर अमित राय हैं, जिन्हें 'ओह माय गॉड' जैसी सफल फ्रैंचाइजी के लिए जाना जाता है. 'ओह माय डॉग' की रिलीज से एक दिन पहले मुबंई में फिल्म की स्पेशल स्क्रीनिंग रखी गई, जिसमें बॉलीवुड के कई सेलेब्स शामिल हुए.

1/9
'ओह माय डॉग' की स्क्रीनिंग में एक्ट्रेस तापसी पन्नू ने अपने स्टाइलिश अंदाज से लाइमलाइट बटोर ली. उन्होंने पैपराजी के लिए जमकर पोज दिए. इस दौरान तापसी व्हाइट ओवरसाइज़्ड टी-शर्ट, ऑलिव ग्रीन लेगिंग्स, रेड हाई हील्स और ब्लैक मिनी हैंडबैग में नजर आईं. हेडस्कार्फ और मिनिमल एक्सेसरीज़ ने उनके लुक में चार चांद लगा दिए.
'ओह माय डॉग' की स्क्रीनिंग में एक्ट्रेस तापसी पन्नू ने अपने स्टाइलिश अंदाज से लाइमलाइट बटोर ली. उन्होंने पैपराजी के लिए जमकर पोज दिए. इस दौरान तापसी व्हाइट ओवरसाइज़्ड टी-शर्ट, ऑलिव ग्रीन लेगिंग्स, रेड हाई हील्स और ब्लैक मिनी हैंडबैग में नजर आईं. हेडस्कार्फ और मिनिमल एक्सेसरीज़ ने उनके लुक में चार चांद लगा दिए.
2/9
इस इवेंट में 'बिग बॉस' फेम अर्शी खान ने अपने ट्रेडिशनल लुक से पूरी लाइमलाइट चुरा ली. उन्होंने ब्लैक ब्लाउज के साथ मैरून और गोल्डन बॉर्डर वाली सिल्क साड़ी पहनी थी, जिसे हैवी चोकर, मैचिंग ज्वेलरी और खुले बालों के साथ स्टाइल किया था.
इस इवेंट में 'बिग बॉस' फेम अर्शी खान ने अपने ट्रेडिशनल लुक से पूरी लाइमलाइट चुरा ली. उन्होंने ब्लैक ब्लाउज के साथ मैरून और गोल्डन बॉर्डर वाली सिल्क साड़ी पहनी थी, जिसे हैवी चोकर, मैचिंग ज्वेलरी और खुले बालों के साथ स्टाइल किया था.
3/9
'ओह माय डॉग' की स्क्रीनिंग में पंकज त्रिपाठी सिंपल और क्लासी लुक में नजर आए. उन्होंने ऑफ-व्हाइट कुर्ता-पायजामा के साथ ब्लू जैकेट पहनी थी, जिसे क्रॉस-बॉडी बैग और ब्राउन फुटवियर के साथ स्टाइल किया.
'ओह माय डॉग' की स्क्रीनिंग में पंकज त्रिपाठी सिंपल और क्लासी लुक में नजर आए. उन्होंने ऑफ-व्हाइट कुर्ता-पायजामा के साथ ब्लू जैकेट पहनी थी, जिसे क्रॉस-बॉडी बैग और ब्राउन फुटवियर के साथ स्टाइल किया.
4/9
इस इवेंट में बॉलीवुड एक्ट्रेस रवीना टंडन अपने स्टाइलिश अंदाज में नजर आईं. उन्होंने ब्राइट येलो सैटिन को-ऑर्ड सेट पहना था, जिसे खुले कर्ली बालों, मिनिमल मेकअप और एलिगेंट एक्सेसरीज़ के साथ स्टाइल किया.
इस इवेंट में बॉलीवुड एक्ट्रेस रवीना टंडन अपने स्टाइलिश अंदाज में नजर आईं. उन्होंने ब्राइट येलो सैटिन को-ऑर्ड सेट पहना था, जिसे खुले कर्ली बालों, मिनिमल मेकअप और एलिगेंट एक्सेसरीज़ के साथ स्टाइल किया.
5/9
इस दौरान रवीना टंडन ने अपनी दिलकश अदाओं से महफिल लूट ली और पैप्स को एक से बढ़कर एक कई शानदार पोज दिए. उनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं.
इस दौरान रवीना टंडन ने अपनी दिलकश अदाओं से महफिल लूट ली और पैप्स को एक से बढ़कर एक कई शानदार पोज दिए. उनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं.
6/9
'ओह माय डॉग' की स्क्रीनिंग में 'अनुपमा' एक्ट्रेस रुपाली गांगुली ने अपने एलिगेंट अंदाज से सबका ध्यान खींच लिया. उन्होंने ऑफ-व्हाइट अनारकली सूट के साथ मैचिंग दुपट्टा कैरी किया और मुस्कुराते हुए पैपराजी के लिए एक से बढ़कर एक पोज दिए.
'ओह माय डॉग' की स्क्रीनिंग में 'अनुपमा' एक्ट्रेस रुपाली गांगुली ने अपने एलिगेंट अंदाज से सबका ध्यान खींच लिया. उन्होंने ऑफ-व्हाइट अनारकली सूट के साथ मैचिंग दुपट्टा कैरी किया और मुस्कुराते हुए पैपराजी के लिए एक से बढ़कर एक पोज दिए.
7/9
इस खास इवेंट में 'ओह माय डॉग' के निर्देशक अमित राय भी पहुंचे. उन्होंने वहां मौजूद सभी गेस्ट का गर्मजोशी से स्वागत किया और इवेंट की रौनक बढ़ाई.
इस खास इवेंट में 'ओह माय डॉग' के निर्देशक अमित राय भी पहुंचे. उन्होंने वहां मौजूद सभी गेस्ट का गर्मजोशी से स्वागत किया और इवेंट की रौनक बढ़ाई.
8/9
राजेश कुमार इस इवेंट में काफी सिंपल और क्लासी लुक में नजर आए. उन्होंने व्हाइट फुल स्लीव शर्ट पहनी थी, जिसे उन्होंने ब्लू डेनिम जींस के साथ पेयर किया. ब्लैक सनग्लासेस और कैजुअल शूज के साथ उनका लुक काफी एलिगेंट लग रहा था.
राजेश कुमार इस इवेंट में काफी सिंपल और क्लासी लुक में नजर आए. उन्होंने व्हाइट फुल स्लीव शर्ट पहनी थी, जिसे उन्होंने ब्लू डेनिम जींस के साथ पेयर किया. ब्लैक सनग्लासेस और कैजुअल शूज के साथ उनका लुक काफी एलिगेंट लग रहा था.
9/9
'ओह माय डॉग' की बात करें तो पंकज त्रिपाठी के साथ फिल्म में पवन मल्होत्रा भी लीड रोल में हैं. इसके इलावा माही राय, गीता अग्रवाल शर्मा, सुलक्षणा बरुआ, राजेश कुमार और विजय मिश्रा जैसे एक्टर्स भी इस फिल्म का हिस्सा हैं.
'ओह माय डॉग' की बात करें तो पंकज त्रिपाठी के साथ फिल्म में पवन मल्होत्रा भी लीड रोल में हैं. इसके इलावा माही राय, गीता अग्रवाल शर्मा, सुलक्षणा बरुआ, राजेश कुमार और विजय मिश्रा जैसे एक्टर्स भी इस फिल्म का हिस्सा हैं.
Published at : 07 Aug 2026 12:49 PM (IST)
Tags :
Pankaj Tripathi Raveena Tandon Taapsee Pannu Oh My Dog

बॉलीवुड फोटो गैलरी

Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

मनोरंजन
Friday OTT Release: 'मैं वापस आऊंगा' से 'ऑपरेशन सफेद सागर' तक, फ्राइडे को ओटीटी पर रिलीज हुईं 7 धांसू फिल्में-सीरीज
फ्राइडे को ओटीटी पर रिलीज हुईं 7 नई फिल्में-सीरीज, वीकेंड पर करें एंजॉय
मनोरंजन
300 करोड़ी 'जन नायकन' ओटीटी पर कब आ रही है? विजय की आखिरी फिल्म को लेकर बड़ा अपडेट
300 करोड़ी 'जन नायकन' ओटीटी पर कब आ रही? विजय की फिल्म पर बड़ा अपडेट
मनोरंजन
'ऑस्कर नहीं मिला तो निराशा होगी...', रणबीर कपूर की 'रामायण' को लेकर बोले महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस
रणबीर कपूर की 'रामायण' से सीएम देवेंद्र फडणवीस को ऑस्कर की उम्मीद, दिया बड़ा बयान
मनोरंजन
फिल्मी कुत्ते के काटने से बाल-बाल बची रवीना टंडन, स्टेज पर हुआ कुछ ऐसा, Video वायरल
Video: फिल्मी कुत्ते के काटने से बाल-बाल बची रवीना टंडन, स्टेज पर हुआ कुछ ऐसा
Advertisement

वीडियोज

Sansani: अतीक अहमद के बेटे की दर्दनाक मौत
Jannat Zubair ने Elvish Yadav संग Dating Rumours पर तोड़ी चुप्पी, बताया रिश्ते का सच
Prince Narula ने Shivangi-Harshad की Bonding को बताया 'Nibba Nibbi Wala Pyaar'
Shreya Kalra की Controversies ने मचाया बवाल, फिर भी बनीं Lock Upp 2 की Winner
Dipika Kakar हुईं Emotional, Cancer Treatment के दौरान बोलीं- अभी हिम्मत नहीं हार सकती

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

रुमान हाशमी, वरिष्ठ पत्रकार
रुमान हाशमी, वरिष्ठ पत्रकार
Opinion: मिशिगन का चुनावी नतीजा और एपेक की कमजोर होती सियासी पकड़
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
सुखबीर बादल ने पीएम मोदी से की मुलाकात, बदल जाएगी पंजाब की सियासत?
सुखबीर बादल ने पीएम मोदी से की मुलाकात, बदल जाएगी पंजाब की सियासत?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
ब्रेन हैमरेज, आतें और दिल फटा... अतीक अहमद के बेटे अबान की पोस्टमार्टम रिपोर्ट
ब्रेन हैमरेज, आतें और दिल फटा... अतीक अहमद के बेटे अबान की पोस्टमार्टम रिपोर्ट
इंडिया
राहुल गांधी ने 'नूरी' के साथ बनाया वीडियो, फिर बोले- 'मां सोनिया होंगी नाराज'
राहुल गांधी ने 'नूरी' के साथ बनाया वीडियो, फिर बोले- 'मां सोनिया होंगी नाराज'
बॉलीवुड
50 की उम्र में भी क्यों कुंवारी हैं सैफ अली खान की बहन सबा पटौदी ? बोलीं- ‘मैं 19 साल की उम्र में शादी...’
50 की उम्र में भी क्यों कुंवारी हैं सैफ अली खान की बहन सबा? खुद बताई वजह
क्रिकेट
टीम इंडिया पर BCCI सख्त, नया फिटनेस नियम; इतने मिनट में पूरी करनी होगी 2km दौड़
टीम इंडिया पर BCCI सख्त, नया फिटनेस नियम; इतने मिनट में पूरी करनी होगी 2km दौड़
इंडिया
'NTA के एक्सपर्ट्स ने लीक कराया NEET-UG का पेपर', CBI का बड़ा खुलासा
'NTA के एक्सपर्ट्स ने लीक कराया NEET-UG का पेपर', CBI का बड़ा खुलासा
दिल्ली NCR
पप्पू यादव के खिलाफ थाने पहुंचा चप्पल फेंकने वाला आरोपी, पूर्णिया सांसद पर लगाए ये आरोप
पप्पू यादव के खिलाफ थाने पहुंचा चप्पल फेंकने वाला आरोपी, पूर्णिया सांसद पर लगाए ये आरोप
ट्रेंडिंग
बेबी बंप के साथ प्रेग्नेंट महिला का डांस वीडियो वायरल, माधुरी दीक्षित के गाने पर लगाए ठुमके
बेबी बंप के साथ प्रेग्नेंट महिला का डांस वीडियो वायरल, माधुरी दीक्षित के गाने पर लगाए ठुमके
ABP NEWS
Viral News: देखिए किन्नौर में लैंडस्लाइड का खौफनाक वीडियो वायरल!
Viral News: देखिए किन्नौर में लैंडस्लाइड का खौफनाक वीडियो वायरल!
ABP NEWS
Viral News: देशभक्ति और आस्था का अद्भुत संगम, देखिए!
Viral News: देशभक्ति और आस्था का अद्भुत संगम, देखिए!
ABP NEWS
Viral News: रुद्रप्रयाग में मूसलाधार बारिश से हाहाकार!
Viral News: रुद्रप्रयाग में मूसलाधार बारिश से हाहाकार!
ABP NEWS
Viral News: पहाड़ से गिरा मौत का मलबा!
Viral News: पहाड़ से गिरा मौत का मलबा!
ABP NEWS
Viral News: दरदपुरा में पुल टूटा, हाईवे ठप
Viral News: दरदपुरा में पुल टूटा, हाईवे ठप
Embed widget