'ओह माय डॉग' की स्क्रीनिंग में एक्ट्रेस तापसी पन्नू ने अपने स्टाइलिश अंदाज से लाइमलाइट बटोर ली. उन्होंने पैपराजी के लिए जमकर पोज दिए. इस दौरान तापसी व्हाइट ओवरसाइज़्ड टी-शर्ट, ऑलिव ग्रीन लेगिंग्स, रेड हाई हील्स और ब्लैक मिनी हैंडबैग में नजर आईं. हेडस्कार्फ और मिनिमल एक्सेसरीज़ ने उनके लुक में चार चांद लगा दिए.