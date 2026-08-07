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Photos: रवीना टंडन से लेकर तापसी पन्नू तक, 'ओह माय डॉग' की स्क्रीनिंग में छाए ये सेलेब्स, देखें तस्वीरें
Ohh My Dog Screening: एक्टर पंकज त्रिपाठी की फिल्म 'ओह माय डॉग' फाइनली 7 अगस्त 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है. फिल्म की कहानी इंसानों और कुत्तों के बीच के खास रिश्ते पर आधारित है.
बॉलीवुड के पॉपुलर एक्टर पंकज त्रिपाठी इन दिनों फिल्म 'ओह माय डॉग' को लेकर सुर्खियां बटोर रहे हैं. इस फिल्म के डायरेक्टर अमित राय हैं, जिन्हें 'ओह माय गॉड' जैसी सफल फ्रैंचाइजी के लिए जाना जाता है. 'ओह माय डॉग' की रिलीज से एक दिन पहले मुबंई में फिल्म की स्पेशल स्क्रीनिंग रखी गई, जिसमें बॉलीवुड के कई सेलेब्स शामिल हुए.
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Published at : 07 Aug 2026 12:49 PM (IST)
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रुमान हाशमी, वरिष्ठ पत्रकार
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