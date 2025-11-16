एक्सप्लोरर
पॉकेट में हाथ डाले दिखा सलमान खान का स्वैग, एयरपोर्ट पर स्पॉट हुए दबंग खान
सलमान खान को एयरपोर्ट पर स्पॉट किया गया. इस दौरान वो सिक्योरिटी से घिरे दिखे. सलमान खान की एयरपोर्ट की तस्वीरें वायरल हैं.
एक्टर सलमान खान हाल ही में द बैंग टूर के लिए गए थे. उनकी कतर से परफॉर्मेंस वायरल हो गई थी. वो जोशीले अंदाज में परफॉर्म करते दिखे थे.
1/7
2/7
3/7
4/7
5/7
6/7
7/7
Published at : 16 Nov 2025 09:14 AM (IST)
Tags :SALMAN KHAN Da-Bangg
बॉलीवुड
7 Photos
फातिमा सना शेख का वायरल हुआ नया पोस्ट, बाहों में बाहें डाल विजय वर्मा संग दिए रोमांटिक पोज
बॉलीवुड
7 Photos
क्या करते हैं धर्मेंद्र के नाती-नातिन, बेटियां अजिता और विजेता हमेशा रही हैं फिल्मों से दूर
बॉलीवुड
10 Photos
सूट में सादगी से दिल जीत लेती हैं 'बजरंगी भाईजान' की 'मुन्नी', वायरल हुईं 10 फोटोज
बॉलीवुड
5 Photos
रकुल प्रीत सिंह पर जचते हैं हर तरह के लुक, ट्रेडिशनल-वेस्टर्न के साथ कैजुअल आउटफिट में दिखाती हैं परफेक्ट स्टाइल
बॉलीवुड
8 Photos
कृति सेनन की 8 तस्वीरें: ग्लोइंग स्किन और पतली कमर से फैंस को दीवाना बनाती हैं एक्ट्रेस
बॉलीवुड
7 Photos
68 की उम्र लेकिन स्टाइल और एनर्जी ऐसी कि आती है जेन जी वाइब, देखें अनिल कपूर की कूल तस्वीरें
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
दिल्ली NCR
दिल्ली ब्लास्ट में नया खुलासा, घटनास्थल से मिले 9mm के तीन कारतूस, पुलिस की जांच तेज
विश्व
भूकंप के झटकों से फिर कांपी धरती, दहशत में लोग, जानें ताजा अपडेट
क्रिकेट
जीत की दहलीज पर खड़ा है भारत, आज इतिहास में पहली बार हो सकता है साउथ अफ्रीका के साथ ऐसा
बॉलीवुड
पॉकेट में हाथ डाले दिखा सलमान खान का स्वैग, एयरपोर्ट पर स्पॉट हुए दबंग खान
Advertisement
बॉलीवुड
7 Photos
फातिमा सना शेख का वायरल हुआ नया पोस्ट, बाहों में बाहें डाल विजय वर्मा संग दिए रोमांटिक पोज
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
Opinion