पॉकेट में हाथ डाले दिखा सलमान खान का स्वैग, एयरपोर्ट पर स्पॉट हुए दबंग खान

पॉकेट में हाथ डाले दिखा सलमान खान का स्वैग, एयरपोर्ट पर स्पॉट हुए दबंग खान

सलमान खान को एयरपोर्ट पर स्पॉट किया गया. इस दौरान वो सिक्योरिटी से घिरे दिखे. सलमान खान की एयरपोर्ट की तस्वीरें वायरल हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 16 Nov 2025 09:14 AM (IST)
सलमान खान को एयरपोर्ट पर स्पॉट किया गया. इस दौरान वो सिक्योरिटी से घिरे दिखे. सलमान खान की एयरपोर्ट की तस्वीरें वायरल हैं.

एक्टर सलमान खान हाल ही में द बैंग टूर के लिए गए थे. उनकी कतर से परफॉर्मेंस वायरल हो गई थी. वो जोशीले अंदाज में परफॉर्म करते दिखे थे.

1/7
अब सलमान खान को एयरपोर्ट पर स्पॉट किया गया. वो इस दौरान ऑल ब्लैक अवतार में दिखे.
अब सलमान खान को एयरपोर्ट पर स्पॉट किया गया. वो इस दौरान ऑल ब्लैक अवतार में दिखे.
2/7
सलमान खान पॉकेट में हाथ डाले स्वैग में नजर आए.
सलमान खान पॉकेट में हाथ डाले स्वैग में नजर आए.
3/7
उन्हें ब्लैक टीशर्ट और ब्लैक पैंट में देखा गया. सलमान सिक्योरिटी से घिरे दिखे.
उन्हें ब्लैक टीशर्ट और ब्लैक पैंट में देखा गया. सलमान सिक्योरिटी से घिरे दिखे.
4/7
सलमान खान की एयरपोर्ट से तस्वीरें वायरल हो रही हैं. वो गाड़ी में बैठते दिखे.
सलमान खान की एयरपोर्ट से तस्वीरें वायरल हो रही हैं. वो गाड़ी में बैठते दिखे.
5/7
बता दें कि सलमान खान का द बैंग टूर 14 नवंबर से शुरू हुआ है. इसमें तमन्ना भाटिया, जैकलीन फर्नांडिस, प्रभु देवा, सुनील ग्रोवर, मनीष पॉल भी नजर आए.
बता दें कि सलमान खान का द बैंग टूर 14 नवंबर से शुरू हुआ है. इसमें तमन्ना भाटिया, जैकलीन फर्नांडिस, प्रभु देवा, सुनील ग्रोवर, मनीष पॉल भी नजर आए.
6/7
सलमान खान सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते हैं. वो अपने सिक्स पैक्स एब्स फ्लॉन्ट करते दिखे थे.
सलमान खान सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते हैं. वो अपने सिक्स पैक्स एब्स फ्लॉन्ट करते दिखे थे.
7/7
वर्क फ्रंट पर सलमान खान फिल्म बैटल ऑफ गलवान में नजर आएंगे. फिल्म के लिए सलमान कड़ी मेहनत कर रहे हैं.
वर्क फ्रंट पर सलमान खान फिल्म बैटल ऑफ गलवान में नजर आएंगे. फिल्म के लिए सलमान कड़ी मेहनत कर रहे हैं.
Published at : 16 Nov 2025 09:14 AM (IST)
SALMAN KHAN Da-Bangg

