एक्सप्लोरर
आम सी दिखने वाली ये हसीना आज बन गई हैं बॉलीवुड की मोस्ट डिमांडिंग एक्ट्रेस
Tripti Dimri: सोशल मीडिया पर 10 साल पुरानी फोटोज शेयर करने का ट्रेंड तेजी से चल पड़ा है, हर कोई 2016 की तस्वीरें दिखाने में लगा हुआ है. अब तृप्ति डिमरी ने भी अपनी 10 साल पुरानी फोटेज शेयर की है.
पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर हर कोई अपनी 2016 की फोटोज शेयर कर रहा है दरअसल, इस साल 2016 से 2026 तक 10 साल पूरे हो चुके हैं और लोग अपने 10 साल पहले की यादें पोस्ट करके दिखा रहे हैं कि तब क्या खास था. कई बॉलीवुड सेलेब्स ने अपनी 2016 की फोटोज शेयर की हैं, वहीं अब हाल ही में एक्ट्रेस तृप्ति डिमरी ने भी फोटोज शेयर कर 2016 की पुरानी यादों को ताजा किया है. फोटोज में तृप्ति काफी सादगी, चमक और शुरुआती स्ट्रगल की झलक नजर आती है. आइए देखते हैं उनकी ये फोटोज.
1/7
2/7
Published at : 19 Jan 2026 10:11 AM (IST)
Tags :Spirit TRIPTI DIMRI O Romeo
बॉलीवुड
7 Photos
'63 की उम्र में ये सब नहीं करना चाहिए', गोविंदा के 'एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर' पर बोलीं सुनीता
बॉलीवुड
7 Photos
साेनम बाजवा ने 'बॉर्डर 2' से शेयर की शादी की तस्वीरें, लाल जोड़े में बेहद खूबसूरत लगीं एक्ट्रेस
बॉलीवुड
9 Photos
'आपसे ज्यादा नफरत से अंधा आदमी नहीं देखा', ए आर रहमान पर किसने क्या कहा, एक क्लिक में जानें
बॉलीवुड
7 Photos
फ्लोरल ड्रेस में मलाइका अरोड़ा ने मां संग दिए जमकर पोज, रेड लिपस्टिक से किया सबको अट्रैक्ट
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
इंडिया
BJP अध्यक्ष के चुनाव के लिए लालकृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी का नाम मतदाता सूची से बाहर, जानें क्या है मामला
झारखंड
झारखंड में बड़ा हादसा, बारात ले जा रही बस के ब्रेक फेल, 9 लोगों की मौत और 80 घायल
विश्व
इस मुस्लिम देश में भारत के 216 रुपये हो जाते हैं लाखों के बराबर, जानें कौन सी है यह कंट्री?
क्रिकेट
हर्षित राणा ने तूफानी अंदाज में जड़ा पहला अर्धशतक, रोहित-गंभीर का रिएक्शन वायरल
Advertisement
बॉलीवुड
7 Photos
'63 की उम्र में ये सब नहीं करना चाहिए', गोविंदा के 'एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर' पर बोलीं सुनीता
प्रदीप भंडारीबीजेपी नेता
Opinion