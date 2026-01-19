आम सी दिखने वाली ये हसीना आज बन गई हैं बॉलीवुड की मोस्ट डिमांडिंग एक्ट्रेस

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Tripti Dimri: सोशल मीडिया पर 10 साल पुरानी फोटोज शेयर करने का ट्रेंड तेजी से चल पड़ा है, हर कोई 2016 की तस्वीरें दिखाने में लगा हुआ है. अब तृप्ति डिमरी ने भी अपनी 10 साल पुरानी फोटेज शेयर की है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 19 Jan 2026 10:11 AM (IST)
Tripti Dimri: सोशल मीडिया पर 10 साल पुरानी फोटोज शेयर करने का ट्रेंड तेजी से चल पड़ा है, हर कोई 2016 की तस्वीरें दिखाने में लगा हुआ है. अब तृप्ति डिमरी ने भी अपनी 10 साल पुरानी फोटेज शेयर की है.

पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर हर कोई अपनी 2016 की फोटोज शेयर कर रहा है दरअसल, इस साल 2016 से 2026 तक 10 साल पूरे हो चुके हैं और लोग अपने 10 साल पहले की यादें पोस्ट करके दिखा रहे हैं कि तब क्या खास था. कई बॉलीवुड सेलेब्स ने अपनी 2016 की फोटोज शेयर की हैं, वहीं अब हाल ही में एक्ट्रेस तृप्ति डिमरी ने भी फोटोज शेयर कर 2016 की पुरानी यादों को ताजा किया है. फोटोज में तृप्ति काफी सादगी, चमक और शुरुआती स्ट्रगल की झलक नजर आती है. आइए देखते हैं उनकी ये फोटोज.

तृप्ति डिमरी ने इंस्टाग्राम पर अपनी 2016 की फोटोज शेयर कर सबको हैरान कर दिया है. इन थ्रोबैक फोटोज में वो एकदम आम सी दिख रही है. पहली तस्वीर में यंग तृप्ति घर पर स्ट्राइप्ड क्रॉप टॉप और डेनिम शॉर्ट्स में पोज दे रही हैं.
तृप्ति डिमरी ने इंस्टाग्राम पर अपनी 2016 की फोटोज शेयर कर सबको हैरान कर दिया है. इन थ्रोबैक फोटोज में वो एकदम आम सी दिख रही है. पहली तस्वीर में यंग तृप्ति घर पर स्ट्राइप्ड क्रॉप टॉप और डेनिम शॉर्ट्स में पोज दे रही हैं.
वहीं दूसरी तस्वीर में एक ब्लैक-एंड-व्हाइट फोटो कोलाज है जिसमें एक्ट्रेस कैमरे के लिए पोज देती और मजेदार एक्सप्रेशन बनाती दिख रही हैं.
वहीं दूसरी तस्वीर में एक ब्लैक-एंड-व्हाइट फोटो कोलाज है जिसमें एक्ट्रेस कैमरे के लिए पोज देती और मजेदार एक्सप्रेशन बनाती दिख रही हैं.
Published at : 19 Jan 2026 10:11 AM (IST)
Spirit TRIPTI DIMRI O Romeo

