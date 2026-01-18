एक्सप्लोरर
साेनम बाजवा ने 'बॉर्डर 2' से शेयर की शादी की तस्वीरें, लाल जोड़े में बेहद खूबसूरत लगीं एक्ट्रेस
Sonam Bajawa Photos: एक्ट्रेस सोनम बाजवा जल्द ही फिल्म 'बॉर्डर 2' में नजर आने वाली हैं. हाल ही में एक्ट्रेस ने फिल्म के सेट से अपनी खूबसूरत तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की हैं.
बॉलीवुड फिल्म 'बॉर्डर 2' जल्द ही सिनेमाघरों में दस्तक देने जा रही है. फिल्म में एक्ट्रेस सोनम बाजवा भी नजर आएंगी. हाल ही में उन्होंने फिल्म के सेट से कुछ तस्वीरें शेयर की हैं जिसमें वो दुल्हन बनी बेहद खूबसूरत लग रही हैं.
Published at : 18 Jan 2026 06:59 PM (IST)
Tags :Sunny Deol Border 2 DILJIT DOSANJH
बॉलीवुड
