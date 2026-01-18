हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडसाेनम बाजवा ने 'बॉर्डर 2' से शेयर की शादी की तस्वीरें, लाल जोड़े में बेहद खूबसूरत लगीं एक्ट्रेस

साेनम बाजवा ने 'बॉर्डर 2' से शेयर की शादी की तस्वीरें, लाल जोड़े में बेहद खूबसूरत लगीं एक्ट्रेस

Sonam Bajawa Photos: एक्ट्रेस सोनम बाजवा जल्द ही फिल्म 'बॉर्डर 2' में नजर आने वाली हैं. हाल ही में एक्ट्रेस ने फिल्म के सेट से अपनी खूबसूरत तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 18 Jan 2026 07:01 PM (IST)
Sonam Bajawa Photos: एक्ट्रेस सोनम बाजवा जल्द ही फिल्म 'बॉर्डर 2' में नजर आने वाली हैं. हाल ही में एक्ट्रेस ने फिल्म के सेट से अपनी खूबसूरत तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की हैं.

बॉलीवुड फिल्म 'बॉर्डर 2' जल्द ही सिनेमाघरों में दस्तक देने जा रही है. फिल्म में एक्ट्रेस सोनम बाजवा भी नजर आएंगी. हाल ही में उन्होंने फिल्म के सेट से कुछ तस्वीरें शेयर की हैं जिसमें वो दुल्हन बनी बेहद खूबसूरत लग रही हैं.

सोनम बाजवा ने हाल ही इंस्टाग्राम पर 'बॉर्डर 2' के सेट से कई शानदार तस्वीरें शेयर की हैं. हर एक तस्वीर में एक्ट्रेस काफी खूबसूरत लग रही हैं.
सोनम बाजवा ने हाल ही इंस्टाग्राम पर 'बॉर्डर 2' के सेट से कई शानदार तस्वीरें शेयर की हैं. हर एक तस्वीर में एक्ट्रेस काफी खूबसूरत लग रही हैं.
इस तस्वीर में एक्ट्रेस दुल्हन बनी बेहद खूबसूरत लग रही हैं. उन्होंने रेड कलर का लहंगा पहना है साथ ही गोल्डन एक्सेसरीज कैरी की हैं, जो उनके इस लुक को खास बना रही हैं.
इस तस्वीर में एक्ट्रेस दुल्हन बनी बेहद खूबसूरत लग रही हैं. उन्होंने रेड कलर का लहंगा पहना है साथ ही गोल्डन एक्सेसरीज कैरी की हैं, जो उनके इस लुक को खास बना रही हैं.
Published at : 18 Jan 2026 06:59 PM (IST)
Sunny Deol Border 2 DILJIT DOSANJH

