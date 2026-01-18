'आपसे ज्यादा नफरत से अंधा आदमी नहीं देखा', ए आर रहमान पर किसने क्या कहा, एक क्लिक में जानें

मशहूर संगीतकार ए आर रहमान ने हाल ही में एक इंटरव्यू दिया. ए आर रहमान ने बीबीसी एशियन को दिए इस इंटरव्यू में कम काम करने का कारण बताते हुए कहा, ‘बीते आठ साल से मैं यह महसूस कर रहा हूं कि इंडस्ट्री में टैलेंट के दम पर काम नहीं मिलता. म्यूजिक इंडस्ट्री की कमान ऐसे हाथों में है जो न तो क्रिएटिव हैं और ना ही क्रिएटिविटी को समझते हैं. धर्म भी कम काम करने का एक कारण है. आपके सामने तो लोग कुछ नहीं बोलते पर पीठ पीछे कानाफूसी करते हैं.’